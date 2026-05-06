EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung

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Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung



08.05.2026 / 17:00 CET/CEST

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Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung

Rekordumsatz und deutlicher Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2025

Sehr gute Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität

Dritte Dividendenerhöhung in Folge

Weiterhin positiver Ausblick

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 abgehalten. Dabei berichtete der Vorstand unter anderem über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag zu, die Dividende für 2025 deutlich zu erhöhen.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

„2025 haben wir unseren Erfolgskurs fortgesetzt – und den höchsten Umsatz unserer Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Dabei konnten beide Segmente und alle Regionen zum Wachstum beitragen“, sagte Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Mit rund 3,5 Mrd. Euro lag der Umsatz leicht über unserer letzten Prognose und etwa 76 Mio. Euro über dem Niveau des außergewöhnlich starken Corona-Jahres 2020. Das ist ein neuer Rekord, den wir – anders als während der Pandemie – ganz ohne ,Sonderkonjunktur‘ erzielt haben.“

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Zudem ging Stefan Dräger auf die Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität ein: „Dank der operativen Dynamik hat sich auch unser Ergebnis vor Zinsen und Steuern weiter verbessert: Das EBIT stieg trotz schwieriger Rahmenbedingungen um rund 20 Prozent auf etwa 233 Mio. Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich um fast einen Prozentpunkt auf 6,7 Prozent und übertraf damit ebenfalls unsere letzte Prognose.“

Dritte Dividendenerhöhung in Folge

Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu, eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Dividende in Höhe von 2,21 Euro je Stammaktie (2024: 1,97 Euro) und 2,27 Euro je Vorzugsaktie (2024: 2,03 Euro) für das Geschäftsjahr 2025 auszuschütten.

„Für das Vertrauen möchten wir uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr herzlich bedanken“, sagte Stefan Dräger. „Aufgrund der Gewinnsteigerung erhalten unsere Aktionäre zum dritten Mal in Folge eine höhere Dividende. Unsere Eigenkapitalquote liegt bei über 50 Prozent. Damit sind wir gut ausgestattet, um auch künftig mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten.“

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Weiterhin positiver Ausblick

Der Vorstand bestätigte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Demnach erwartet Dräger unverändert einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 Prozent) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.

„Unser operatives Geschäft zeigt eine gute Dynamik. Sowohl Auftragseingang als auch Auftragsbestand befinden sich auf einem hohen Niveau. Im laufenden Geschäftsjahr wollen wir daher wieder im Umsatz zulegen. Beide Segmente dürften einen Beitrag zum Umsatzwachstum und zu einem positiven EBIT leisten“, sagte Stefan Dräger.

Die Abstimmungsergebnisse und alle weiteren relevanten Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der folgenden Website verfügbar: https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Annual-Shareholders-Meeting.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.