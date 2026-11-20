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Finexity AG: mwb analytics nimmt Coverage der Finexity AG mit „Buy“ und Kursziel 14,00 Euro auf



20.11.2026 / 10:34 CET/CEST

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„Buy“, Kursziel 14,00 Euro Werttreiber: Nundara, die Marktinfrastruktur der Gruppe, mit rund 85 Prozent Bruttomarge

Nundara, die Marktinfrastruktur der Gruppe, mit rund 85 Prozent Bruttomarge Marktumfeld: Kapitalmärkte werden digital, Regulierung ebnet den Weg mwb analytics, das Research der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, hat die Coverage der Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, WKN A40ET8, Ticker FXT) aufgenommen. In der am 18. November 2026 veröffentlichten Erststudie empfiehlt Analyst Jürgen Wagner die



mwb analytics begründet die Einschätzung mit fünf Punkten: Bewertung: Discounted-Cashflow-Modell ergibt 14,10 Euro je Aktie

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Das Kursziel ergibt sich nach Angaben des Analysten auch bei Annahmen, die vorsichtiger sind als die Planung des Managements.



„Der Kapitalmarkt wird digital, so wie er einst vom Parkett auf den elektronischen Handel umgestiegen ist. Wertpapiere werden künftig auf digitaler Infrastruktur begeben, verwaltet und gehandelt. Diese Infrastruktur bauen wir mit unseren vier Marken auf“, sagt Paul Huelsmann, CEO der Finexity AG. „Über den Fortschritt berichten wir ab dem ersten Quartal 2027 in vierteljährlichen Update-Calls.“



Die Studie ist unter

Wichtige Hinweise

Die in der Studie enthaltenen Einschätzungen, Schätzungen, Prognosen und Kursziele sind ausschließlich solche von mwb analytics. FINEXITY macht sie sich nicht zu eigen. Diese Mitteilung ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



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Robin Tillmann Sascha Dettmar

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mwb analytics, das Research der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, hat die Coverage der Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, WKN A40ET8, Ticker FXT) aufgenommen. In der am 18. November 2026 veröffentlichten Erststudie empfiehlt Analyst Jürgen Wagner die Aktie der Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere mit „Buy“ und nennt ein Kursziel von 14,00 Euro.mwb analytics begründet die Einschätzung mit fünf Punkten:Das Kursziel ergibt sich nach Angaben des Analysten auch bei Annahmen, die vorsichtiger sind als die Planung des Managements.„Der Kapitalmarkt wird digital, so wie er einst vom Parkett auf den elektronischen Handel umgestiegen ist. Wertpapiere werden künftig auf digitaler Infrastruktur begeben, verwaltet und gehandelt. Diese Infrastruktur bauen wir mit unseren vier Marken auf“, sagt. „Über den Fortschritt berichten wir ab dem ersten Quartal 2027 in vierteljährlichen Update-Calls.“Die Studie ist unter Finexity AG – Initiation of Coverage – mwb analytics abrufbar.Die in der Studie enthaltenen Einschätzungen, Schätzungen, Prognosen und Kursziele sind ausschließlich solche von mwb analytics. FINEXITY macht sie sich nicht zu eigen. Diese Mitteilung ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

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