DAX23.916 +0,5%Est505.929 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.328 -0,1%Euro1,1709 +0,1%Öl96,72 +0,3%Gold4.753 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Rüstung, Brown Forman im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie unter Druck? Warum der neue KI-Chip von Arm wohl keine echte Gefahr darstellt NVIDIA-Aktie unter Druck? Warum der neue KI-Chip von Arm wohl keine echte Gefahr darstellt
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG

10.04.26 11:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SM Wirtschaftsberatungs AG
4,76 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG

10.04.2026 / 11:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sindelfingen, den 10. April 2026

Corporate News

Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG:

Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien von Aktionären zu je EUR 5,00 angedient, insgesamt somit ein Volumen von EUR 159.820,00. Insgesamt werden 30.000 Aktien eingezogen, die zusätzlichen 1.964 Stücke verbleiben bei der Gesellschaft.

Nach Einzug der 30.000 Aktien wird das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio. reduziert. Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück.

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt
Vorstand
SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart
USt.-IdNr.: DE211264389, Finanzamt Böblingen
Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss


10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60
E-Mail: info@smw-ag.de
Internet: www.smw-ag.de
ISIN: DE000A1RFMZ1
WKN: A1RFMZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2306528

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2306528  10.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu SM Wirtschaftsberatungs AG

DatumMeistgelesen