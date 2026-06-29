EQS-News: Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG – Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: Manz AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG – Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026
Reutlingen, 17. Juli 2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse hat heute aufgrund des Antrags des Insolvenzverwalters und des Vorstands der Manz AG den Widerruf der Zulassung der von der Manz AG ausgegebenen Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 21. Juli 2026 beschlossen und den Beschluss bekannt gemacht. Der Handel der Aktien der Manz AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird demnach mit Ablauf des 21. Juli 2026 eingestellt.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A0JQ5U3
Werbung
Manz AG
17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Manz AG
|Steigäckerstr. 5
|72768 Reutlingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 7121 9000-0
|Fax:
|+49 (0) 7121 9000-99
|E-Mail:
|info@manz.com
|Internet:
|http://www.manz.com
|ISIN:
|DE000A0JQ5U3
|WKN:
|A0JQ5U
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900B635NV0KEEOR57
|EQS News ID:
|2367632
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2367632 17.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Manz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Manz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Manz Aktie News
Manz Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Manz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen