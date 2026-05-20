EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2026
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EQS-News: DocCheck AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
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Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 27,7 bis 28,0 Millionen Euro (Vorjahr: 26,5 Millionen Euro). Der erzielte EBIT liegt zwischen 2,7 und 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen Euro).
Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 11,9 Millionen Euro (Vorjahr: 15,4 Millionen Euro). Der geringere Bestand geht unter anderem auf die laufenden Immobilienprojekte zurück.
Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.
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Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocCheck AG
|Vogelsanger Str. 66
|50823 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 92053-100
|Fax:
|+49 (0)221 92053-133
|E-Mail:
|ir@doccheck.com
|Internet:
|www.doccheck.ag
|ISIN:
|DE000A1A6WE6
|WKN:
|A1A6WE
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945004RIU1H6J4MEP15
|EQS News ID:
|2378160
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2378160 05.08.2026 CET/CEST
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