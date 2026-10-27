EQS-News: Elmos Semiconductor SE gewinnt erste Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller für pixelbasierte OLED-Rückleuchten
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Elmos Semiconductor SE gewinnt erste Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller für pixelbasierte OLED-Rückleuchten
Der neue 48-Kanal LED Controller E522.96 eröffnet neue Möglichkeiten für Lichtdesign und Sicherheit mit mehr als 500 einzeln ansteuerbaren OLED-Pixeln
Leverkusen, 27. Oktober 2026: Das Rücklicht wird zur hochauflösenden Lichtfläche: Mit dem neuen LED-Controller E522.96 von Elmos lassen sich OLED-Anwendungen mit mehreren hundert einzeln ansteuerbaren Pixeln realisieren. Bei einem namhaften deutschen Premiumhersteller wurde der neue Elmos Controller für erste Anwendungen nominiert.
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Elmos möchte den Bereich Exterior Lighting künftig noch stärker in den Fokus rücken, denn die Außenbeleuchtung von Fahrzeugen entwickelt sich zunehmend zu einem markanten Gestaltungselement mit dynamischen Lichtfunktionen für Kommunikation und Sicherheit. Der E522.96 steuert bis zu 48 Kanäle – dreimal so viele wie bisherige Elmos LED-Controller für die Außenbeleuchtung. Dadurch können komplexe Lichtfunktionen mit weniger Bausteinen umgesetzt werden. Über beide Rückleuchten eines Fahrzeugs hinweg lassen sich so mehr als 500 Lichtpunkte einzeln ansteuern und mit großer gestalterischer Freiheit zu individuellen und dynamischen Lichtdesigns kombinieren. Der E522.96 ist in CAN-FD- und UART-Versionen für unterschiedliche Fahrzeugarchitekturen verfügbar. So lässt sich die Kommunikationsschnittstelle passend zur jeweiligen Anwendung wählen.
Pixelbasierte OLED-Rückleuchten eröffnen neue Möglichkeiten für dynamische Lichtdarstellungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die präzise und zuverlässige Ansteuerung jedes einzelnen Lichtpunkts. Die Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller unterstreichen die wachsende Bedeutung hochauflösender Lichtlösungen rund um das Fahrzeug.
Auch für künftige Fahrzeugarchitekturen erweitert Elmos das Produkt-Portfolio kontinuierlich: Smart-Edge-Gateway-ICs können die Kommunikation zwischen LED-Controllern über Ethernet auf Basis von 10BASE-T1S ermöglichen – für Lichtanwendungen am und im Fahrzeug. Der 16-Kanal-Controller E522.95 ergänzt das Angebot für Brems- und Blinklichtfunktionen.
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„Moderne Außenbeleuchtung vereint komplexe Elektronik mit unmittelbarer Wirkung auf Design, Wiedererkennbarkeit und Sicherheit. Unsere innovativen LED-Controller ermöglichen den Herstellern neue Freiräume für dynamische Lichtsignaturen und intelligente Lichtfunktionen“, erläutert Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE.
„Die ersten Design Wins mit dem neuen E522.96 bestätigen unsere innovative Technologie und eröffnen Elmos den Zugang zu technologisch anspruchsvollen OLED-Lichtanwendungen. Diesen attraktiven Wachstumsbereich wollen wir künftig noch konsequenter weiterentwickeln“, so Dr. Dienstuhl weiter.
Einen OLED-Demonstrator mit dem E522.96 zeigt Elmos auf der electronica 2026 in München. Er macht sichtbar, wie aus hunderten einzeln angesteuerten Pixeln ein präzises und dynamisches Lichterlebnis entsteht.
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Über Elmos
Hinweis
27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2422930
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422930 27.10.2026 CET/CEST
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