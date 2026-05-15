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EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group schließt Barkapitalerhöhung über EUR 3,4 Mio. mit mehrheitlich institutioneller Beteiligung erfolgreich ab

11.06.26 13:14 Uhr
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EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Finexity AG: FINEXITY Group schließt Barkapitalerhöhung über EUR 3,4 Mio. mit mehrheitlich institutioneller Beteiligung erfolgreich ab

11.06.2026 / 13:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Institutionelle Investoren aus Deutschland und Österreich zeichnen mehr als die Hälfte des gezeichneten Gesamtvolumens
  • Insgesamt 95.054 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 36,00 je Aktie gezeichnet
  • Digitale Zeichnungsstrecke generiert rund EUR 2 Mio. Zeichnungsvolumen


Die FINEXITY Group (XETRA: FXT) hat ihre am 8. Mai 2026 begonnene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 95.054 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 36,00 je Aktie gezeichnet. Mehr als die Hälfte des gezeichneten Gesamtvolumens wurde von institutionellen Investoren aus Deutschland und Österreich gezeichnet.

Durch die Ausgabe der neuen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 95.054,00 auf EUR 1.329.724,00. Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös von EUR 3.421.944,00 zu.

Neben der mehrheitlichen Beteiligung institutioneller Investoren konnte FINEXITY auch die private Aktionärsbasis weiter verbreitern. Über die eigene digitale Zeichnungsstrecke wurde ein Zeichnungsvolumen von rund EUR 2 Mio. eingeworben. Dabei wurde die digitale Zeichnungsstrecke sowohl von privaten Anlegerinnen und Anlegern als auch erstmals von einem institutionellen Investor genutzt.

Der Nettoemissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung des weiteren Wachstums, zur technischen Weiterentwicklung der institutionellen Infrastruktur für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere sowie zur Stärkung der Bilanzstruktur verwendet werden.

„Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Meilenstein für FINEXITY. Besonders erfreulich ist, dass mehr als die Hälfte des gezeichneten Gesamtvolumens von institutionellen Investoren aus Deutschland und Österreich gezeichnet wurde. Das unterstreicht das Vertrauen professioneller Kapitalmarktteilnehmer in unser Geschäftsmodell, unsere Infrastruktur und die weitere Entwicklung der Gesellschaft“, erklärt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group.

„Gleichzeitig haben wir unsere Aktionärsbasis gezielt verbreitert und über unsere eigene digitale Zeichnungsstrecke ein Zeichnungsvolumen von rund EUR 2 Mio. eingeworben. Damit konnten wir zeigen, dass digitale Kapitalmarktprozesse nicht nur für private Anlegerinnen und Anleger, sondern auch für institutionelle Investoren eine effiziente Alternative zur klassischen Zeichnung darstellen können. Bereits während der laufenden Maßnahme haben weitere Gesellschaften Interesse an der Nutzung unserer digitalen Zeichnungsstrecke signalisiert. Hier werden wir kurzfristig weitere Abschlüsse vermelden“, so Huelsmann weiter.

Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY
FINEXITY (FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com

Medienkontakte FINEXITY                                                     
Robin Tillmann                                                                        Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                                                  E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                                      Mobile: +49 151 1007 0566
 

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
ISIN: DE000A40ET88
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Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
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