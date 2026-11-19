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elumeo SE: Kostendisziplin stärkt Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 – Erfolgreiche Kapitalerhöhung schafft Spielraum für profitables Wachstum



19.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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elumeo SE: Kostendisziplin stärkt Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 – Erfolgreiche Kapitalerhöhung schafft Spielraum für profitables Wachstum

Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 mit EUR 27,2 Mio. im Rahmen der Planungen (9M/2025: EUR 29,6 Mio., -8,2 %);

Durchschnittlicher Umsatz pro Stück steigt durch gezielten Fokus auf höherwertige Produkte um 9,9 % auf EUR 98 (9M/2025: EUR 89);

Vertriebs- und Verwaltungskosten sinken signifikant um 10,6 % auf EUR 15,9 Mio. (9M/2025: EUR 17,8 Mio.);

Finanzberichterstattung wie angekündigt auf HGB umgestellt: Bereinigtes EBITDA verbessert sich in den ersten neun Monaten 2026 auf TEUR -780 (9M/2025: TEUR -982, +20,5 %); das unbereinigte EBITDA verbessert sich auf EUR -0,8 Mio. (9M/2025 EUR -2,2 Mio., +62,6 %);

Präzisierte Prognose auf HGB-Basis nach Wechsel des Börsensegments wird bestätigt: Umsatzveränderung von -7 % bis +1 %, Rohertragsmarge von 52 % bis 55 %, bereinigtes EBITDA von EUR -1,0 Mio. bis EUR +0,4 Mio.

Berlin, 19.11.2026 – Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld bei hoher Volatilität behauptet und die Voraussetzungen für die Rückkehr zu profitablem Wachstum weiter gefestigt. Dabei profitierte das Unternehmen maßgeblich von den beiden erfolgreich umgesetzten Kosten- und Effizienzprogrammen von 2024 und 2025. Wie angekündigt, hat die elumeo Gruppe die Finanzberichterstattung von den International Financial Reporting Standards (IFRS) auf die Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) umgestellt, die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

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Der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 belief sich auf EUR 27,2 Mio. (9M/2025: EUR 29,6 Mio.) und lag damit innerhalb der Erwartungen, obwohl sich die Erlösentwicklung nach einem starken zweiten Quartal im dritten Quartal deutlich abgeschwächt hat. Nach einem Umsatzrückgang um 13,0 % im ersten Quartal 2026 lag der durchschnittliche Umsatz im zweiten und dritten Quartal in Summe nur noch um 5,4 % unter dem Niveau der beiden Vorjahresquartale nach Start der Restrukturierung am 1. April 2025. Während der durchschnittliche Umsatz pro Stück aufgrund der Fokussierung auf höherwertige Produkte in den ersten neun Monaten 2026 deutlich um 9,9 % auf EUR 98 stieg (9M/2025: EUR 89), konnten die Vertriebs- und Verwaltungskosten signifikant um 10,6 % auf EUR 15,9 Mio. (9M/2025: EUR 17,8 Mio.) gesenkt werden. In Summe verbesserte sich die zentrale Steuerungskennzahl des Unternehmens, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA), in den ersten neun Monaten 2026 trotz eines schwächeren dritten Quartals auf TEUR -780 (9M/2025: TEUR -982, +20,5 %). Noch deutlicher wird die Ergebnisverbesserung bei Betrachtung des unbereinigten EBITDA, welches sich um 62,6 % von EUR

-2,2 Mio. in 9M/2025 auf EUR -0,8 Mio. in 9M/2026 verbessert hat.

Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: „Wir freuen uns über die Ergebnisverbesserung, sehen unser Geschäft jedoch weiterhin einer hohen Volatilität ausgesetzt. Das dritte Quartal 2026 war für uns besonders herausfordernd, insbesondere im Vergleich zum erfolgreich verlaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres. Mit der gezielten Einführung befristeter Kurzarbeit haben wir schnell und wirkungsvoll auf die schwächere Entwicklung reagiert und gleichzeitig unsere Kostenbasis weiter gesenkt. Seit Oktober ist unser gesamtes Team wieder vollständig an Bord und arbeitet mit großem Engagement und voller Energie daran, das wichtige Weihnachtsgeschäft erfolgreich zu gestalten, um die gesteckten Jahresziele für 2026 zu erreichen.“

Klasse statt Masse – Fokus auf höherwertige Schmuckstücke und profitable Kundenbeziehungen

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Wie im Kosten- und Effizienzprogramm von 2025 vorgesehen, richtet elumeo sein Angebot verstärkt auf höherwertige Schmuckstücke mit Verkaufspreisen von mehr als EUR 50 sowie auf profitable Kundenbeziehungen aus. In der Folge waren die Kennzahlen für die Anzahl aktiver Kunden (9M/2026: 35.000 vs. 9M/2025: 52.000, -32,0 %) sowie der verkauften Stücke (9M/2026: 267.000 vs. 9M/2025: 333.000, -19,8 %) rückläufig. Dagegen stieg der durchschnittliche Umsatz pro Stück deutlich um 9,9 % auf EUR 98 (9M/2025: EUR 89). Auch bei den internationalen Sendefenstern setzte elumeo verstärkt den Fokus auf Profitabilität und Skalierbarkeit und nimmt dafür temporäre Umsatzrückgänge in Kauf. Während der Umsatz pro Sendeminute für profitablere Produkte über EUR 50 zulegen konnte, gab der Gesamtumsatz der Sendefenster von TEUR 725 (9M/2025) auf TEUR 472 (9M/2026) nach.

Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen – Finanzielle Basis für nächste Wachstumsphase gestärkt

Im September 2026 hat elumeo SE erfolgreich eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre platziert. Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft betrug EUR 1,785 Mio. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöhte sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 850.000 von EUR 5.927.420 auf EUR 6.777.420.

Mit dem neu eingeworbenen Eigenkapital will die Gesellschaft ihr organisches Wachstum vorantreiben. Dabei stehen drei wesentliche Investitionsfelder im Fokus:

Primär sollen die Mittel zur Stärkung des Working Capitals eingesetzt werden, insbesondere zur Erweiterung des Produktangebots, zur Einführung neuer Sortimente, Premieren und Verkaufsformate sowie zur Verbesserung der prozentualen Rohertragsmarge. Gerade mit Blick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft sollen damit zusätzliche Umsatzpotenziale erschlossen werden. Zweitens sollen die Skalierbarkeit der Plattform für internationale Märkte verbessert und weitere KI-basierte Prozesse für zusätzliche Effizienzsteigerungen entwickelt werden, insbesondere in den Bereichen Kundenservice und Merchandise-Management sowie durch die Entwicklung einer lokal gehosteten KI-Lösung. Ziel ist es, operative Abläufe effizienter zu gestalten und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells weiter zu verbessern. Drittens sollen gezielte Investitionen in das Online-Marketing die Neukundengewinnung intensivieren und die Grundlage für nachhaltiges organisches Wachstum schaffen.

CEO Florian Spatz: „Wir werden unseren strategischen Fokus weiter konsequent auf die Stärkung unserer Profitabilität richten. Dabei nehmen wir bewusst vorübergehend ein moderateres Wachstum bzw. auch temporär rückläufige Umsätze in Kauf, um die wirtschaftliche Basis unseres Unternehmens nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig investieren wir gezielt in attraktivere Sortimente, effizientere KI-gestützte Prozesse und die Gewinnung neuer Kunden. Mit diesen drei strategischen Hebeln wollen wir unsere Margen stärken, die Effizienz unseres Geschäftsmodells weiter steigern und die Voraussetzungen für langfristig profitables Wachstum schaffen.“

Management bestätigt präzisierte Prognose 2026

Bereits am 9. Oktober 2026 hatte die Gesellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 im Zusammenhang mit dem am 14. Oktober 2026 vollzogenen Wechsel des Börsensegments vom Regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment im Freiverkehr der Frankfurter Börse präzisiert. Der Wechsel geht einher mit der nun umgesetzten Berichterstattung nach HGB statt nach IFRS.

Mit der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen zu den ersten neun Monaten 2026 bestätigt das Management nun seine präzisierte Prognose 2026 auf Basis der Rechnungslegung nach HGB: Die Umsatzveränderung gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 wird in einem Korridor zwischen -7 % und +1 %, die Rohertragsmarge zwischen 52 % und 55 % und das bereinigte EBITDA zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR +0,4 Mio. erwartet.

CEO Florian Spatz: „Unsere präzisierte Prognose berücksichtigt die Umstellung der Rechnungslegung von IFRS auf HGB. Die daraus resultierenden Veränderungen der Prognosewerte sind ausschließlich auf die neue Rechnungslegungsgrundlage zurückzuführen und stellen keine Verschlechterung unserer wirtschaftlichen Erwartungen dar. Wir sind weiterhin zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen und mit unserem klaren Fokus auf Profitabilität die Grundlage für nachhaltig profitables Wachstum zu stärken.“

Der Q3-Bericht per 30. September 2026 steht auf der elumeo Website im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Einladung Webcast

Heute, am 19. November 2026, um 10:00 Uhr, findet für institutionelle Investoren, Analysten und Vertreter der Presse ein Webcast statt. Die Geschäftsführung der elumeo SE wird eine Präsentation über die Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 halten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde.

Für eine Anmeldung zum Webcast registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

elumeo SE – Earnings Call 9M 2026

TEUR

(sofern nicht anders angegeben) Q3 2026 Q3 2025 QoQ

in % 9M 2026 9M 2025 9Mo9M

in % Umsatzerlöse 7.683 28,3% 9.357 31,6% -17,9% 27.152 100,0% 29.592 100,0% -8,2% Herstellungskosten -3.807 -49,6% -4.404 -47,1% -13,6% -12.551 -46,2% -14.068 -47,5% -10,8% Rohertrag 3.876 50,4% 4.953 52,9% -21,8% 14.602 53,8% 15.524 52,5% -5,9% Vertriebs- und Verwaltungskosten -4.672 -60,8% -5.770 -61,7% -19,0% -15.915 -58,6% -17.793 -60,1% -10,6% Sonstige betriebliche Erträge 356 4,6% 31 0,3% n.a. 447 1,6% 22 0,1% n.a. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0,0% -8 -0,1% -100,0% -23 -0,1% -56 -0,2% -58,7% EBIT -441 -5,7% -794 -8,5% 44,5% -890 -3,3% -2.303 -7,8% 61,4% Abschreibungen 24 0,3% 37 0,4% -34,1% 80 0,3% 136 0,5% -41,4% EBITDA -416 -5,4% -757 -8,1% 45,0% -810 -3,0% -2.167 -7,3% 62,6% Bereinigtes-EBITDA -386 -5,0% -193 -2,1% -99,7% -780 -2,9% -982 -3,3% 20,5% Absatzmenge [T] 79 94 -16,3% 267 333 -19,8% Anzahl aktiver Kunden [T] 17 23 -27,5% 35 52 -32,0% Durchschnittlicher Umsatz pro Stück [EUR] 101 96 4,8% 98 89 9,9% Durchschnittlicher Rohertrag pro Stück [EUR] 49 53 -6,9% 55 47 17,3% Neukunden TV [T] 0,8 1,1 -30,2% 2,6 4,0 -35,1% Web [T] 3,1 2,9 8,4% 9,6 11,0 -13,0%



Über elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse gelistete Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und Polen. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Kontakt

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

E-Mail: ir@elumeo.com

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