EQS-News: flatexDEGIRO steigert Profitabilität deutlich und stärkt Basis für weiteres Wachstum

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flatexDEGIRO steigert Profitabilität deutlich und stärkt Basis für weiteres Wachstum



21.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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flatexDEGIRO steigert Profitabilität deutlich und stärkt Basis für weiteres Wachstum

Umsatzerlöse steigen im dritten Quartal um 14 % auf 150 Mio. EUR

Konzernergebnis wächst überproportional auf 50 Mio. EUR (+29 %)

Provisionserträge legen um 6 % auf 89 Mio. EUR zu, Zinserträge um 33 % auf 56 Mio. EUR

Neue Managementstruktur stärkt Kundenfokus und Wachstumskurs

Vorstand beschließt Antrag auf Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100 Mio. EUR

Frankfurt am Main, 21. Oktober 2026 – Die flatexDEGIRO SE hat ihren profitablen Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 fortgesetzt und bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Im traditionell handelsärmeren dritten Quartal erzielte Europas führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau einen Umsatz von 150 Mio. EUR (Q3 2025: 132 Mio. EUR) und übertraf den Vorjahreswert um 14 Prozent. Das Konzernergebnis stieg überproportional um 29 Prozent auf 50 Mio. EUR (Q3 2025: 39 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber der Entwicklung war neben dem anhaltenden Wachstum im Brokerage-Geschäft insbesondere das starke Zinsergebnis.

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„Auch in einem saisonal eher ruhigeren Quartal haben wir unser Wachstum fortgesetzt und die Profitabilität weiter gesteigert. Unsere Ergebnisse zeigen die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells sowie die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. Gleichzeitig haben wir wichtige organisatorische Voraussetzungen geschaffen, um die nächste Entwicklungsphase von flatexDEGIRO einzuleiten und zusätzliche Wachstumschancen konsequent zu nutzen“, sagte Oliver Behrens, CEO und Vorstandsvorsitzender von flatexDEGIRO.

Wachstum bei Kundenvermögen und Brokerage-Aktivität

Die Zahl der abgewickelten Transaktionen lag im dritten Quartal bei 19,2 Mio. und damit 8 Prozent über dem Vorjahreswert von 17,7 Mio. Die Provisionserträge stiegen um 6 Prozent auf 89 Mio. EUR (Q3 2025: 85 Mio. EUR). Die von Kunden verwahrten Vermögenswerte erhöhten sich im dritten Quartal 2026 um rund 5 Mrd. EUR auf den neuen Rekordwert von 113 Mrd. EUR. Unterstützt wurde die Entwicklung von Netto-Finanzmittelzuflüssen in Höhe von 1,7 Mrd. EUR (Q3 2025: 1,6 Mrd. EUR). Die Zahl der Kundenkonten erhöhte sich auf 3,7 Mio., davon wurden rund 390.000 in den letzten zwölf Monaten neu eröffnet.

„Immer mehr Menschen in Europa nutzen den Kapitalmarkt für den langfristigen Vermögensaufbau und den aktiven Wertpapierhandel. Unsere starke Entwicklung bei Kundenkonten, Vermögenswerten und Transaktionen zeigt, dass unser Angebot den Bedürfnissen privater Anleger in ganz Europa entspricht. Mit unserer integrierten Plattform sehen wir erhebliches Potenzial, unser Brokerage-Geschäft weiter auszubauen und zusätzliches Wachstum über die gesamte Kundenbeziehung hinweg zu erzielen.“, sagte Dr. Benon Janos, CEO von flatexDEGIRO.

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Das Zinsergebnis entwickelte sich im dritten Quartal sehr positiv. Die Zinserträge stiegen um ein Drittel auf 56 Mio. EUR (Q3 2025: 42 Mio. EUR). Neben höheren Kundeneinlagen wirkten sich das Zinsumfeld, die anhaltend hohe Nachfrage nach Wertpapierkrediten sowie eine stärkere Treasury-Aktivität positiv auf diese Entwicklung aus.

Altersvorsorgedepot eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial

Im September stellte flatexDEGIRO erstmals ihr Konzept für das neue Altersvorsorgedepot vor. Damit positioniert sich das Unternehmen frühzeitig in einem zentralen Wachstumsfeld der deutschen Finanzbranche. Besonders attraktiv für Anleger ist das Standardmodell CORE, bei dem flatexDEGIRO keine Depotgebühren erhebt und mindestens in den ersten fünf Jahren die Produktkosten von 0,07 Prozent p.a. (TER) vollständig für ihre Kunden übernimmt.

„Die Reform der privaten Altersvorsorge bietet die Chance, deutlich mehr Menschen langfristig an den Kapitalmarkt heranzuführen. Dabei ist unser Angebot mehr als ein Altersvorsorgedepot. Kunden können staatlich gefördert Vermögen für das Alter aufbauen und gleichzeitig über ihr Brokerage-Konto flexibel in Aktien, ETFs und internationale Märkte investieren. Genau diese Verbindung aus Vermögensaufbau und modernem Wertpapierhandel macht unser Modell so attraktiv“, sagte Behrens.

Neue Managementstruktur stärkt Wachstumsagenda

Im September hat der Aufsichtsrat Anpassungen der Vorstandsstruktur und der Geschäftsverteilung beschlossen. Dr. Benon Janos wurde zum CEO berufen und übernimmt die Verantwortung für das operative Brokerage- und Privatkundengeschäft. Oliver Behrens konzentriert sich als Vorstandsvorsitzender und CEO insbesondere auf das B2B-Geschäft, die Treasury-Aktivitäten sowie die Repräsentation des Unternehmens gegenüber der Öffentlichkeit. Zudem wurde Dr. Thomas Lindner als Chief Financial Officer in den Vorstand berufen. Darüber hinaus wird Dominik Beier als zukünftiger Chief Growth Officer (Bereichsvorstand) eine zentrale Rolle bei der Wachstumsagenda übernehmen.

Mit der erweiterten Führungsstruktur stärkt flatexDEGIRO die operative Steuerung, erhöht die Nähe zu Kunden und Märkten und schafft die Voraussetzungen, neue Wachstumschancen noch konsequenter zu erschließen.

Geplantes Aktienrückkaufprogramm

Im Oktober 2026 hat der Vorstand beschlossen, bei der Bafin die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm zu beantragen, um die von der Hauptversammlung erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu nutzen. Vorbehaltlich der aufsichtlichen Genehmigung beabsichtigt flatexDEGIRO, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR aufzulegen, um überschüssiges Kapital effizient einzusetzen und die starke Kapitalausstattung der Gesellschaft zu unterstreichen.

„Mit dem geplanten Aktienrückkauf setzen wir unsere disziplinierte Kapitalallokation konsequent fort. Unsere starke Kapitalbasis ermöglicht es uns, weiterhin in das Wachstum unseres Geschäfts zu investieren und gleichzeitig überschüssiges Kapital effizient an unsere Aktionäre zurückzuführen. Zugleich erhöht der Rückkauf den Anteil jedes einzelnen Aktionärs am zukünftigen Gewinn und Dividende von flatexDEGIRO und unterstreicht unser Vertrauen in die langfristigen Perspektiven unseres Unternehmens“, sagte Janos.

Ausblick

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt flatexDEGIRO ihren positiven Ausblick. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz von rund 650 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis in einer Bandbreite von 200 bis 230 Mio. EUR. Die weitere positive Entwicklung wird durch steigende Kundenvermögen, eine resiliente Ertragsbasis, den Ausbau des Altersvorsorgegeschäfts sowie zusätzliche Impulse aus strategischen Wachstumsinitiativen unterstützt. „Wir haben die Grundlagen geschaffen, um die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu gestalten. Mit unserer erweiterten Führungsstruktur, einer starken Marktposition und attraktiven Angeboten für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau sehen wir uns hervorragend aufgestellt, um unsere führende Position in Europa weiter auszubauen“, sagte Behrens.

Medienkontakt:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 160 9277 4570

Leiter Investor Relations achim.schreck@flatexdegiro.com



Sandra Büschken Telefon +49 (0) 173 2652 234

Global Head of Corporate Communications sandra.bueschken@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für ihre Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

Gewinn- und Verlustrechnung Q1

2025 Q2

2025 Q3

2025 Q4

2025 Q1

2026 Q2

2026 Q3

2026 9M

2025 9M

2026 Veränd.

in % Umsatzerlöse Mio. EUR 146,3 132,1 132,0 149,4 173,6 166,5 150,3 410,4 490,4 +19,5 Provisionserträge Mio. EUR 96,1 83,2 84,5 99,8 115,5 107,3 89,4 263,7 312,2 +18,4 davon: transaktionsabhängige Provisionserträge Mio. EUR 86,9 79,2 80,3 93,5 104,9 101,8 85,0 246,3 291,7 +18,4 davon: sonstige Provisionserträge Mio. EUR 9,1 4,0 4,2 6,2 10,5 5,5 4,5 17,4 20,5 +17,8 Provisionsaufwendungen Mio. EUR 15,2 14,3 14,3 15,8 18,4 17,2 13,9 43,8 49,5 +13,1 Netto-Provisionsergebnis Mio. EUR 80,9 68,9 70,2 83,9 97,1 90,1 75,5 220,0 262,7 +19,4 Marge % 84,2 82,9 83,1 84,1 84,1 84,0 84,4 83,4 84,1 +0,8 Zinserträge Mio. EUR 43,4 42,8 42,1 44,9 49,3 52,7 55,9 128,3 158,0 +23,2 Zinsaufwendungen Mio. EUR 3,2 1,0 1,9 1,5 2,5 2,2 2,3 6,1 7,1 +16,1 Netto-Zinsergebnis Mio. EUR 40,1 41,8 40,2 43,4 46,8 50,5 53,6 122,2 150,9 +23,5 Marge % 92,5 97,8 95,5 96,7 94,9 95,7 95,8 95,2 95,5 +0,3 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 6,8 6,1 5,3 4,8 8,8 6,5 4,9 18,3 20,2 +10,2 Sonstige betriebliche Aufwendungen Mio. EUR 3,0 2,8 3,7 2,1 2,7 2,4 1,6 9,4 6,8 -27,4 Netto-Sonstiges betriebliches Ergebnis Mio. EUR 3,8 3,4 1,7 2,7 6,0 4,0 3,3 8,9 13,3 +49,7 Marge % 56,5 55,1 31,5 56,6 68,7 62,5 66,5 48,7 66,2 +35,9 Bruttoergebnis Mio. EUR 124,8 114,2 112,1 130,0 149,9 144,7 132,4 351,1 427,0 +21,6 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 26,4 27,9 24,7 23,5 26,0 25,0 25,6 79,0 76,5 -3,2 Personalaufwand für langfristige, variable Vergütungen Mio. EUR 5,1 2,6 1,2 14,1 2,7 -0,8 1,6 8,9 3,4 -61,8 Marketingaufwand Mio. EUR 12,0 7,0 6,0 9,3 21,0 8,6 6,5 25,0 36,1 +44,3 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 11,7 13,0 11,0 16,5 13,0 13,9 15,7 35,7 42,6 +19,2 Abschreibungen auf Vermögenswerte Mio. EUR 9,9 9,6 11,5 15,0 10,9 12,9 12,2 31,1 36,1 +16,1 Operative Aufwendungen Mio. EUR 65,1 60,2 54,5 78,4 73,5 59,6 61,6 179,8 194,7 +8,3 Betriebsergebnis Mio. EUR 59,7 54,0 57,6 51,6 76,5 85,1 70,8 171,3 232,3 +35,6 Operative Marge % 47,8 47,3 51,4 39,7 51,0 58,8 53,5 48,8 54,4 +11,5 Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 59,2 53,5 57,1 51,0 76,0 84,6 70,2 169,7 230,8 +35,9 Ertragsteuern Mio. EUR 17,1 14,0 18,1 11,1 22,2 23,2 19,9 49,2 65,4 +32,8 Konzernergebnis Mio. EUR 42,0 39,5 39,0 39,9 53,7 61,3 50,3 120,5 165,4 +37,2 Konzernergebnis-Marge % 33,7 34,6 34,8 30,7 35,8 42,4 38,0 34,3 38,7 +12,8

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse

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Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie „erwarten”, „anstreben”, „voraussehen”, „beabsichtigen”, „planen”, „glauben”, „schätzen” oder „werden” gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen können. Die tatsächlich von flatexDEGIRO SE erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, wenn sich die Entwicklungen anders als erwartet gestalten.