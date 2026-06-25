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EQS-News: Finexity AG: FINEXITY veröffentlicht endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

30.06.26 20:16 Uhr
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EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Finexity AG: FINEXITY veröffentlicht endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

30.06.2026 / 20:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die FINEXITY Group, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat heute die endgültigen Finanzergebnisse für das am 31.12.2025 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Da in der FINEXITY AG keine Außenumsätze anfallen, spiegeln die Zahlen die Entwicklung des operativen Geschäfts nur eingeschränkt wider. So war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 gemäß dem testierten Jahresabschluss der Umsatz in der AG gegenüber dem Vorjahr mit EUR 1,4 Mio. (2024: EUR 1,7 Mio.) leicht rückläufig. Gleichzeitig betrug der Jahresfehlbetrag EUR 1,2 Mio. (2024: EUR 0,6 Mio.).

Aussagekräftiger sind die Pro-Forma-Finanzkennzahlen der FINEXITY Group. Während der Umsatz mit den operativen Tochtergesellschaften und den bereits gekauften Gesellschaften auf EUR 7,9 Mio. (2024: EUR 6,8 Mio.) angestiegen ist, betrug der Jahresfehlbetrag in der Gruppe EUR 3,8 Mio. In den 2025er Zahlen ist der Kauf der Effecta GmbH, bereits eingerechnet, für den das Inhaberkontrollverfahren noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

„Die operative Entwicklung entspricht unseren Erwartungen. Das negative Ergebnis erklärt sich durch erhöhte Aufwendungen im Zuge unserer Zukäufe. Mit diesen Investitionen bauen wir unsere Position als Infrastrukturanbieter für tokenisierte Wertpapiere in Europa gezielt aus. Mit der dynamisch zunehmenden Akzeptanz und steigenden Nutzung tokenisierter Wertpapiere sehen wir beste Voraussetzungen, Umsatz und Ergebnis in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern“, sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group.

Der Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort unter https://www.finexity-group.com/investor-relations/financial-news-publications zum Download bereit.

Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY
FINEXITY (FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY                               
Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                                 E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                     Mobile: +49 151 1007 0566
 

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Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
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