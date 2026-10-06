EQS-News: Europas führende Gründerschmiede: Wie Alumni von Delivery Hero und dessen europäischen Marken 150 Startups im Wert von 7,5 Milliarden Euro aufgebaut haben

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Europas führende Gründerschmiede: Wie Alumni von Delivery Hero und dessen europäischen Marken 150 Startups im Wert von 7,5 Milliarden Euro aufgebaut haben



06.10.2026 / 08:01 CET/CEST

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Werbung Aus keiner anderen Gründerschmiede Europas sind so viele Startups hervorgegangen. Auch beim eingeworbenen Risikokapital liegt das Alumni-Netzwerk von Delivery Hero und seinen europäischen Marken vorn.

Im Zentrum dieser Wirkung steht Deutschland: Auf Startups mit Sitz in Berlin entfallen 4,9 Milliarden Euro kombinierter Unternehmenswert. Von den weltweit 11.000 neu geschaffenen Tech-Arbeitsplätzen entstanden etwa 3.700 in Deutschland.

Diese Wirkung verstärkt sich selbst: Von Delivery-Hero-Alumni gegründete Startups werden inzwischen ihrerseits zu Gründerschmieden. Mehr als 30 ehemalige Mitarbeiter von Delivery Hero investieren zudem in Europas nächste Startup-Generation. Europas führende Gründerschmiede Wie Alumni von Delivery Hero und dessen europäischen Marken 150 Startups im Wert von 7,5 Milliarden Euro aufgebaut haben Berlin, 6. Oktober 2026 – Delivery Hero ist zu Europas führender Gründerschmiede geworden. Aus dem Alumni-Netzwerk des Unternehmens – inklusive seiner europäischen Marken – sind 150 Startups mit einem gemeinsamen Unternehmenswert von 7,5 Milliarden Euro hervorgegangen. Sie beschäftigen 11.000 Menschen in Europa und darüber hinaus. Die Zahlen stammen aus einer neuen Analyse, die heute von der Startup-Datenplattform Dealroom.co veröffentlicht wurde. Die Daten zeigen, dass die Wirkung von Delivery Hero in seiner 15-jährigen Geschichte weit über das eigene globale Geschäft hinausreicht. Ehemalige Mitarbeiter haben im gesamten europäischen Tech-Ökosystem neue Unternehmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen und Investitionen angestoßen. Damit tragen sie unmittelbar zum wirtschaftlichen Wohlstand Europas bei. Werbung Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass sich Delivery Hero in den 15 Jahren seit seiner Gründung zum führenden Netzwerk entwickelt hat, das Kapital, Gründer, operative Talente und Erfahrung zurück in das europäische Ökosystem bringt. Es freut mich sehr zu sehen, wie diese Wirkung weiter wächst. Ich wünsche mir, dass auch die nächste Generation europäischer Gründer dieselbe Chance bekommt, hier Unternehmen aufzubauen und zu skalieren. Dafür muss Europa weiterhin die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.“ Yoram Wijngaarde, Gründer und CEO von Dealroom.co, sagt: „Der Talentpool im europäischen Tech-Ökosystem wächst immer schneller, weil immer mehr Gründer und Investoren aus eigener Erfahrung wissen, was es bedeutet, ein weltweit führendes Unternehmen zu skalieren. Delivery Hero sticht als zentraler Anker aus diesem europaweiten Netzwerk hinaus.“ Werbung Führende Gründerschmieden Europas, nach Anzahl der Unternehmensgründungen durch Alumni und von Alumni eingesammeltem Venture Capital Wertschöpfung in Europa, verankert in Deutschland Deutschland steht im Zentrum dieser Wirkung. Auf Startups mit Sitz in Berlin entfallen 4,9 Milliarden Euro des gesamten kombinierten Unternehmenswertes von 7,5 Milliarden Euro. Von den weltweit 11.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen entstanden etwa 3.700 in Deutschland. Nach allen im Bericht untersuchten zentralen Kennzahlen ist Delivery Hero Deutschlands führende Gründerschmiede. Die Wirkung erstreckt sich jedoch über die gesamten europäischen Aktivitäten des Unternehmens: Auch jenseits der Berliner Zentrale haben Alumni der Delivery-Hero-Marken in allen europäischen Märkten, in denen die Gruppe vertreten ist, Unternehmen gegründet. Allein aus dem Alumni-Netzwerk von foodora sind 49 Startups in Frankreich, Spanien, Skandinavien und Mitteleuropa hervorgegangen. Gemeinsam erreichen sie einen Unternehmenswert von 2,3 Milliarden Euro. Ehemalige Mitarbeiter von Glovo haben weitere 35 Startups mit einem gemeinsamen Unternehmenswert von 461 Millionen Euro gegründet. Kapital und Talente fließen zurück ins Ökosystem Die Wirkung von Delivery Hero auf Europas Tech-Ökosystem reicht noch weiter. So ist bereits eine zweite Generation von Gründern entstanden: Von Delivery-Hero-Alumni gegründete Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind inzwischen selbst zu Gründerschmieden geworden – darunter Gorillas, Kaia Health und Zenjob. Aus Unternehmen wie diesen sind dem Bericht zufolge bereits rund 80 weitere Startups hervorgegangen. Delivery-Hero-Alumni investieren inzwischen auch in die nächste Generation von Unternehmen. Mehr als 30 ehemalige Mitarbeiter von Delivery Hero sind in die Venture-Capital-Branche gewechselt. Sie haben mehr als 35 Investmentgesellschaften gegründet oder sind dort als Partner eingestiegen. Diese Gesellschaften haben seit 2020 insgesamt 7,3 Milliarden Euro für neue Fonds eingeworben und sich im selben Zeitraum an mehr als 2.300 Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von über 79 Milliarden Euro beteiligt. Seit 2017 verzeichneten Startups von Delivery-Hero-Alumni durchschnittlich zwei Exits pro Jahr. Die nächste Chance für Europa Wie die Analyse von Dealroom.co zeigt, stärken Unternehmen wie Delivery Hero, die in Europa gegründet wurden und hier gewachsen sind, das europäische Ökosystem. Diese Wirkung verstärkt sich weiter. Durch eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik lässt sich noch mehr erreichen. Politische Entscheidungsträger können regulatorische Komplexität abbauen, einen echten Binnenmarkt schaffen und die Kapitalmärkte weiterentwickeln, damit europäische Startups in Europa skalieren können. Scale-ups wie Delivery Hero bringen ihrerseits operative Erfahrung, Ambition und Netzwerke ein, auf die Startups zurückgreifen können. Zusammengenommen geben diese Faktoren Europa die Chance, sein einzigartiges Startup-Umfeld mit seinem enormen sozioökonomischen Potenzial weiterzuentwickeln: hochwertige Arbeitsplätze sowie Talente und Technologien aus Europa, die weltweit Wirkung entfalten. Der vollständige Bericht ist auf der Website von Dealroom verfügbar. #### ENDE ####

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN

Wichtigste Ergebnisse: Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Berliner Delivery-Hero-Zentrale und der sechs europäischen Marken haben 150 Startups an mehr als 50 Startup-Hubs weltweit gegründet – mehr als die Alumni jeder anderen Gründerschmiede Europas.

Die Unternehmen erreichen gemeinsam einen Wert von 7,5 Milliarden Euro – viermal so viel wie 2020.

Insgesamt haben sie 4,4 Milliarden Euro Risikokapital eingeworben – mehr als die Alumni jeder anderen europäischen Gründerschmiede.

Weltweit wurden 11.000 Arbeitsplätze geschaffen – 1,7-mal so viele wie 2021.

Seit 2020 haben die mehr als 35 Investmentgesellschaften, die von Delivery-Hero-Alumni gegründet wurden oder denen sie als Partner angehören, 7,3 Milliarden Euro für neue Fonds eingeworben. Dieses Kapital wird nun in europäische Unternehmen investiert.

Rund 80 Startups der zweiten Generation wurden von Menschen gegründet, die zuvor bei Unternehmen tätig waren, die von Delivery-Hero-Alumni aufgebaut wurden. Umfang der Analyse: Der Bericht berücksichtigt Alumni der Berliner Delivery-Hero-Zentrale sowie der sechs Marken mit europäischem Geschäft: efood, foodora, foodpanda, foody, Glovo und Yemeksepeti. Bei foodpanda flossen ausschließlich die europäischen Aktivitäten in die Analyse ein. Die meisten dieser Marken gehören seit mehr als zehn Jahren zu Delivery Hero; einige wurden bereits in einer sehr frühen Phase ihrer Entwicklung Teil der Gruppe. Berücksichtigt wurden auch Startups von Alumni, die ihre jeweilige Marke bereits vor deren Übernahme durch Delivery Hero verlassen hatten. Um eine einheitliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde diese Methodik auf alle im Bericht untersuchten Unternehmen angewandt. Darin unterscheidet sich die Analyse von der Berichtsreihe „Founder Factories“ von Accel und Dealroom, die ausschließlich Alumni der jeweils genannten Marke berücksichtigt. Methodik: Ein Startup gilt als Alumni-Startup, wenn mindestens einer seiner Gründer länger als fünf Monate in Vollzeit bei Delivery Hero oder einer der europäischen Marken tätig war und das Unternehmen innerhalb von sechs Jahren nach seinem Ausscheiden gegründet hat. Das Unternehmen muss mindestens zwei Beschäftigte haben. Agenturen, Beratungen und etablierte Unternehmen sowie Gründungen ehemaliger Praktikanten oder Berater werden nicht berücksichtigt. Die Methodik wurde im Rahmen der 2022 gestarteten Berichtsreihe „Founder Factories“ von Accel und Dealroom entwickelt. Dealroom.co hat die Daten im September 2026 zusammengestellt. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT

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ir@deliveryhero.com ÜBER DEALROOM Dealroom.co ist eine globale Daten- und Informationsplattform, mit der sich besonders vielversprechende Unternehmen, Technologien und Ökosysteme identifizieren und verfolgen lassen. Zu den Kunden zählen einige der weltweit führenden Organisationen, darunter Sequoia, Accel, Index Ventures, McKinsey, BCG, Deloitte, Google, AWS, Microsoft und Stripe. Dealroom arbeitet eng mit Organisationen und Akteuren zusammen, die lokale Tech-Ökosysteme fördern. Gemeinsam schaffen sie ein umfassendes, mehrdimensionales Bild dieser Ökosysteme, das Kapital, Talente, Innovation, Unternehmertum und die gesamtwirtschaftliche Dynamik abbildet.



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