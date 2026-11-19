EQS-News: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Personalie

FAVEOS SE: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge der Unternehmensgründer / Verkleinerung des Vorstands



19.11.2026 / 17:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung FAVEOS SE: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge der Unternehmensgründer / Verkleinerung des Vorstands



Hannover, 19. November 2026 – Der Aufsichtsrat der FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Großbatteriespeicher (BESS) und Netzinfrastruktur, hat in seiner heutigen Sitzung die Vorstandsverträge des Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen und des Vorstandsmitglieds Wenhai Wang jeweils um drei Jahre bis zum 31.01.2030 verlängert und stellt damit die Kontinuität in der Führung der Gesellschaft durch die Unternehmensgründer sicher.



Das Vorstandsmitglied Stefan Ebert wird hingegen auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 31.01.2027 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Aufsichtsrat und Vorstand bedauern dies und danken Herrn Ebert ausdrücklich für seine wertvolle Arbeit für das Unternehmen. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder werden die Aufgaben von Herrn Ebert zukünftig übernehmen, so dass sich der Vorstand der FAVEOS SE ab dem 01.02.2027 aus zwei Personen zusammensetzen wird.



Über die FAVEOS SE:

Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Großbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der



Kontakt:

FAVEOS SE

Gerrit Janssen, CEO

ir@faveos.com

www.faveos.com Hannover, 19. November 2026 – Der Aufsichtsrat der FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Großbatteriespeicher (BESS) und Netzinfrastruktur, hat in seiner heutigen Sitzung die Vorstandsverträge des Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen und des Vorstandsmitglieds Wenhai Wang jeweils um drei Jahre bis zum 31.01.2030 verlängert und stellt damit die Kontinuität in der Führung der Gesellschaft durch die Unternehmensgründer sicher.Das Vorstandsmitglied Stefan Ebert wird hingegen auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 31.01.2027 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Aufsichtsrat und Vorstand bedauern dies und danken Herrn Ebert ausdrücklich für seine wertvolle Arbeit für das Unternehmen. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder werden die Aufgaben von Herrn Ebert zukünftig übernehmen, so dass sich der Vorstand der FAVEOS SE ab dem 01.02.2027 aus zwei Personen zusammensetzen wird.Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Großbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende , indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.FAVEOS SEGerrit Janssen, CEOir@faveos.comwww.faveos.com

19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News