EQS-News: EKPO Stacks treiben neue Generation stationärer Energiesysteme von zepp.solutions an

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EKPO Stacks treiben neue Generation stationärer Energiesysteme von zepp.solutions an



16.07.2026 / 10:09 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

EKPO-Stacks treiben neue Generation stationärer Energiesysteme von zepp.solutions an

Steigende Anforderungen an Klimaschutz und Versorgungssicherheit rücken Wasserstoff immer stärker in den Mittelpunkt einer nachhaltigen Energieversorgung. Genau an diesem Punkt setzt die Zusammenarbeit von EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) und zepp.solutions an: Auf Basis der innovativen PEM-Brennstoffzellentechnologie von EKPO entstehen leistungsstarke Generatorlösungen wie der zepp.G240. Sie ermöglichen eine netzunabhängige, verlässliche Stromversorgung auf industriellem Niveau und markieren damit einen entscheidenden Schritt weg von fossilen Energiequellen.

Dettingen/Erms, 16. Juli 2026 +++ Das niederländische Technologieunternehmen zepp.solutions hat eine neue Generation stationärer, emissionsfreier Aggregate auf den Markt gebracht, die auf der Brennstoffzellen-technologie von EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) basieren. Im Zentrum der Systeme steht der Brennstoffzellenstack NM12-twin von EKPO, der durch hohe Leistungsdichte, Effizienz und Robustheit überzeugt und für anspruchsvolle Industrieanwendungen optimiert ist.

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„Mit unserer Brennstoffzellentechnologie ermöglichen wir eine leistungsstarke, netzunabhängige und nachhaltige Stromversorgung auch jenseits der Mobilität. Unsere Stackplattformen – insbesondere der NM12-twin – schaffen die technologische Basis dafür, dass Partner wie zepp.solutions die stationäre Energieversorgung neu definieren können: emissionsfrei und als echte Alternative zu Dieselgeneratoren“, sagt Dr. Stefan Dwenger, Geschäftsführer von EKPO Fuel Cell Technologies.

NM12-twin: Schlüsseltechnologie für leistungsfähige Generatorenlösungen

Als zentrale Schlüsseltechnologie schafft der NM12-twin von EKPO die Grundlage für kompakte, leistungsstarke und emissionsfreie Brennstoffzellen-Stromaggregate, die als vollwertiger Ersatz für herkömmliche Generatorensysteme eingesetzt werden können. Das hochintegrierte Stackdesign ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Leistungsdichte und erlaubt zugleich die Integration effizienter Systeme in standardisierte 10-Fuß-Container.

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Ein integrierter Anodenkreislauf und ein robustes, serienreifes Produktdesign gewährleisten eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Damit bilden EKPO-Stacks die Basis für die Stromversorgungssysteme von zepp.solutions, die hohe Leistung bei geringem Wasserstoffverbrauch sowie hoher Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten ermöglichen.

zepp.G240: Emissionsfreie Stromerzeugung auf Dieselniveau

Mit dem zepp.G240 hat das Unternehmen zepp.solutions eine Lösung für emissionsfreie Stromerzeugung auf den Markt gebracht, die das Leistungsniveau konventioneller Dieselgeneratoren erreicht.

„Mit unseren stationären Energieeinheiten bringen wir die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie in Anwendungsbereiche, in denen bislang Dieselgeneratoren den Standard darstellen. Der zepp.G240 kombiniert hohe Leistung mit einem kompakten containerisierten 10-Fuß-Design und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Skalierbarkeit: Unsere Plattform ermöglicht Leistungsbereiche von bis zu 500 kW in einer 10-Fuß-Konfiguration und bis zu 1 MW in einem 20-Fuß-System. Die leistungsstarke Stack-Technologie von EKPO ist dabei ein wichtiger Baustein, um kompakte, effiziente und robuste Energielösungen bereitzustellen. So können wir unseren Kunden die Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entscheidend sind“, sagt Jonas Brendelberger, CCO von zepp.solutions.

Dank der hohen Effizienz der eingesetzten Brennstoffzellentechnologie können Stromerzeugungskosten auf dem Niveau konventioneller Dieselgeneratoren realisiert werden, bei gleichzeitig vollständiger Vermeidung von CO2-, NO?- und Partikelemissionen. Der geräusch- und vibrationsarme Betrieb bietet zusätzliche Vorteile für den Einsatz in urbanen und sensiblen Umgebungen.

Die elektrische Auslegung ist flexibel und ermöglicht sowohl Wechsel- als auch Gleichstromanwendungen. Optional steht Schnellladen über CCS2 zur Verfügung. Eine integrierte Batterie sorgt dafür, dass das System schnell auf Lastanforderungen reagiert und bei Bedarf auch ohne externes Stromnetz autark gestartet werden kann. Dank der optimierten Konfiguration des Wasserstoffspeichersystems können auf der Grundfläche eines standardisierten 40-Fuß-Containers bis zu 15 MWh emissionsfreie Energie gespeichert und bedarfsgerecht bereitgestellt werden.

EKPO liefert Schlüsseltechnologie für die sektorübergreifende Dekarbonisierung

Dass die Brennstoffzellentechnologie von EKPO bereits heute einen messbaren Beitrag zur Dekarbonisierung leistet, zeigt ein aktuelles Referenzprojekt in den Niederlanden: Ein 10-Fuß-Generator von zepp.solutions mit integriertem EKPO-Stack versorgt die „Prins ZEs“, das erste vollelektrische Seilkranschiff des Landes, zuverlässig mit Energie. Das System erlaubt eine netzunabhängige Energieversorgung an Ort und Stelle. Über Nacht lädt das System die 2-MWh-Batterien des Schiffs und ermöglicht so einen vollständig emissionsfreien Betrieb am nächsten Tag.

Mit dem NM12-twin positioniert sich EKPO als Technologiepartner für die Dekarbonisierung energieintensiver und netzunabhängiger Anwendungen – weit über den Mobilitätssektor hinaus. Die Kombination aus hoher Leistungsdichte, Dynamik und Langlebigkeit schafft die Grundlage für Wasserstofflösungen, die fossile Stromerzeugung sowohl technisch als auch wirtschaftlich und regulatorisch ersetzen können. Auf dieser Basis unterstützt EKPO Partner wie zepp.solutions dabei, nachhaltige Energieversorgung genau dort zu realisieren, wo sie besonders benötigt wird.

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Weitere Informationen erhalten Sie im Auftrag der EKPO Fuel Cell Technologies über

ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Telefon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: press@ekpo-fuelcell.compress@ekpo-fuelcell.com

Über EKPO Fuel Cell Technologies

EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Großserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO 2 -neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer – ElringKlinger und OPmobility.

Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und in Serie zu produzieren, um die

CO 2 -neutrale Mobilität weiter voranzutreiben - ob auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com