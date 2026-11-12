EQS-News: Finanzergebnisse Q3 2026 – Starke erste neun Monate mit profitablem Wachstum
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EQS-News: OHB SE
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OHB SE: Finanzergebnisse Q3 2026 – Starke erste neun Monate mit profitablem Wachstum
Der Auftragsbestand des Konzerns lag nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 3.937 Mio. nach EUR 3.117 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 3.202 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 456 Mio. auf das Segment ACCESS TO SPACE und EUR 279 Mio. auf das Segment DIGITAL. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit. Zum Stichtag 30. September 2026 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.878,6 Mio. um rund 20 % über dem Niveau des 31. Dezember 2025 (EUR 1.566,4 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 431,4 Mio. auf EUR 937,2 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. September 2026 von 49,9 %, nach 27,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2025.
Mit der Beauftragung für die Entwicklung und den Bau aller 18 Satellitenplattformen für das Segment im mittleren Erdorbit (MEO) für IRIS2, Europas Flaggschiffprogramm für sichere Satellitenkommunikation, unterzeichnete OHB im vergangenen Quartal den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Das Vertragsvolumen beträgt knapp EUR 1 Mrd. Mit Galileo und Copernicus hat OHB bereits zwei der wichtigsten europäischen Satellitenprogramme maßgeblich mitgestaltet. Mit dem Beitrag zu IRIS² baut das Unternehmen die eigene Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter aus.
Daneben stärkt OHB mit dem Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA für die Mission Sentinel-3 Next Generation Topography (S3-NGT) des europäischen Copernicus-Programms die eigene Position im Markt für Erdbeobachtungssatelliten. Die ESA vertraut erneut auf die bewährte Expertise von OHB bei der Umsetzung komplexer Satellitensysteme. Der Auftrag über den ersten Satelliten hat ein Volumen von EUR 554 Mio., mit der Option auf einen zweiten Satelliten.
Beide Aufträge verbessern die Visibilität der Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren und stärken damit die strategische Planungssicherheit des Konzerns.
Der erfolgreiche Start des Technologiedemonstrators ATHENE-1 für die Mission SeRANIS und der letzten Gruppe von Eaglet-II-Satelliten für die Erdbeobachtungskonstellation IRIDE belegt die technologische Vielseitigkeit des Konzerns und seine Fähigkeit, unterschiedliche Kunden- und Missionsanforderungen mit verschiedenen Satellitenplattformen im wachstumsstarken LEO-Marktsegment erfolgreich umzusetzen.
Angesichts der wachsenden Bedeutung innovativer Kommunikationslösungen für zukünftige Raumfahrtanwendungen hat OHB durch die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit der MediaMobil Communication GmbH und der Übernahme von 25 % der Anteile an dem Unternehmen gezielt die eigenen Kompetenzen im Bereich der Satellitenkommunikation erweitert. Damit baut der Konzern das Leistungsportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter aus.
Der Vorstand geht davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. Damit bestätigt die OHB SE ihre Guidance für das Jahr 2026. Der OHB-Konzern sieht sich gut aufgestellt, um seine strategischen mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.
Ergebniskennzahlen im Überblick
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Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
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Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2433036 12.11.2026 CET/CEST
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