EQS-News: Elmos Semiconductor SE steigt per Fast Entry in den MDAX auf
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
Werbung
Elmos Semiconductor SE steigt per Fast Entry in den MDAX auf
Leverkusen, 4. Juni 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, steigt mit Wirkung zum 22. Juni 2026 in den MDAX auf. Dies gab die Deutsche Börse gestern Abend im Rahmen ihrer regulären Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Auswahlindizes bekannt. Mit der Aufnahme gehört Elmos zu den 50 größten börsennotierten Mid-Cap Unternehmen in Deutschland gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz.
„Die Aufnahme in den MDAX ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Elmos. Der Aufstieg bestätigt die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens, unsere nachhaltig starke operative Performance und das Vertrauen, das Investoren in unsere langfristigen Perspektiven setzen“, sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Die MDAX-Aufnahme ist das Ergebnis der herausragenden Leistung unseres gesamten Teams, der konsequenten Umsetzung unserer Strategie und unserer starken Positionierung in attraktiven Zukunftsmärkten. Sie erhöht zugleich unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und stärkt unsere Attraktivität für nationale und internationale Investoren. Wir verstehen diese Aufnahme als Anerkennung des bislang Erreichten und zugleich als Ansporn, unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen“, so Dr. Arne Schneider weiter.
Neben der MDAX-Zugehörigkeit ist Elmos weiterhin im TecDax vertreten.
Werbung
Werbung
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
Werbung
Werbung
04.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2339060
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2339060 04.06.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elmos Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elmos Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent