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EQS-News: E.ON schließt Übernahme von OVO in Großbritannien erfolgreich ab

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EQS-News: E.ON SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
E.ON schließt Übernahme von OVO in Großbritannien erfolgreich ab

08.10.2026 / 12:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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E.ON schließt Übernahme von OVO in Großbritannien erfolgreich ab

  • Transaktion nach vollständiger regulatorischer Freigabe vollzogen
  • Präsenz im britischen Markt massiv gestärkt
  • Zusätzliche Wachstumschancen bei digitalen und flexiblen Energielösungen

E.ON hat die im Mai angekündigte Übernahme des britischen Energieanbieters OVO erfolgreich abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion folgt auf die jüngst erteilte Genehmigung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA). Mit diesem Schritt stärkt E.ON seine Position in Großbritannien, einem der wichtigsten europäischen Energiemärkte und gleichzeitig dem zweitgrößten Endkundenmarkt des Konzerns.

OVO wird vollständig in E.ON integriert. Durch die deutlich vergrößerte Kundenbasis kann E.ON in einem hochdynamischen Marktumfeld innovative Kundenlösungen schneller und effizienter weiterentwickeln und europaweit skalieren. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

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Marc Spieker, Chief Operating Officer Commercial bei E.ON: „Die Übernahme von OVO ist ein wichtiger Schritt für unser britisches Endkundengeschäft. Wir verbinden zusätzliche Größe in einem hochdigitalisierten Markt mit Innovationskraft. Dadurch machen wir intelligente und flexible Energielösungen noch schneller verfügbar. Mithilfe solcher Lösungen können unsere Kundinnen und Kunden ihre Energiekosten spürbar senken und aktiv zur Energiewende beitragen.“
 

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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E-Mail: info@eon.com
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28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 EON SE Buy UBS AG
01.09.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.

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