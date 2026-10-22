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EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen

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EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen

22.10.2026 / 18:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 41,9 Millionen Euro (Vorjahr: 39,7 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 4,5 bis 4,6 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro). 

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 13,0 Millionen Euro (Vorjahr: 14,9 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. 


Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag

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22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
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WKN: A1A6WE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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2420656  22.10.2026 CET/CEST

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