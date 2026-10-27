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EQS-News: flatexDEGIRO: Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen, individueller Kapitalzuschlag aufgehoben

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flatexDEGIRO AG
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EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Sonstiges
flatexDEGIRO: Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen, individueller Kapitalzuschlag aufgehoben

27.10.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen, individueller Kapitalzuschlag aufgehoben

  • SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO-Gruppe um 100 Basispunkte auf 1,50 Prozent gesenkt
  • Individueller Kapitalzuschlag bei der flatexDEGIRO Bank entfällt vollständig

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat flatexDEGIRO mitgeteilt, die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) festgelegte zusätzliche Eigenmittelanforderung (Pillar 2 Requirement, P2R) für die flatexDEGIRO-Gruppe um 100 Basispunkte von 2,50 Prozent auf 1,50 Prozent zu senken.

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Zugleich entfällt bei der flatexDEGIRO Bank der bislang bestehende individuelle Kapitalzuschlag, der vor mehreren Jahren aufgrund festgestellter Mängel in der Geschäftsorganisation angeordnet wurde, vollständig. Die SREP-Eigenmittelanforderung der flatexDEGIRO Bank beträgt damit künftig 2,25 Prozent. flatexDEGIRO wertet die Entscheidung der Bafin als Anerkennung der erfolgreichen und nachhaltigen Abarbeitung der Feststellungen aus früheren Prüfungen und der Wiederherstellung seiner ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation.

Oliver Behrens, Vorstandsvorsitzender und CEO von flatexDEGIRO sagt: „Die erneute Reduzierung des SREP-Aufschlags und insbesondere der vollständige Wegfall des individuellen Kapitalzuschlags sind ein starkes Signal der Aufsicht und bestätigen die erheblichen Fortschritte, die wir seit der Bafin-Sonderprüfung im Jahr 2022 erzielt haben.“

Dr. Benon Janos, CEO von flatexDEGIRO, sagt: „Mit der erfolgreichen Abarbeitung sämtlicher Bafin-Feststellungen in den vergangenen Jahren haben wir unsere Gesamtorganisation konsequent weiterentwickelt und dabei aufsichtliche Prozesse und Kontrollsysteme nachhaltig gestärkt. Dies, sowie die daraus resultierende Absenkung der Eigenmittelanforderungen auf Gruppen-Ebene, erhöht unseren strategischen Handlungsspielraum bei der Kapitalallokation und unterstützt unsere langfristigen Wachstumsambitionen.“

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Medienkontakt:

Achim Schreck    Telefon +49 (0) 160 9277 4570 
Leiter Investor Relations    achim.schreck@flatexdegiro.com


Sandra Büschken    Telefon +49 (0) 173 2652 234 
Head of Corporate Communications  sandra.bueschken@flatexdegiro.com

 

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) 

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. 

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außer börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. 

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.


27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
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08:16 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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26.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
23.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG

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