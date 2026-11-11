EQS-News: Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt
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EQS-News: Wienerberger AG
/ Schlagwort(e): Personalie
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Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt
Gerhard Hanke wurde zum neuen CEO von wienerberger ernannt. (Fotocredit: © Daniel Hinterramskogler)
Wien, 11. November 2026 – wienerberger, ein führender internationaler Anbieter innovativer, langlebiger Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Gerhard Hanke mit sofortiger Wirkung zum CEO bestellt hat. Mit der Ernennung schließt der Aufsichtsrat einen strukturierten Nachfolgeprozess ab, den er im August 2026 eingeleitet hat, nachdem der frühere CEO Heimo Scheuch seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hatte. Seitdem war Gerhard Hanke als interimistischer CEO tätig.
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„Die Wahl des passenden CEO für wienerberger war eine der bedeutsamsten Entscheidungen, vor denen dieser Aufsichtsrat je stand“, sagte Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von wienerberger. „Wir haben einen umfassenden und disziplinierten Prozess durchgeführt, externe Berater hinzugezogen und eine breite Auswahl an internen und externen Kandidaten geprüft. Dieses sorgfältige Vorgehen hat uns die Sicherheit für diese Entscheidung gegeben. Der Prozess hat bestätigt, was Gerhard Hanke bereits als interimistischer CEO unter Beweis gestellt hat: Er ist eine starke Führungspersönlichkeit, die das Geschäft von Grund auf kennt, bestehende Prioritäten hinterfragt und Veränderungen entschlossen vorantreibt. Der Aufsichtsrat ist fest davon überzeugt, dass Gerhard der Richtige ist, um wienerberger durch die bevorstehenden Veränderungen und Herausforderungen zu steuern und nachhaltigen, langfristigen Erfolg zu erzielen.“
„Es ist mir eine große Ehre und Freude, die Funktion des CEO von wienerberger zu übernehmen“, sagte Gerhard Hanke, CEO wienerberger. „In den vergangenen Monaten als interimistischer CEO habe ich mich intensiv und kritisch mit dem Unternehmen auseinandergesetzt – mit dem klaren Ziel, Themen und Bereiche zu identifizieren, die gut funktionieren, aber auch jene, in denen Veränderungen notwendig sind. Wir befinden uns in einem herausfordernden Marktumfeld, das von einer schwachen Nachfrage in wesentlichen Märkten, steigenden Kosten und einer anhaltend schwierigen Situation im Neubausektor geprägt ist. Gleichzeitig bin ich fest von der grundlegenden Stärke unserer Geschäftsbereiche und dem großen Potenzial von wienerberger überzeugt. Ich werde mich mit voller Kraft dafür einsetzen, dieses Potenzial zu heben und sicherzustellen, dass das Unternehmen gestärkt aus dieser Phase hervorgeht.“
Gerhard Hanke verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei wienerberger in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als CFO, seit März 2025 als COO Central & East und zuletzt seit August 2026 als interimistischer CEO tätig. Seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Region Zentral & Ost werden auf das erweiterte Führungsteam verteilt. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert (CFO) und Harald Schwarzmayr (COO West) im Vorstand bleiben unverändert.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Gerhard_Hanke_CEO_wienerberger_©_Daniel_Hinterramskogler.jpg
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
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