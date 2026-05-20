DAX24.882 +0,6%Est506.006 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -0,4%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.738 +0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl104,0 -1,2%Gold4.532 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Eutelsat, Micron, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester - Nikkei 225 hebt ab Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester - Nikkei 225 hebt ab
Micron-Aktie profitiert: Verbesserter Ausblick geht von neuen Rekorden aus Micron-Aktie profitiert: Verbesserter Ausblick geht von neuen Rekorden aus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: Erweiterung des Scout-Programms der ESA: SOVA-S-Mission unter Leitung von OHB Czechspace für weitere Entwicklung ausgewählt

21.05.26 11:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
650,00 EUR 88,00 EUR 15,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Erweiterung des Scout-Programms der ESA: SOVA-S-Mission unter Leitung von OHB Czechspace für weitere Entwicklung ausgewählt

21.05.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erweiterung des Scout-Programms der ESA: SOVA-S-Mission unter Leitung von OHB Czechspace für weitere Entwicklung ausgewählt

Die Erdbeobachtungsmission SOVA-S unter der Leitung von OHB Czechspace wurde nach einer zehnmonatigen Evaluierung von der ESA als eine von zwei Missionen ausgewählt, die in die nächste Entwicklungsphase übergehen.

SOVA-S ist Teil des wachsenden Scout-Programms der ESA im Rahmen der FutureEO-Initiative und ergänzt die etablierten Earth-Explorer-Missionen. Eine Besonderheit der Scout-Missionen ist, dass sie auf Kleinsatelliten basieren und konsequent nach dem New-Space-Ansatz entwickelt werden. Dazu zählen unter anderem die Miniaturisierung bestehender Raumfahrttechnologien, kurze Entwicklungszeiten (Start innerhalb von drei Jahren nach Projektbeginn) sowie ein starker Fokus auf Kosteneffizienz (Budget unter 35 Millionen Euro).

Ziel der Mission SOVA-S ist die nahezu globale, tägliche Beobachtung atmosphärischer Schwerewellen in der oberen Mesosphäre und unteren Thermosphäre (~80–120 km). Diese spielen eine entscheidende Rolle für die Dynamik der Atmosphäre in großen Höhen. Durch eine verbesserte Parametrisierung dieser Prozesse in Klima- und Weltraumwettermodellen wird erwartet, dass die Mission die Vorhersagefähigkeiten für die mittlere und obere Atmosphäre verbessert.

Die gewonnenen Daten werden zu einem besseren Verständnis von Extremwetterphänomenen beitragen und die Positionsgenauigkeit von GNSS-Systemen verbessern, was insbesondere für die Luftfahrt von großer Bedeutung ist.

OHB Czechspace leitet die Entwicklung des Satelliten als Hauptauftragnehmer.

„Die Auswahl von SOVA-S für die weitere Entwicklung ist ein bedeutender Meilenstein für unser Team und für den tschechischen Weltraumsektor“, erklärt Vít Pavelec, Geschäftsführer von OHB Czechspace. „Die Mission adressiert eine grundlegende wissenschaftliche Herausforderung – das Verständnis atmosphärischer Schwerewellen und ihres Einflusses auf Klima und Weltraumwetter. Als Hauptauftragnehmer sind wir stolz darauf, die Entwicklung dessen zu leiten, was der größte jemals in der Tschechischen Republik gebaute Satellit sein wird. Ebenso wichtig ist die enge deutsch-tschechische Zusammenarbeit, insbesondere mit dem DLR und industriellen Partnern. Diese Partnerschaft zeigt die Fähigkeit Europas, Exzellenz über Ländergrenzen hinweg zu bündeln, um ambitionierte Raumfahrtmissionen zu realisieren.“

Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2331304

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2331304  21.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu OHB SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu OHB SE

DatumRatingAnalyst
15.09.2017OHB SE kaufenDZ BANK
26.02.2014OHB haltenCommerzbank AG
24.02.2014OHB kaufenBankhaus Lampe KG
11.11.2013OHB kaufenCommerzbank AG
01.11.2013OHB kaufenCommerzbank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2017OHB SE kaufenDZ BANK
24.02.2014OHB kaufenBankhaus Lampe KG
11.11.2013OHB kaufenCommerzbank AG
01.11.2013OHB kaufenCommerzbank AG
24.09.2013OHB kaufenBankhaus Lampe KG
DatumRatingAnalyst
26.02.2014OHB haltenCommerzbank AG
05.09.2012OHB neutralHSBC
05.04.2012OHB neutralWestLB AG
21.02.2012OHB neutralWestLB AG
10.02.2012OHB neutralWestLB AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2007OHB Technology verkaufenHamburger Sparkasse
06.10.2006OHB Technology verkaufenHamburger Sparkasse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen