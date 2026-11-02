EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich – Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich – Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität



02.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich

– Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität

Germering, 2. November 2026 – Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC AG“) erwartet einen späteren Amtsantritt des künftigen Finanzvorstand Yannick Moyles-Johnson. Das Unternehmen hatte ihn am 27. Juli 2026 zum Nachfolger des Interim-CFOs Henrik Christiansen bestellt und einen Amtsantritt spätestens zum 1. November 2026 erwartet.

Herr Moyles-Johnson hat die Gesellschaft nun informiert, dass er seine Tätigkeit aufgrund einer kurz vor dem geplanten Amtsantritt gestellten medizinischen Diagnose nicht wie vorgesehen aufnehmen kann. Mit einem zeitnahen Amtsantritt ist derzeit nicht zu rechnen.

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Der derzeitige Finanzvorstand Henrik Christiansen wird die Aufgaben als Finanzvorstand bis auf weiteres wahrnehmen und stellt mit seiner Erfahrung und der Kenntnisse über die FORTEC Group die Kontinuität im Finanzressort sicher. Die FORTEC AG wird über die weitere Entwicklung in gebotenem Umfang informieren.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand wünschen Herrn Moyles-Johnson eine schnelle und vollständige Genesung.

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Phone: +49 89 894450 232

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aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Group heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Group hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.