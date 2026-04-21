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EQS-News: Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt

12.05.26 18:45 Uhr
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EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf
Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt

12.05.2026 / 18:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Freigabe der Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen in Polen erfolgt

Hamburg, 12. Mai 2026

Die TAG Immobilien AG hatte am 16. August 2025 über ihre 100%ige polnische Tochtergesellschaft Vantage Development S.A. einen Vertrag zum Erwerb von ca. 5.300 Mietwohnungen von der R4R Poland sp. z o.o. unterzeichnet. Die polnische Kartellbehörde hat am heutigen Tag die Freigabe für diese Transaktion ohne Auflagen erteilt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) wird auf Basis der nun vorliegenden Zustimmung innerhalb der nächsten rund zwei Wochen erwartet.

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

 


12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: https://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2326280

 
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2326280  12.05.2026 CET/CEST

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