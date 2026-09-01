EQS-News: Evotec und Plectonic starten Forschungskooperation zur Erforschung einer neuen Generation T-Zell-aktivierender Ansätze bei soliden Tumoren

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Evotec und Plectonic starten Forschungskooperation zur Erforschung einer neuen Generation T-Zell-aktivierender Ansätze bei soliden Tumoren



02.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Evotec und Plectonic starten Forschungskooperation zur Erforschung einer neuen Generation T-Zell-aktivierender Ansätze bei soliden Tumoren Ziel der Zusammenarbeit ist die Validierung von Evotecs firmeneigener BiTco-Plattform für kostimulatorische CD2-bispezifische Antikörper in Kombination mit Plectonics LOGIBODY ® -Technologie

-Technologie BiTco wurde entwickelt, um die Aktivierung von T-Zellen durch zusätzliche kostimulatorische Signalwege zu verstärken

LOGIBODY ® wurde entwickelt, um die zielgerichtete Aktivierung von T-Zellen durch Erkennung

wurde entwickelt, um die zielgerichtete Aktivierung von T-Zellen durch Erkennung einer multispezifischen Antigen-Signatur zu verbessern

Hamburg und Hallbergmoos, 2. September 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) und Plectonic Biotech gaben heute eine Forschungskooperation bekannt, um einen neuartigen Immuntherapieansatz für die Behandlung solider Tumoren zu erforschen. Die Zusammenarbeit adressiert zentrale Herausforderungen, die den erfolgreichen Einsatz klassischer T-Zell-Engager-Therapien bei soliden Tumoren bislang eingeschränkt haben. Hierfür werden Plectonics programmierbare LOGIBODY®-Technologie mit Evotecs firmeneigener BiTco-Plattform kombiniert.

Die LOGIBODY®-Technologie von Plectonic basiert auf DNA-Protein-Therapeutika, die Tumoren anhand hochspezifischer Kombinationen tumorassoziierter Antigene erkennen, bevor sie die Aktivierung von T-Zellen auslösen. Im Gegensatz zu konventionellen T-Zell-Engagern werden LOGIBODY®-Moleküle erst dann aktiv, wenn sie gleichzeitig eine vordefinierte Signatur aus mehreren Tumorantigenen binden. Dieser logikgesteuerte Ansatz stellt eine neuartige Wirkstoffklasse dar, die darauf abzielt, die Präzision der Behandlung zu erhöhen, die Aktivierung in gesundem Gewebe zu reduzieren und das therapeutische Fenster potenziell zu erweitern.

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Die BiTco-Plattform von Evotec basiert auf einem firmeneigenen, nicht blockierenden CD2-Antikörper, der T-Zellen ein zusätzliches kostimulatorisches Signal vermittelt und dadurch ihre Aktivität und Persistenz im Tumormikromilieu steigern soll. Der Antikörper bindet an ein einzigartiges CD2-Epitop, ohne die natürlichen Interaktionen des Rezeptors zu beeinträchtigen. Dadurch kann BiTco die T-Zell-Antwort verstärken, die durch T-Zell-Engager vermittelte Abtötung von Tumorzellen fördern und der Erschöpfung von T-Zellen entgegenwirken.

Durch die Kombination einer hochselektiven Tumorerkennung mit einer verstärkten Aktivierung von T-Zellen werden die Unternehmen untersuchen, ob ihre komplementären Technologien sowohl die Präzision als auch die Wirksamkeit T-Zell-aktivierender Ansätze bei soliden Tumoren verbessern können. Im Rahmen der Vereinbarung sollen präklinische Proof-of-Concept-Daten generiert werden, um das Potenzial dieser neuen Generation von T-Zell-aktivierenden Ansätzen zu untersuchen.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, sagte:

„T-Zell-Engager haben in der Onkologie bereits großes Potenzial gezeigt. Eine zentrale Herausforderung besteht jedoch weiterhin darin, ihre klinischen Erfolge bei hämatologischen Erkrankungen auf solide Tumoren zu übertragen, die rund 90 Prozent aller Krebserkrankungen ausmachen. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir das Potenzial der Kombination unserer firmeneigenen BiTco-Plattform mit der LOGIBODY®-Technologie von Plectonic untersuchen und neue Wege zur Steigerung der Wirksamkeit von T-Zell-Engagern bei soliden Tumoren erforschen. Unser CD2-basierter kostimulatorischer Ansatz eignet sich hervorragend für dieses Vorhaben sowie für andere T-Zell-Engager-Strategien, die eine wirksame T-Zell-Kostimulation im Umfeld solider Tumoren erfordern.“

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Dr. Klaus Wagenbauer, CEO und Gründer von Plectonic Biotech, ergänzte:

„Diese Zusammenarbeit mit Evotec unterstreicht das breite Potenzial und die Modularität unserer LOGIBODY®-Technologie für die Entwicklung logisch gesteuerter T-Zell-aktivierender Biologika sowie neuartiger multispezifischer Konzepte. Durch die Kombination unserer komplementären Technologien eröffnen sich neue Möglichkeiten für eine hochpräzise und kontrollierte Aktivierung von Immunantworten im Tumor. Gemeinsam möchten wir dieses Next-Generation-Konzept erforschen und neue Wege aufzeigen, um Herausforderungen bei Tumorselektivität und Sicherheit zu adressieren, die die Wirksamkeit von T-Zell-Engagern bei soliden Tumorindikationen bislang eingeschränkt haben.“

Plectonic hat die Modularität seiner LOGIBODY®-Technologie bereits in präklinischen Studien bei hämatologischen und soliden Tumoren unter Einsatz dualer Targeting- und kostimulatorischer Strategien demonstriert. Evotec veröffentlichte kürzlich präklinische Forschungsergebnisse zu seiner BiTco-Plattform, die einen Proof-of-Concept für die CD2-vermittelte T-Zell-Kostimulation in Kombination mit T-Zell-Engager-Ansätzen liefern.

Über Plectonic Biotech

Die neuartige Klasse programmierbarer DNA-Protein-Therapeutika von Plectonic Biotech fungiert als molekulare Logik-Gatter und lenkt die Immunantwort gezielt auf Tumorgewebe. Auf Basis der modularen LOGIBODY®-Plattform entwickelt das Unternehmen eine Pipeline multispezifischer T-Zell-aktivierender Biologika, die Off-Target-Toxizitäten reduzieren und die therapeutische Wirksamkeit von Immuntherapien durch den Einsatz klinisch validierter Zielstrukturen deutlich verbessern sollen. Der Ansatz konzentrierte sich zunächst auf hämatologische Erkrankungen und ist darauf ausgelegt, ein bislang unerreichtes Maß an Präzision und Kontrolle zu ermöglichen, das therapeutische Fenster zu erweitern und die Behandlungsergebnisse von Patient:innen mit hämatologischen und soliden Tumoren zu verbessern.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von rund 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

Plectonic Medien-Kontakt

Trophic Communications

Joe Rayne or Stephanie May

plectonic@trophic.eu

+49 171 185 5682