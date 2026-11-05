EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor nimmt zwei Windparks in Elsdorf planmäßig in Betrieb – positiver Ergebnisbeitrag für 2026

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Energiekontor AG: Energiekontor nimmt zwei Windparks in Elsdorf planmäßig in Betrieb – positiver Ergebnisbeitrag für 2026



05.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor nimmt zwei Windparks in Elsdorf planmäßig in Betrieb – positiver Ergebnisbeitrag für 2026

Bremen/Elsdorf, 5. November 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die veräußerten Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen planmäßig in Betrieb genommen. Energiekontor hatte die beiden schlüsselfertigen Projekte bereits im August 2025 an die Stadt Elsdorf veräußert. Die Inbetriebnahme markiert den erfolgreichen Abschluss der Projektrealisierung und leistet einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis der Energiekontor AG im Geschäftsjahr 2026. Nach der Inbetriebnahme bleibt Energiekontor den Projekten langfristig verbunden und übernimmt die technische und kaufmännische Betriebsführung.

Die beiden schlüsselfertig entwickelten Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen umfassen sieben Windenergieanlagen des Typs Nordex N149 mit einer installierten Gesamtleistung von rund 40 Megawatt. Die einzelnen Anlagen verfügen über eine Nabenhöhe von ca. 164 Metern und einen Rotordurchmesser von 149 Metern. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag beider Windparks liegt ab dem ersten vollen Betriebsjahr bei rund 90 Gigawattstunden. Damit können rein rechnerisch mehr als 27.000 durchschnittliche Haushalte mit regenerativ erzeugtem Strom versorgt und rund 68.000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden. Beide Projekte sind mit einem EEG-Zuschlag ausgestattet, den die Bundesnetzagentur im Rahmen der Februar-Ausschreibung 2024 erteilt hatte.

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Mit der Inbetriebnahme der Windparks übernimmt die Stadt Elsdorf die Anlagen vollständig in ihr Eigentum. Damit setzt die Kommune auf eine langfristige Beteiligung an der regionalen Energieversorgung und den wirtschaftlichen Chancen der Windenergie. Die aus dem Betrieb erwarteten Einnahmen sollen dem städtischen Haushalt zugutekommen und langfristige finanzielle Spielräume für die Entwicklung der Stadt schaffen. Zugleich zeigen die beiden Projekte, wie sich der Ausbau erneuerbarer Energien mit kommunalem Engagement und lokaler Wertschöpfung verbinden lässt.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme und die damit verbundene Fertigstellung der Projekte leisten einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis der Energiekontor AG im Geschäftsjahr 2026. Energiekontor bleibt auch nach dem Verkauf als Partner an der Seite der Stadt Elsdorf und bringt seine langjährige Erfahrung in die technische und kaufmännische Betriebsführung sowie in die Optimierung des Anlagenbetriebs ein.

„Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der beiden Windparks in Elsdorf erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der erfolgreichen Umsetzung unserer Projekte. Wir freuen uns, mit der Stadt Elsdorf einen wichtigen kommunalen Partner an unserer Seite zu haben und gemeinsam einen Beitrag zur regionalen Energieversorgung und zur Energiewende leisten zu können“, sagt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

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„Mit unseren beiden Windparks nehmen wir einen Teil unserer Energieversorgung selbst in die Hand. Als Eigentümerin profitiert die Stadt langfristig von den Erlösen aus dem Stromverkauf. Das kommt den Menschen in Elsdorf zugute und schafft finanzielle Spielräume für die Aufgaben unserer Stadt. So verbinden wir Klimaschutz mit einem konkreten wirtschaftlichen Nutzen vor Ort. Ich danke Energiekontor für die verlässliche Zusammenarbeit und die planmäßige Fertigstellung“, betont Elsdorfs Bürgermeister Andreas Heller.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 41 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 460 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,6 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,4 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2026 weiterentwickelte Projektpipeline (11,9 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

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Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de