EQS-News: Fabasoft setzt profitablen Wachstumskurs fort und erzielt Höchstwerte bei Umsatz und EBIT

EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Fabasoft setzt profitablen Wachstumskurs fort und erzielt Höchstwerte bei Umsatz und EBIT



05.06.2026 / 07:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 5. Juni 2026 den Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April 2025 - 31. März 2026):

Umsatzerlöse: 90,0 Mio. EUR (86,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/2025)

EBITDA: 23,5 Mio. EUR (23,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/2025)

EBIT: 15,7 Mio. EUR (13,3 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/2025)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 20,2 Mio. EUR (23,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/2025)

Bestand der liquiden Mittel: 41,8 Mio. EUR zum 31. März 2026 (34,3 Mio. EUR zum 31. März 2025)

Linz, am 5. Juni 2026 – Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/2026 verzeichnete der Fabasoft Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von TEUR 90.033 (TEUR 86.845 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die Recurring Umsätze erhöhten sich im Geschäftsjahr 2025/2026 dabei um 12,5 % auf TEUR 54.886 (TEUR 48.802 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der Anteil der Recurring Revenues am Gesamtumsatz stieg somit auf 61,0 % (Vorjahr: 56,2 %).

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Starke Ertragskraft trotz hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung

Bei anhaltenden Investitionen in den Auf- und Ausbau der Fabasphere, der Stärkung von Vertrieb und Marketing in einem makroökonomisch herausfordernden Umfeld erzielte der Fabasoft Konzern im Geschäftsjahr 2025/2026 ein EBITDA von TEUR 23.538 (TEUR 23.145 im Vergleichszeitraum des Vorjahres) sowie ein EBIT von TEUR 15.666 (TEUR 13.301 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die EBIT-Marge belief sich auf 17,4 % (15,3 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres) und unterstreicht die nachhaltige operative Profitabilität des Fabasoft Konzerns.

Mit einer Forschungsquote von 29,4 % bezogen auf die Umsatzerlöse lagen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (TEUR 26.503) des Fabasoft Konzerns wiederum auf einem im Branchenvergleich sehr hohen Niveau. Der Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf nutzerorientierten Anwendungen der KI in den leistungsstarken Solutions des Fabasoft Konzerns. Die hohe Forschungsintensität sowie die solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage positionieren Fabasoft für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft.

„Ein klarer strategischer Kurs, zukunftsgerichtete Investitionen und nachhaltiges Wachstum prägten die Entwicklung des Fabasoft Konzerns im Geschäftsjahr 2025/2026. Selbst unter herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten wir uns im Markt behaupten und historische Höchstwerte erzielen“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann das vergangene Geschäftsjahr 2025/2026. „Mit dieser Stärke sichern wir die digitale Souveränität von Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Wer die Kontrolle über seine Daten und Prozesse behält, gewinnt die Freiheit, seine Organisation wirklich weiterzuentwickeln. Die Fabasphere schafft genau das: ein europäisches Ökosystem, das Sicherheit und Geschwindigkeit nicht als Widerspruch begreift, sondern beides konsequent verbindet“, so Fallmann weiter.

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Zum 31. März 2026 beschäftigte das Unternehmen 505 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es 494 Mitarbeitende.

Vorstand und Aufsichtsrat der Fabasoft AG werden der Hauptversammlung am 8. Juli 2026 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie (ISIN AT0000785407) vorschlagen.

Der Geschäftsbericht und der Jahresfinanzbericht sind unter folgenden Links abrufbar:

Geschäftsbericht:

Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Geschaeftsbericht_2025_2026.pdf

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_AnnualReport_2025_2026.pdf

Jahresfinanzbericht:

Deutsch (ESEF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Jahresfinanzbericht_2025_2026_ESEF.zip

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_AnnualFinancialReport_2025_2026.pdf

Über Fabasoft:

Als Softwareproduktunternehmen sowie DACH-Marktführer im Bereich elektronischer Akten setzt Fabasoft Maßstäbe für digitale Exzellenz und Innovation. In einem Cloud-nativen Ökosystem – der Fabasphere – vereint Fabasoft hoch performante, KI-gestützte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die integrierte Mindbreeze AI verarbeitet Informationen kontextbasiert, steuert Workflows automatisiert und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Zudem stellen Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz volle digitale Souveränität sicher.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Linz, 5. Juni 2026

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0