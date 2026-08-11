EQS-News: freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026

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freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026



12.08.2026 / 18:00 CET/CEST

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freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026

Umsatz: +24,7 % auf 1.512,9 Mio. EUR – Wachstum insbesondere durch die Integration von mobilezone Deutschland

+24,7 % auf 1.512,9 Mio. EUR – Wachstum insbesondere durch die Integration von mobilezone Deutschland Adj. EBITDA & adj. Free Cashflow: Adj. EBITDA bei 242,2 Mio. EUR (-5,9 %) und adj. Free Cashflow bei 155,2 Mio. EUR (-4,2 %); beide Kennzahlen von der bereits kommunizierten kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet

Adj. EBITDA bei 242,2 Mio. EUR (-5,9 %) und adj. Free Cashflow bei 155,2 Mio. EUR (-4,2 %); beide Kennzahlen von der bereits kommunizierten kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet Mobilfunk: +63 Tsd. Postpaid-Kunden auf 8,304 Mio., zusätzlich +360 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling; adj. EBITDA bei 186,2 Mio. EUR (-11,6 %), wesentlich beeinflusst durch einen negativen Ergebniseffekt aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber

+63 Tsd. Postpaid-Kunden auf 8,304 Mio., zusätzlich +360 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling; adj. EBITDA bei 186,2 Mio. EUR (-11,6 %), wesentlich beeinflusst durch einen negativen Ergebniseffekt aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber IPTV: +77 Tsd. waipu.tv Abo-Kunden auf 1,832 Mio.; Steigerung des adj. EBITDA um 36,5 % auf 18,5 Mio. EUR unterstreicht Skalierbarkeit

+77 Tsd. waipu.tv Abo-Kunden auf 1,832 Mio.; Steigerung des adj. EBITDA um 36,5 % auf 18,5 Mio. EUR unterstreicht Skalierbarkeit Ausblick: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und finanzielle Ambition 2028 bestätigt

Büdelsdorf, 12. August 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach dem regulären Handelsschluss (Xetra) die Geschäftsergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 veröffentlicht.

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Das 1. Halbjahr 2026 war geprägt von weiterem Kunden- und Umsatzwachstum, einem bereits kommunizierten negativen Ergebniseffekt im Mobilfunkgeschäft sowie einer anhaltend positiven Entwicklung des IPTV-Geschäfts. Die Geschäftsentwicklung entsprach insgesamt den Erwartungen des Vorstands und bestätigt sowohl die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 als auch die finanzielle Ambition 2028.

Die Kundenbasis stieg zum Ende des 1. Halbjahres 2026 auf insgesamt 10,136 Mio. Mobilfunk- und IPTV-Kunden (+1,4 % gegenüber Jahresende 2025) infolge einer robusten Vertriebsleistung. Die Konzernumsatzerlöse stiegen auf 1.512,9 Mio. EUR (+24,7 %). Wesentlicher Treiber dafür war die Integration der zum Jahresende 2025 erworbenen mobilezone Deutschland. Das adj. EBITDA belief sich auf 242,2 Mio. EUR (-5,9 %) und der adj. Free Cashflow auf 155,2 Mio. EUR (-4,2 %). Beide Kennzahlen wurden durch die bereits kommunizierte kommerzielle Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet. Der Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 sowie der finanziellen Ambition 2028 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht.

Mit einer Cash-Conversion von über 60 % bleibt das Geschäftsmodell von freenet unverändert hoch cash-generierend und bestätigt die starke Fähigkeit des Unternehmens zur Dividendenausschüttung. Vor diesem Hintergrund wurde den Aktionären für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 eine Mindestdividende von 2 EUR je Aktie garantiert.

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Mobilfunk: bekannter negativer Ergebniseffekt bei unverändert robustem Kundenwachstum

Zum Ende des 1. Halbjahres 2026 betreute freenet insgesamt 8,304 Mio. Postpaid-Kunden und steigerte damit die Kundenbasis gegenüber dem Jahresende 2025 um +63 Tsd. Kunden. Ergänzend wurden im Berichtszeitraum +360 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling abgeschlossen.

Die Nachfrage nach freenet Mobilfunkdienstleistungen blieb stabil. Gleichzeitig steht der Mobilfunkmarkt weiterhin unter dem Einfluss eines anspruchsvollen Wettbewerbsumfelds und eines gegenüber den Vorjahren niedrigeren Preisniveaus. Vor diesem Hintergrund setzte freenet seine Strategie „Value over Volume“ konsequent fort und priorisierte profitable und langfristig werthaltige Kundenbeziehungen vor reinem Kundenwachstum. Ein zentrales Element hierfür ist die Positionierung der Marke freenet als Premium-Mobilfunkmarke im höherwertigen Tarifsegment, um die Ertragsqualität der Kundenbeziehungen weiter zu steigern.

Das adj. EBITDA im Segment Mobilfunk lag mit 186,2 Mio. EUR um 11,6 % unter dem Vorjahreswert. Im 1. Halbjahr 2026 betrug die Ergebnisbelastung aus der bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber rund 22 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen negativen Effekt von rund 50 Mio. EUR. Dieser Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht. Die finanzielle Ambition 2028 basiert auf der konservativen Annahme, dass die zusätzliche Aufwandsbelastung aus der bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit dem Mobilfunknetzbetreiber bis 2028 fortbesteht. freenet adressiert den Effekt mit operativen und strategischen Maßnahmen und steht mit dem betreffenden Mobilfunknetzbetreiber in fortlaufendem Austausch über die Weiterentwicklung der kommerziellen Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die Belastungen zu reduzieren.



IPTV: waipu.tv steigert adj. EBITDA um rund 40 % angesichts steigender Kundenbasis und stabilen Kosten

Das IPTV-Geschäft setzte seinen profitablen Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2026 fort. waipu.tv gewann netto +77 Tsd. Abo-Kunden hinzu und erhöhte die Kundenbasis auf 1,832 Mio. Abonnenten.

Die zunehmende Skalierung des Geschäftsmodells spiegelte sich erneut in der Entwicklung des adj. EBITDA wider, welches gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,5 % auf 18,5 Mio. EUR stieg. Wesentliche Treiber für diese Entwicklung waren die steigenden Umsatzerlöse aus dem Abo- und programmatischen Werbegeschäft in Verbindung mit einer konstanten Kostenbasis.

Das adj. EBITDA wurde dabei durch eine periodenfremde Belastung in Höhe von rund -1,4 Mio. EUR aus der Nachholung eines Bewertungssachverhalts im Vorratsvermögen beeinflusst. Der zugrunde liegende Sachverhalt ist wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen und steht nicht im Zusammenhang mit der operativen Entwicklung des Berichtszeitraums. Gleichwohl steigerte das Segment seinen Beitrag zum adj. EBITDA deutlich und untermauert seine zentrale Rolle als Wachstums- und Werttreiber innerhalb der finanziellen Ambition 2028.



Ausblick: Vorstand bestätigt Guidance 2026 und Ambition 2028

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr bestätigt der Vorstand die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand erwartet für den Konzern ein adj. EBITDA zwischen 500 und 530 Mio. EUR und einen adj. Free Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Mio. EUR.

Gleichzeitig sieht sich freenet auf Kurs, die finanzielle Ambition 2028 zu erreichen. Diese sieht ein adj. EBITDA von mindestens 620 Mio. EUR sowie einen adj. Free Cashflow von mindestens 340 Mio. EUR vor. Wesentliche Hebel bleiben die weitere Skalierung des IPTV-Geschäfts, die konsequente Weiterentwicklung des Mobilfunkvertriebs und Bestandskundenmanagements sowie der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz entlang der internen Wertschöpfungskette.

Vor dem Hintergrund der unverändert hohen Cash-Conversion beabsichtigt freenet, für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 eine Mindestdividende von 2 EUR je Aktie auszuschütten. Sofern 80 % des jeweiligen adj. Free Cashflow einen höheren Betrag ergeben, soll dieser ausgeschüttet werden.



Conference Call

Am Donnerstag, den 13. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 2026 statt. Die Teilnahme ist via Webcast (listen-only mode) möglich. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss bereitgestellt.





Ausgewählte Finanzkennzahlen auf Konzern- und Segmentebene im Berichtszeitraum

Kennzahl Einheit H1 2026 H1 2025 Absolute

Veränderung Relative

Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 1.512,9 1.213,1 299,9 24,7% davon Segment Mobilfunk Mio. EUR 1.307,1 1.008,8 298,3 29,6% davon Serviceumsätze (Postpaid) Mio. EUR 822,0 815,5 6,4 0,8% davon Segment IPTV Mio. EUR 107,1 104,0 3,1 3,0% davon Segment Sonstige/Holding Mio. EUR 122,6 122,5 0,1 0,1% Adj. EBITDA Mio. EUR 242,2 257,4 -15,3 -5,9% davon Segment Mobilfunk1 Mio. EUR 186,2 210,6 -24,4 -11,6% davon Segment IPTV Mio. EUR 18,5 13,6 4,9 36,5% davon Segment Sonstige/Holding Mio. EUR 37,4 33,2 4,2 12,6% Adj. Free Cashflow Mio. EUR 155,2 162,0 -6,8 -4,2% Cash-Conversion % 64,1 62,9 1,2 PP 1,8%

1 Hinweis zum adj. EBITDA des Segments Mobilfunk: Das adj. EBITDA des Segments Mobilfunk wurde im 1. Halbjahr 2026 wesentlich durch einen negativen Ergebniseffekt aus einer bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet. Die Belastung betrug im 1. Halbjahr 2026 rund 22 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen negativen Effekt von rund 50 Mio. EUR. Dieser Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht.





Ausgewählte Kundenkennzahlen auf Konzern- und Segmentebene zum Berichtsstichtag

Kennzahl Einheit 30.06.2026 31.12.2025 Absolute

Veränderung Relative

Veränderung Kundenbasis Mio. 10,136 9,996 0,140 1,4% Postpaid-Kunden Mio. 8,304 8,241 0,063 0,8% waipu.tv Abo-Kunden Mio. 1,832 1,755 0,077 4,4%





Ausgewählte operative Kennzahlen des Mobilfunksegments im Berichtszeitraum

Kennzahl Einheit H1 2026 H1 2025 Absolute

Veränderung Relative

Veränderung Postpaid-Verträge (Reselling) Tsd. 360 n.v. n.v. n.v. Postpaid-ARPU EUR 16,6 17,5 -0,9 -5,3%



Definition ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl Definition Adj. EBITDA Adjusted EBITDA: Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um positive und negative Sondereffekte gemäß der von freenet definierten Steuerungslogik. Zentrale operative Steuerungskennzahl zur Messung der Ertragskraft des Konzerns. Adj. Free Cashflow Adjusted Free Cashflow: Free Cashflow bereinigt um liquiditätswirksame Sondereffekte. Zentrale liquiditätsorientierte Steuerungskennzahl des Konzerns. Zeigt die für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und weitere Unternehmenszwecke verfügbare Finanzkraft. Der Free Cashflow leitet sich aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung von Sachinvestitionen (netto) und Leasingtilgungen ab. Cash Conversion Verhältnis von adj. Free Cashflow zu adj. EBITDA. Kundenbasis Summe der zum Stichtag ausgewiesenen Postpaid-Kunden und waipu.tv Abo-Kunden. n.v. Nicht verfügbar: Für die Kennzahl wurde im Vorjahreszeitraum kein vergleichbarer Wert veröffentlicht; daher werden keine absolute und relative Veränderung ausgewiesen. Postpaid-ARPU ARPU: Average Revenue per User ist der durchschnittliche monatliche Umsatz (vor Mehrwertsteuer) je Postpaid-Kunde. Postpaid-Kunden Anzahl der Mobilfunkkunden mit Laufzeit- oder postpaidbasierten Vertragsverhältnissen zum jeweiligen Stichtag. Postpaid-Verträge

(Reselling) Im Berichtszeitraum abgeschlossene Postpaid-Verträge im Reselling-Geschäft. Die Kennzahl ist nicht Bestandteil der ausgewiesenen Postpaid-Kundenbasis. Serviceumsatzerlöse (Postpaid) Umsatzerlöse aus Postpaid-Mobilfunkdienstleistungen ohne Hardwareumsätze. waipu.tv Abo-Kunden Anzahl der waipu.tv Abo-Kunden zum jeweiligen Stichtag.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass es aufgrund des Zahlenformats bei den Zwischen- und Endsummen rechnerische Rundungsdifferenzen geben kann, da die Zahlen auf eine Dezimalstelle gerundet wurden. Des Weiteren kann es bei der Konvertierung von Größeneinheiten (z. B. Tsd. zu Mio.) bei ausgewiesenen Positionen zu einem Ergebnis von 0,0 bzw. -0,0 kommen.





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