EQS-News: First Rail London vertraut auf IVU.rail für den Betrieb der London Overground

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First Rail London vertraut auf IVU.rail für den Betrieb der London Overground



12.11.2026 / 13:34 CET/CEST

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First Rail London Limited setzt nach dem Betreiberwechsel der London Overground weiter auf IVU.rail. Die integrierte Lösung aus der IVU.cloud ermöglichte den nahtlosen Übergang für eines der wichtigsten Bahnnetze Londons – bei laufendem Betrieb.

First Rail London Limited hat die Konzession für die London Overground übernommen und betreibt Londons wichtigste Orbitallinie im Auftrag von Transport for London zunächst für acht Jahre. Mit 111 elektrischen Triebzügen verbindet die London Overground jährlich rund 189 Millionen Fahrgäste auf 167 Kilometern Strecke.



Für den Betreiberwechsel stellte die IVU in kurzer Zeit den Zugang zum bestehenden System vom ehemaligen Betreiber auf First Rail London um. Im Mittelpunkt stand dabei IVU.rail als zentrales System für den Eisenbahnbetrieb. Besonders anspruchsvoll war die Zusammenführung der IT-Infrastruktur von drei getrennten Netzwerken zu einer einzigen Umgebung. Trotzdem gelang der Übergang reibungslos, während der Bahnbetrieb im Hintergrund stabil weiterlief.



Mit IVU.rail nutzt First Rail London weiterhin ein vollständig integriertes, in der IVU.cloud gehostetes System. Die Lösung unterstützt alle zentralen Prozesse des laufenden Betriebs: von der Personaldisposition und Dienstplanung über die Fahrzeugzuteilung und -steuerung bis hin zur Kommunikation mit den Mitarbeitenden sowie Bereitstellung wichtiger Informationen über das mobile Mitarbeiterportal IVU.pad.



Charlotte Whitfield, Betriebsleiterin bei First Rail London, sagt: „Unsere Priorität war es, den Betrieb für Fahrgäste und Mitarbeitende vom ersten Tag der neuen Konzession reibungslos aufrechtzuerhalten. Die Systeme der IVU unterstützen uns dabei und so konnte die Umstellung ohne Unterbrechung im laufenden Betrieb umgesetzt werden.“

„Ich bin sehr stolz auf das, was unsere Teams gemeinsam mit First Rail London erreicht haben. In einem eng getakteten Projekt haben wir Tempo, Transparenz und fachliche Stärke zusammengebracht und so eine komplexe Umstellung präzise umgesetzt. Das zeigt, wie zuverlässig IVU.rail auch unter anspruchsvollen Bedingungen zentrale Prozesse im Bahnbetrieb steuert. Mit First Rail London bauen wir unsere Marktposition weiter aus und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, ergänzt Andrew Nagioff, Managing Director UK bei IVU Traffic Technologies.



IVU Traffic Technologies sorgt seit 50 Jahren mit mehr als 1.000 Expertinnen und Experten für einen effizienten und umweltfreundlichen Öffentlichen Verkehr. Die integrierten Standardprodukte der IVU.suite bilden alle Prozesse von Bus- und Bahnunternehmen ab: von der Planung und Disposition über die Betriebs¬steuerung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. In enger Partnerschaft mit unseren Kunden führen wir anspruchsvolle IT-Projekte zum Erfolg und sorgen so für zuverlässige Mobilität in den Metropolen der Welt.

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