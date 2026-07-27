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EQS-News: Für internationales Wachstum: PFISTERER verdreifacht die Flächenkapazität in Tschechien

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EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Für internationales Wachstum: PFISTERER verdreifacht die Flächenkapazität in Tschechien

04.08.2026 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

04. August 2026

Für internationales Wachstum: PFISTERER verdreifacht die Flächenkapazität in Tschechien

Kadan, Tschechien. PFISTERER setzt die internationale Wachstumsstrategie fort und erweitert den Produktionsstandort in Kadan, Tschechien. Mit dem Erwerb eines zusätzlichen Industrieareals von rund 46.000 Quadratmeter ergänzt PFISTERER die bereits im vergangenen Jahr erworbenen knapp 50.000 Quadratmeter im Gewerbegebiet Královský Vrch.

Der Zukauf erhöht die Produktions- und Logistikkapazitäten durch bestehende Gebäude um 5.000 Quadratmeter Nutzfläche und optimiert die Materialflüsse sowie die Effizienz am Standort. PFISTERER plant, das Wachstum und den Ausbau des Standorts in den kommenden Jahren durch den Bau zusätzlicher Produktionshallen weiter deutlich auszubauen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die weltweit steigende Nachfrage nach Energieinfrastrukturlösungen nachhaltig zu bedienen.

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„Mit der Erweiterung unseres Standorts in Tschechien erhöhen wir unsere Produktionskapazitäten, die wir für die Belieferung unserer 90 Absatzmärkte benötigen. Die zusätzlichen Flächen helfen uns, die steigende Nachfrage in unseren Märkten dauerhaft zu bedienen und die Weiterentwicklung von PFISTERER konsequent voranzutreiben“, erläutert Johannes Linden, Sprecher und Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

Zentraler Standort im internationalen Produktionsverbund 

Der Standort Kadan ist die größte Produktionsstätte für Isolatoren und Kabelgarnituren innerhalb der PFISTERER Gruppe und nimmt innerhalb des weltweiten Produktionsnetzwerks eine Schlüsselrolle ein. Die dort produzierten Komponenten kommen weltweit an systemkritischen Schnittstellen sowohl in Hoch-, Mittel- als auch in Niederspannungsnetzen zum Einsatz.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

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Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

Pressekontakt für Rückfragen

Trang Grün

Corporate Head of Marketing and Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstraße 44

73650 Winterbach

Tel.:  +49 151 44382202

E-Mail:  press@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com

 


04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Telefon: +49 7181 7005-0
E-Mail: info@pfisterer.com
Internet: www.pfisterer.com
ISIN: DE000PFSE212
WKN: PFSE21
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 529900APPYG9TGZYS639
EQS News ID: 2377068

 
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