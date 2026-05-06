EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung
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EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
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Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung
Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 abgehalten. Dabei berichtete der Vorstand unter anderem über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag zu, die Dividende für 2025 deutlich zu erhöhen.
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025
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Zudem ging Stefan Dräger auf die Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität ein: „Dank der operativen Dynamik hat sich auch unser Ergebnis vor Zinsen und Steuern weiter verbessert: Das EBIT stieg trotz schwieriger Rahmenbedingungen um rund 20 Prozent auf etwa 233 Mio. Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich um fast einen Prozentpunkt auf 6,7 Prozent und übertraf damit ebenfalls unsere letzte Prognose.“
Dritte Dividendenerhöhung in Folge
„Für das Vertrauen möchten wir uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr herzlich bedanken“, sagte Stefan Dräger. „Aufgrund der Gewinnsteigerung erhalten unsere Aktionäre zum dritten Mal in Folge eine höhere Dividende. Unsere Eigenkapitalquote liegt bei über 50 Prozent. Damit sind wir gut ausgestattet, um auch künftig mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten.“
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Weiterhin positiver Ausblick
„Unser operatives Geschäft zeigt eine gute Dynamik. Sowohl Auftragseingang als auch Auftragsbestand befinden sich auf einem hohen Niveau. Im laufenden Geschäftsjahr wollen wir daher wieder im Umsatz zulegen. Beide Segmente dürften einen Beitrag zum Umsatzwachstum und zu einem positiven EBIT leisten“, sagte Stefan Dräger.
Die Abstimmungsergebnisse und alle weiteren relevanten Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der folgenden Website verfügbar: https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Annual-Shareholders-Meeting.
Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.
Disclaimer
08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)451 882-0
|Fax:
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|E-Mail:
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|ISIN:
|DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
|WKN:
|555060, 555063 (Vorzugsaktien)
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2323386
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2323386 08.05.2026 CET/CEST
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