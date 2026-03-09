EQS-News: Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG



10.04.2026 / 11:57 CET/CEST

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Sindelfingen, den 10. April 2026 Corporate News Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG: Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien von Aktionären zu je EUR 5,00 angedient, insgesamt somit ein Volumen von EUR 159.820,00. Insgesamt werden 30.000 Aktien eingezogen, die zusätzlichen 1.964 Stücke verbleiben bei der Gesellschaft. Nach Einzug der 30.000 Aktien wird das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio. reduziert. Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück. Wer­bung Wer­bung SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

info@smw-ag.de Impressum : SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart

USt.-IdNr.: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss Wer­bung Wer­bung

10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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