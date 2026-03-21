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EQS-News: Erfolgreicher Jahresauftakt 2026 – Deutliche Steigerung des Free Cash-flows im Vorjahresvergleich

13.05.26 08:00 Uhr
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EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Erfolgreicher Jahresauftakt 2026 – Deutliche Steigerung des Free Cash-flows im Vorjahresvergleich

13.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Gesamt-Umsatz: 32,7 Mio. EUR (Vj. 28,6 Mio. EUR)
  • Umsatz Geschäftskundensegment: 12,4 Mio. EUR (Vj. 12,4 Mio. EUR)
  • Umsatz Wholesale-Segment: 20,2 Mio. EUR (Vj. 16,1 Mio. EUR)
  • Rohertrag: 9,5 Mio. EUR (Vj: 8,8 Mio. EUR)
  • Operatives EBITDA: 2,1 Mio. EUR (Vj. 1,9 Mio. EUR)

Düsseldorf, 13. Mai 2026

ecotel communbication ag ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 32,7 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahresquartal (28,6 Mio. EUR) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,1 Mio. EUR bzw. 14,3%.

Das Geschäftskundensegment (B2B) bestätigte im ersten Quartal 2026 mit einem Umsatz von 12,4 Mio. EUR erneut das hohe Vorjahresniveau. Die stabile Entwicklung beweist, dass Geschäftskunden auch weiterhin gezielt auf leistungsstarke Telekommunikations- und Netzwerklösungen setzen.

Das Segment ecotel Wholesale entwickelte sich im Berichtszeitraum erneut sehr positiv. Der Umsatz stieg von 16,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 20,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026. Der Zuwachs von 4,1 Mio. EUR ist insbesondere auf die gestiegene Nachfrage nach leistungsfähigen Datendienstleistungen sowie den weiteren Ausbau bestehender Kunden- und Partnerbeziehungen zurückzuführen. Das Wholesale-Segment war damit der wesentliche Treiber des Konzernumsatzwachstums.

Der Rohertrag erhöhte sich im ersten Quartal 2026 auf 9,5 Mio. EUR nach 8,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg um 0,7 Mio. EUR unterstreicht die unverändert solide Margenentwicklung und die konsequente Fokussierung des Konzerns auf wertschöpfungsstarke Produkte und Dienstleistungen.

Das operative EBITDA verbesserte sich im Berichtszeitraum auf 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR). Auch das EBITDA erhöhte sich leicht von 1,6 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund des steigenden Rohertrags erwartet ecotel in den kommenden Quartalen entsprechende positive Effekte auf das operative EBITDA.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg deutlich von 0,4 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 0,6 Mio. EUR.
Der Konzernüberschuss lag im ersten Quartal 2026 bei 0,4 Mio. EUR und übertraf damit den Vorjahreswert von 0,3 Mio. EUR. Dieses Ergebnis bildet eine solide Grundlage für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres

Auch die Entwicklung des Cashflows stellte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert dar. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte signifikant gesteigert werden und belief sich im ersten Quartal 2026 auf 1,4 Mio. EUR (VJ.  2,4 Mio. EUR). Der Free Cashflow ist mit 0,7 Mio. EUR deutlich verbessert zum Vorjahresquartal. Der Finanzmittelfonds erhöhte sich zum 31. März 2026 auf 1,6 Mio. EUR, was die finanzielle Stabilität von ecotel unterstreicht.

Mit diesem gelungenen Start ins Geschäftsjahr 2026 sieht sich ecotel gut positioniert, um die strategischen Ziele konsequent weiterzuverfolgen.

Über die ecotel communication ag:
Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.
Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 210 Mitarbeiter.

Hinweis:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Investor Relations

ecotel communication ag
Investor Relations
+49 (0) 211-55 007 740
E-Mail: investorrelations@ecotel.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de
 

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 55 00 70
Fax: +49 (0)211 55 00 7 222
E-Mail: info@ecotel.de
Internet: www.ecotel.de
ISIN: DE0005854343
WKN: 585434
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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