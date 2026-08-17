EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Außerordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
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Elmos Semiconductor SE: Außerordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat
Generationenwechsel im Aufsichtsrat abgeschlossen – Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber neu in den Aufsichtsrat gewählt
Leverkusen, 18. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute ihre außerordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Insgesamt waren mehr als 82% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen.
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Im Mittelpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung standen die Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Restlaufzeit der Mandate der zum Jahresende ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Günter Zimmer und Dr. Klaus Weyer in den Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE. Damit wird der bereits im Februar 2026 eingeleitete Generationenwechsel im Aufsichtsrat abgeschlossen.
Darüber hinaus wurden Tobias Weyer, Guido Meyer, Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber bereits für die im Mai 2027 beginnende neue Amtsperiode als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. Philipp Halbach wurde als Ersatzmitglied gewählt. Mit der vorgezogenen Wahl schafft Elmos frühzeitig Kontinuität und Planungssicherheit für die künftige Arbeit des Aufsichtsrats.
Dr. Hans Diekmann ist Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei A&O Shearman in Düsseldorf und verfügt über umfassende Expertise im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie in Fragen der Corporate Governance. Dr. Christian Klaiber ist Geschäftsführer eines Single Family Offices, Institutsmanager am Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen der Zeppelin Universität und Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München. Zudem verfügt er über langjährige Führungserfahrung in der Automobilindustrie sowie umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen und nachhaltige Unternehmensentwicklung.
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Die außerordentliche Hauptversammlung billigte zudem das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vorstandsvergütungssystem 2026. Das angepasste System berücksichtigt insbesondere die strategischen Zielsetzungen der Gesellschaft sowie das Feedback von Investoren und Stimmrechtsberatern im Hinblick auf Marktpraxis und Corporate Governance.
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Über Elmos
Hinweis
18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2384988
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2384988 18.08.2026 CET/CEST
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