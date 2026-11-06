EQS-News: Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030 mit mindestens 7,00 % p. a. - wahlweise klassisch im Depot oder als Kryptowertpapier in der Wallet

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Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030 mit mindestens 7,00 % p. a. - wahlweise klassisch im Depot oder als Kryptowertpapier in der Wallet



06.11.2026 / 19:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Variabler Zins: 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p. a., keine Obergrenze - halbjährliche Zinszahlung

6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p. a., keine Obergrenze - halbjährliche Zinszahlung Eckdaten: bis zu EUR 4,5 Mio., Laufzeit bis 27. November 2030, Zeichnung ab EUR 1.000 - ab 6. November 2026 unter bond.finexity-group.com

bis zu EUR 4,5 Mio., Laufzeit bis 27. November 2030, Zeichnung ab EUR 1.000 - ab 6. November 2026 unter bond.finexity-group.com Eigene Infrastruktur: Emission, Zeichnung und Vertrieb über die Infrastruktur der Gruppe - Anleger wählen zwischen Depot (Serie A) und Wallet (Serie B)

Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu EUR 4,5 Mio. Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5. November 2027; Anleger können ab EUR 1.000 zeichnen - online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.



„Wir finanzieren uns über dieselbe Infrastruktur, die wir Emittenten anbieten“, sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity AG. „Dieselbe Anleihe gibt es im Depot und in der Wallet, ausgegeben über eine Infrastruktur. So wird der Kapitalmarkt künftig arbeiten: Wertpapiere entstehen im elektronischen Register, Emission und Abwicklung werden schneller und günstiger - und damit lohnen sich auch kleinere Volumen. Mit der Anleihe können unsere Anleger genau diesen Weg mitgehen: mit einem Mindestzins von 7,00 % p. a. und ohne Obergrenze nach oben.“



FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa, wo die EU mit der Spar- und Investitionsunion den Rahmen schafft, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier Marken die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische Zeichnungsabwicklung, Effecta¹ als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach und mehr als 45 gebundenen Vermittlern sowie VolksInvest als Online-Broker für Privatanleger. Über diese Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben; alle vier Marken arbeiten auf einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.



Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden.



Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00 %, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt - auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994 %) läge er bei rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu 101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen.



Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung von



„Über unsere Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben - jetzt nutzen wir sie für unsere eigene Anleihe: Strukturierung, Zeichnung und Vertrieb aus einer Hand, wahlweise ins Depot oder in die Wallet“, ergänzt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Finexity AG. „Damit zeigen wir am eigenen Wertpapier, dass unser Modell in der Praxis trägt. Genau diesen Weg bieten wir auch anderen Emittenten an.“



Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.



Eckdaten der Anleihe

Merkmal Ausgestaltung Emittentin Finexity AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 153232) Art Inhaber-Teilschuldverschreibungen, unbesichert, nicht nachrangig, untereinander gleichrangig Volumen Bis zu EUR 4,5 Mio. Angebot Öffentliches Angebot ausschließlich in Deutschland, Zeichnungsfrist 06.11.2026 bis 05.11.2027; Basisinformationsblatt je Serie Zins 6-Monats-Euribor + 6,00 % p. a., Euribor-Untergrenze 1,00 % (mindestens 7,00 % p. a.), keine Obergrenze; Zinsberechnung Act/Act (ICMA) Zinsfestlegung erste Periode 25.11.2026; danach halbjährlich, jeweils zwei TARGET-Geschäftstage vor Beginn der Zinsperiode Zinslauf und Zinszahlung Ab 27.11.2026, halbjährlich am 27.05. und 27.11., erstmals 27.05.2027 Laufzeit 27.11.2026 bis 27.11.2030 Ausgabepreis und Rückzahlung Ausgabepreis 100 %; Rückzahlung bei Endfälligkeit zu 100 %

Kündigungsrechte der Emittentin Ab 27.11.2027 zu 103 %, ab 27.11.2028 zu 101,5 %, ab 27.11.2029 zu 100 % des Nennbetrags (jeweils zzgl. Zinsen); Clean-up-Call bei weniger als 20 % ausstehendem Volumen; Kündigung aus steuerlichen Gründen Anlegerschutz Negativverpflichtung; Begrenzung von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses; Rückgaberecht zu 101 % bei Kontrollwechsel; Drittverzug ab EUR 3 Mio. Mindestzeichnung EUR 1.000 (Serie A: Stückelung EUR 1.000; Serie B: Stückelung EUR 1, mindestens 1.000 Stück) Formate Serie A (ISIN DE000A5GS8A5, WKN A5GS8A): klassisches Wertpapier, Globalurkunde bei Clearstream, Verwahrung im Depot; Serie B (ISIN DE000A5GS8B3, WKN A5GS8B): Kryptowertpapier nach eWpG, Verwahrung in der Wallet Unterlagen Basisinformationsblatt und Anleihebedingungen je Serie sowie Zeichnungsschein: finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“

finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030. Zeichnung Online unter bond.finexity-group.com (Serie A oder Serie B), zudem per Zeichnungsschein über die Vermittler der Effecta GmbH und weitere Vertriebspartner Valuta 27.11.2026 (Zahlungseingang bis 25.11.2026, 12:00 Uhr), 11.12.2026, 23.12.2026, ab Januar 2027 monatlich jeweils zum 27.; ab 2027 zuzüglich Stückzinsen Zahlstelle und Register Serie A: Zahlstelle mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing; Serie B: Zahlstelle Emittentin, Kryptowertpapierregister Cashlink Technologies GmbH, Kryptoverwahrer Tangany GmbH



Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist WERBUNG. Die Informationen in dieser Mitteilung zur Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin (finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können. Vor einer Investition sollten die Anleger die darin enthaltenen Angaben lesen um die Chancen und Risiken einer Investition abzuwägen. Das Basisinformationsblatt wurde von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.

Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere (Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der Totalverlust.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter:

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566



Anlegerkontakt FINEXITY

E-Mail: support@finexity.com

Tel.: +49 40 8221 7720



Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu EUR 4,5 Mio. Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5. November 2027; Anleger können ab EUR 1.000 zeichnen - online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.„Wir finanzieren uns über dieselbe Infrastruktur, die wir Emittenten anbieten“, sagt. „Dieselbe Anleihe gibt es im Depot und in der Wallet, ausgegeben über eine Infrastruktur. So wird der Kapitalmarkt künftig arbeiten: Wertpapiere entstehen im elektronischen Register, Emission und Abwicklung werden schneller und günstiger - und damit lohnen sich auch kleinere Volumen. Mit der Anleihe können unsere Anleger genau diesen Weg mitgehen: mit einem Mindestzins von 7,00 % p. a. und ohne Obergrenze nach oben.“FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa, wo die EU mit der Spar- und Investitionsunion den Rahmen schafft, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier Marken die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische Zeichnungsabwicklung, Effecta¹ als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach und mehr als 45 gebundenen Vermittlern sowie VolksInvest als Online-Broker für Privatanleger. Über diese Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben; alle vier Marken arbeiten auf einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden.Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00 %, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt - auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994 %) läge er bei rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu 101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen.Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses sowie ein Rückgaberecht zu 101 % bei einem Kontrollwechsel. Gezeichnet werden kann online unter bond.finexity-group.com - wahlweise Serie A oder Serie B - sowie per Zeichnungsschein, auch über die an das Haftungsdach der Effecta GmbH angebundenen Vermittler und weitere Vertriebspartner. Für das Kryptowertpapier wird mit der Zeichnung eine Wallet beim qualifizierten Kryptoverwahrer Tangany GmbH eingerichtet; das Kryptowertpapierregister führt die Cashlink Technologies GmbH. Anleger erhalten für jede Serie ein Basisinformationsblatt sowie die Anleihebedingungen; alle Unterlagen stehen unter finexity-group.com im Bereich Investor Relations (Rubrik „Anleihe 2026/2030“) zur Verfügung.„Über unsere Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben - jetzt nutzen wir sie für unsere eigene Anleihe: Strukturierung, Zeichnung und Vertrieb aus einer Hand, wahlweise ins Depot oder in die Wallet“, ergänzt. „Damit zeigen wir am eigenen Wertpapier, dass unser Modell in der Praxis trägt. Genau diesen Weg bieten wir auch anderen Emittenten an.“Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.Diese Mitteilung ist WERBUNG. Die Informationen in dieser Mitteilung zur Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin (finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können. Vor einer Investition sollten die Anleger die darin enthaltenen Angaben lesen um die Chancen und Risiken einer Investition abzuwägen. Das Basisinformationsblatt wurde von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere (Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der Totalverlust.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566E-Mail: support@finexity.comTel.: +49 40 8221 7720

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