EQS-News: Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mehrheitlich für Beschlussvorschläge der Gesellschaft
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EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
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Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mehrheitlich für Beschlussvorschläge der Gesellschaft
Düsseldorf, 1. September 2026. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Gerresheimer AG haben auf der diesjährigen Hauptversammlung den eingeschlagenen Kurs der Gesellschaft unterstützt und sämtlichen Beschlussvorschlägen mehrheitlich zugestimmt. Gemäß dem Vorschlag der Gesellschaft wurde die Entlastung des Aufsichtsrats und die Entlastung der ehemaligen Vorstandsmitglieder Dietmar Siemssen, Dr. Lukas Burkhardt und Dr. Bernd Metzner vertagt. Hier dauern die Untersuchungen und Prüfungen im Hinblick auf Pflichtverletzungen und etwaige Schadensersatzforderungen
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noch an. Uwe Röhrhoff, Wolf Lehmann und Achim Schalk wurden für ihre Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2025 entlastet. Gerresheimer hatte Fehler zur Umsatzerfassung und Bilanzierung mit zwei internen Untersuchungen umfassend aufgearbeitet und im Jahres- und Konzernabschluss 2025 berücksichtigt. Mit der Umsetzung des Transformationsprogramms gto und dem Verkauf der beiden Business Units Centor und Primary Packaging Plastics wird Gerresheimer die Ertrags- und Finanzlage perspektivisch deutlich verbessern.
„Heute verfügt Gerresheimer wieder über eine klare strategische Perspektive“, erklärte Achim Schalk, Mitglied des Vorstands, in seiner Rede. „Wir haben die Weichen für eine Entschuldung und umfassende Refinanzierung gestellt. Wir setzen eine klare Portfoliostrategie um, mit noch stärkerem Fokus auf hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel. Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass Gerresheimer zukünftig wieder profitabel wachsen kann.“
Markus Sieger ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Die Amtszeit von Dr. Axel Herberg, Andrea Abt, Prof. Dr. Annette G. Köhler endete regulär mit Ablauf der Hauptversammlung. Sie standen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Rainer Beaujean, Markus Sieger und Eva van Pelt. Wiedergewählt wurde Klaus Röhrig, der 2025 gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied bestellt worden war. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat Markus Sieger zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.
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Deutliche Mehrheiten für alle Beschlussvorschläge
Bei einer Präsenz von 41,59 % des Grundkapitals stimmte die Hauptversammlung allen Abstimmungspunkten mehrheitlich zu. Der Vergütungsbericht und das Vergütungssystem wurden gebilligt. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.
Über Gerresheimer
Kontakt Gerresheimer
01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|EQS News ID:
|2392008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2392008 01.09.2026 CET/CEST
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