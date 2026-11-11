EQS-News: Finexity AG: Anleihe 2026/2030 ab sofort zeichenbar

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Anleihe

Finexity AG: Anleihe 2026/2030 ab sofort zeichenbar



11.11.2026 / 15:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Zeichnung geöffnet: online, per Zeichnungsschein und über Vertriebspartner, ab EUR 1.000

online, per Zeichnungsschein und über Vertriebspartner, ab EUR 1.000 Konditionen: 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p. a., keine Obergrenze

6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p. a., keine Obergrenze Mittelverwendung: Ausbau der eigenen Infrastruktur und Integration weiterer Plattformen



Wer bereits ab Beginn des ersten Zinslaufs am 27. November 2026 investiert sein möchte, muss den Zeichnungsbetrag bis zum 25. November 2026 einzahlen. Weitere Valutatermine sind der 11. und der 23. Dezember 2026, ab Januar 2027 jeweils monatlich zum 27. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft bis zum 5. November 2027.



„Wir erreichen die Anleger dort, wo sie investieren: online oder über ihren Vermittler. Die Verwahrung erfolgt entweder im Depot oder der Wallet.“, sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity AG. „Emission, Zeichnung und Vertrieb laufen dabei über unsere eigene Infrastruktur. Genau diese Strecke bieten wir auch anderen Emittenten an.“



FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier Marken die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische Zeichnungsabwicklung, Effecta¹ als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach sowie VolksInvest als Online-Broker für Privatanleger. Über diese Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben; alle vier Marken arbeiten auf einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.



Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe fließen – insbesondere in den Ausbau der eigenen technischen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden.



Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00 %, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt. Auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 10. November 2026 (3,018 %) läge er bei rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu 101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen.



Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung von



Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Eckdaten der Anleihe

Merkmal Ausgestaltung Emittentin Finexity AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 153232) Art Inhaber-Teilschuldverschreibungen, unbesichert, nicht nachrangig, untereinander gleichrangig Volumen Bis zu EUR 4,5 Mio. Angebot Öffentliches Angebot ausschließlich in Deutschland, Zeichnungsfrist 06.11.2026 bis 05.11.2027; Basisinformationsblatt je Serie Zins 6-Monats-Euribor + 6,00 % p. a., Euribor-Untergrenze 1,00 % (mindestens 7,00 % p. a.), keine Obergrenze; Zinsberechnung Act/Act (ICMA) Zinsfestlegung erste Periode 25.11.2026; danach halbjährlich, jeweils zwei TARGET-Geschäftstage vor Beginn der Zinsperiode Zinslauf und Zinszahlung Ab 27.11.2026, halbjährlich am 27.05. und 27.11., erstmals 27.05.2027 Laufzeit 27.11.2026 bis 27.11.2030 Ausgabepreis und Rückzahlung Ausgabepreis 100 %; Rückzahlung bei Endfälligkeit zu 100 %

Kündigungsrechte der Emittentin Ab 27.11.2027 zu 103 %, ab 27.11.2028 zu 101,5 %, ab 27.11.2029 zu 100 % des Nennbetrags (jeweils zzgl. Zinsen); Clean-up-Call bei weniger als 20 % ausstehendem Volumen; Kündigung aus steuerlichen Gründen Anlegerschutz Negativverpflichtung; Begrenzung von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses; Rückgaberecht zu 101 % bei Kontrollwechsel; Drittverzug ab EUR 3 Mio. Mindestzeichnung EUR 1.000 (Serie A: Stückelung EUR 1.000; Serie B: Stückelung EUR 1, mindestens 1.000 Stück) Formate Serie A (ISIN DE000A5GS8A5, WKN A5GS8A): klassisches Wertpapier, Globalurkunde bei Clearstream, Verwahrung im Depot; Serie B (ISIN DE000A5GS8B3, WKN A5GS8B): Kryptowertpapier nach eWpG, Verwahrung in der Wallet Unterlagen Basisinformationsblatt und Anleihebedingungen je Serie sowie Zeichnungsschein: finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“

finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030. Zeichnung Online unter bond.finexity-group.com (Serie A) oder unter finexity-group.com/investor-relations/bond-2026-2030, zudem per Zeichnungsschein über die Vermittler der Effecta GmbH und weitere Vertriebspartner Valuta 27.11.2026 (Zahlungseingang bis 25.11.2026, 12:00 Uhr), 11.12.2026, 23.12.2026, ab Januar 2027 monatlich jeweils zum 27.; ab 2027 zuzüglich Stückzinsen Zahlstelle und Register Serie A: Zahlstelle mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing; Serie B: Zahlstelle Emittentin, Kryptowertpapierregister Cashlink Technologies GmbH, Kryptoverwahrer Tangany GmbH

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist WERBUNG. Die Informationen in dieser Mitteilung zur Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin (finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können. Vor einer Investition sollten die Anleger die darin enthaltenen Angaben lesen um die Chancen und Risiken einer Investition abzuwägen. Das Basisinformationsblatt wurde von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.

Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere (Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der Totalverlust.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter:

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566



Anlegerkontakt FINEXITY

E-Mail: support@finexity.com

Tel.: +49 40 8221 7720



Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat die Zeichnung ihrer Anleihe 2026/2030 für alle Vertriebskanäle geöffnet. Neben der Online-Zeichnung unter bond.finexity-group.com können Anleger ab sofort per Zeichnungsschein zeichnen. Die Zeichnung kann ebenso über weitere Vertriebspartner erfolgen. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 4,5 Mio. wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Mindestzeichnung liegt bei EUR 1.000. Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a.Wer bereits ab Beginn des ersten Zinslaufs am 27. November 2026 investiert sein möchte, muss den Zeichnungsbetrag bis zum 25. November 2026 einzahlen. Weitere Valutatermine sind der 11. und der 23. Dezember 2026, ab Januar 2027 jeweils monatlich zum 27. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft bis zum 5. November 2027.„Wir erreichen die Anleger dort, wo sie investieren: online oder über ihren Vermittler. Die Verwahrung erfolgt entweder im Depot oder der Wallet.“, sagt. „Emission, Zeichnung und Vertrieb laufen dabei über unsere eigene Infrastruktur. Genau diese Strecke bieten wir auch anderen Emittenten an.“FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier Marken die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische Zeichnungsabwicklung, Effecta¹ als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach sowie VolksInvest als Online-Broker für Privatanleger. Über diese Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben; alle vier Marken arbeiten auf einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe fließen – insbesondere in den Ausbau der eigenen technischen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden.Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00 %, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt. Auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 10. November 2026 (3,018 %) läge er bei rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu 101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen.Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses sowie ein Rückgaberecht zu 101 % bei einem Kontrollwechsel. Gezeichnet werden kann online unter finexity-group.com/investor-relations/bond-2026-2030 – wahlweise Serie A oder Serie B. Für das Kryptowertpapier wird mit der Zeichnung eine Wallet beim qualifizierten Kryptoverwahrer Tangany GmbH eingerichtet; das Kryptowertpapierregister führt die Cashlink Technologies GmbH. Alle Unterlagen stehen unter finexity-group.com im Bereich Investor Relations (Rubrik „Anleihe 2026/2030“) zur Verfügung.Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.Diese Mitteilung ist WERBUNG. Die Informationen in dieser Mitteilung zur Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin (finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können. Vor einer Investition sollten die Anleger die darin enthaltenen Angaben lesen um die Chancen und Risiken einer Investition abzuwägen. Das Basisinformationsblatt wurde von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere (Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der Totalverlust.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566E-Mail: support@finexity.comTel.: +49 40 8221 7720

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News