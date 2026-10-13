EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group legt auf dem Capital Markets Day mittelfristige Ziele vor: über 70 Mio. € Umsatz bei 25–30 % EBITDA-Marge

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Finexity AG: FINEXITY Group legt auf dem Capital Markets Day mittelfristige Ziele vor: über 70 Mio. € Umsatz bei 25–30 % EBITDA-Marge



13.10.2026 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Prognose 2026: 9,6 Mio. € Umsatz pro forma

9,6 Mio. € Umsatz pro forma EBITDA-Break-even 2028/2029 bei rund 20 Mio. € Umsatz

bei rund 20 Mio. € Umsatz Vier Marken: nolivius strukturiert, Nundara tokenisiert, Effecta¹ vertreibt, VolksInvest erreicht die Anleger

Die FINEXITY Group (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat auf ihrem ersten Capital Markets Day in Frankfurt ihre Strategie vorgestellt und erstmals mittelfristige Zielgrößen für die Gruppe und ihre vier Marken nolivius, Nundara, Effecta¹ und VolksInvest veröffentlicht. Kern der Strategie ist eine integrierte Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, von der Emission bis zu Handel und Abwicklung.



Prognose 2026 und mittelfristige Ziele der Gruppe

Prognose 2026 (pro forma): 9,6 Mio. € Umsatz, EBITDA -3,5 Mio. €

EBITDA-Break-even: angestrebt 2028/2029 bei rund 20 Mio. € Umsatz

Mittelfristig (drei bis fünf Jahre): über 70 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 25–30 %

Infrastruktur als Wachstumstreiber: 70–80 % des Umsatzes aus Nundara und Effecta¹



Beitrag der vier Marken zum mittelfristigen Umsatzziel

Nundara (Tokenisierung, Register, Handel und Abwicklung): über 25 Mio. € Umsatz (rund 35 %), EBITDA-Marge 50–55 %

Effecta¹ (Haftungsdach für 45+ vertraglich gebundene Vermittler): über 25 Mio. € Umsatz (rund 35 %), EBITDA-Marge 8–10 %

nolivius (Strukturierung und Emission): über 10 Mio. € Umsatz (rund 15 %), EBITDA-Marge 35–40 %

VolksInvest (digitaler Zugang für Privatanleger): über 10 Mio. € Umsatz (rund 15 %), EBITDA-Marge 15–20 %



Erlöse aus dem geplanten White-Label-Angebot für weitere Handelsplätze sind nicht enthalten. Pro-forma-Zahlen und Angaben zu Effecta¹ unterstellen den Vollzug des Erwerbs von 90,1 % der Effecta GmbH, der unter dem Vorbehalt der BaFin-Inhaberkontrolle steht.



Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group: „Europa will einen gemeinsamen Kapitalmarkt, dafür braucht es eine gemeinsame Infrastruktur. Fünf von sechs Stufen der Kapitalmarktkette laufen bei uns bereits. Mit der geplanten DLT-TSS-Lizenz für Handel und Abwicklung schließen wir die Kette und können auf Nundara die Liquidität tokenisierter Wertpapiere bündeln.“

Überprüfbare Meilensteine bis 2028

Noch 2026 will FINEXITY den Antrag für ein DLT-Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) einreichen. 2027 sollen



Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group: „Mit dem Ausbau der Infrastruktur verschiebt sich unser Umsatz hin zu wiederkehrenden, margenstarken Erlösen aus Listing, Anbindung und Handel. Deshalb wachsen Umsatz und Profitabilität mittelfristig deutlich schneller als unsere Kosten.“



Ausbau der Kapitalmarktkommunikation

FINEXITY präsentiert die Strategie zudem auf folgenden Kapitalmarktkonferenzen:

Datum Veranstaltung 15. Oktober 2026 m:access Analystenkonferenz 22. Oktober 2026 ODDO BHF ART 2026 11. November 2026 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz 16. November 2026 Equity Forum Winter 1on1-Summit 17. November 2026 mwb inspired 18. November 2026 Wiener Impact Investment Forum & Wiener Kapitalmarkt Konferenz 23. November 2026 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

Um potenziell höhere Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen, prüft das Unternehmen derzeit die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von Eigen- oder Fremdkapital. Eine Entscheidung über Umfang, Struktur oder Zeitpunkt möglicher Maßnahmen wurde bislang nicht getroffen.



Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).



Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.



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Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

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Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zu Strategie, Meilensteinen, mittelfristigen Zielen und dem Weg zur Profitabilität der FINEXITY Group sowie zum geplanten Aufbau eines DLT-Handels- und Abwicklungssystems. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich aufsichtsrechtlicher Zulassungen und Genehmigungen - einschließlich einer Zulassung nach dem DLT-Pilotregime der EU und des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum Erwerb der Effecta GmbH -, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.



Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Die FINEXITY Group (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat auf ihrem ersten Capital Markets Day in Frankfurt ihre Strategie vorgestellt und erstmals mittelfristige Zielgrößen für die Gruppe und ihre vier Marken nolivius, Nundara, Effecta¹ und VolksInvest veröffentlicht. Kern der Strategie ist eine integrierte Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, von der Emission bis zu Handel und Abwicklung.9,6 Mio. € Umsatz, EBITDA -3,5 Mio. €angestrebt 2028/2029 bei rund 20 Mio. € Umsatzüber 70 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 25–30 %70–80 % des Umsatzes aus Nundara und Effecta¹über 25 Mio. € Umsatz (rund 35 %), EBITDA-Marge 50–55 %über 25 Mio. € Umsatz (rund 35 %), EBITDA-Marge 8–10 %über 10 Mio. € Umsatz (rund 15 %), EBITDA-Marge 35–40 %über 10 Mio. € Umsatz (rund 15 %), EBITDA-Marge 15–20 %Erlöse aus dem geplanten White-Label-Angebot für weitere Handelsplätze sind nicht enthalten. Pro-forma-Zahlen und Angaben zu Effecta¹ unterstellen den Vollzug des Erwerbs von 90,1 % der Effecta GmbH, der unter dem Vorbehalt der BaFin-Inhaberkontrolle steht.„Europa will einen gemeinsamen Kapitalmarkt, dafür braucht es eine gemeinsame Infrastruktur. Fünf von sechs Stufen der Kapitalmarktkette laufen bei uns bereits. Mit der geplanten DLT-TSS-Lizenz für Handel und Abwicklung schließen wir die Kette und können auf Nundara die Liquidität tokenisierter Wertpapiere bündeln.“Noch 2026 will FINEXITY den Antrag für ein DLT-Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) einreichen. 2027 sollen Fonds und Aktien auf Nundara folgen und VolksInvest zum Online-Broker werden. Ab 2028 soll Nundara mit der DLT-TSS-Lizenz Handel und Abwicklung tokenisierter Wertpapiere in einem regulierten System anbieten – jeweils vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zulassung.„Mit dem Ausbau der Infrastruktur verschiebt sich unser Umsatz hin zu wiederkehrenden, margenstarken Erlösen aus Listing, Anbindung und Handel. Deshalb wachsen Umsatz und Profitabilität mittelfristig deutlich schneller als unsere Kosten.“FINEXITY präsentiert die Strategie zudem auf folgenden Kapitalmarktkonferenzen:Um potenziell höhere Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen, prüft das Unternehmen derzeit die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von Eigen- oder Fremdkapital. Eine Entscheidung über Umfang, Struktur oder Zeitpunkt möglicher Maßnahmen wurde bislang nicht getroffen.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zu Strategie, Meilensteinen, mittelfristigen Zielen und dem Weg zur Profitabilität der FINEXITY Group sowie zum geplanten Aufbau eines DLT-Handels- und Abwicklungssystems. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich aufsichtsrechtlicher Zulassungen und Genehmigungen - einschließlich einer Zulassung nach dem DLT-Pilotregime der EU und des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum Erwerb der Effecta GmbH -, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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