EQS-News: Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mehrheitlich für Beschlussvorschläge der Gesellschaft

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mehrheitlich für Beschlussvorschläge der Gesellschaft



01.09.2026 / 18:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mehrheitlich für Beschlussvorschläge der Gesellschaft

Wahl von vier Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat

Markus Sieger ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Weichen für Entschuldung und umfassende Refinanzierung gestellt

Düsseldorf, 1. September 2026. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Gerresheimer AG haben auf der diesjährigen Hauptversammlung den eingeschlagenen Kurs der Gesellschaft unterstützt und sämtlichen Beschlussvorschlägen mehrheitlich zugestimmt. Gemäß dem Vorschlag der Gesellschaft wurde die Entlastung des Aufsichtsrats und die Entlastung der ehemaligen Vorstandsmitglieder Dietmar Siemssen, Dr. Lukas Burkhardt und Dr. Bernd Metzner vertagt. Hier dauern die Untersuchungen und Prüfungen im Hinblick auf Pflichtverletzungen und etwaige Schadensersatzforderungen

Werbung

noch an. Uwe Röhrhoff, Wolf Lehmann und Achim Schalk wurden für ihre Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2025 entlastet. Gerresheimer hatte Fehler zur Umsatzerfassung und Bilanzierung mit zwei internen Untersuchungen umfassend aufgearbeitet und im Jahres- und Konzernabschluss 2025 berücksichtigt. Mit der Umsetzung des Transformationsprogramms gto und dem Verkauf der beiden Business Units Centor und Primary Packaging Plastics wird Gerresheimer die Ertrags- und Finanzlage perspektivisch deutlich verbessern.

„Heute verfügt Gerresheimer wieder über eine klare strategische Perspektive“, erklärte Achim Schalk, Mitglied des Vorstands, in seiner Rede. „Wir haben die Weichen für eine Entschuldung und umfassende Refinanzierung gestellt. Wir setzen eine klare Portfoliostrategie um, mit noch stärkerem Fokus auf hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel. Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass Gerresheimer zukünftig wieder profitabel wachsen kann.“

Markus Sieger ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Die Amtszeit von Dr. Axel Herberg, Andrea Abt, Prof. Dr. Annette G. Köhler endete regulär mit Ablauf der Hauptversammlung. Sie standen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Rainer Beaujean, Markus Sieger und Eva van Pelt. Wiedergewählt wurde Klaus Röhrig, der 2025 gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied bestellt worden war. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat Markus Sieger zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Werbung

Deutliche Mehrheiten für alle Beschlussvorschläge

Bei einer Präsenz von 41,59 % des Grundkapitals stimmte die Hauptversammlung allen Abstimmungspunkten mehrheitlich zu. Der Vergütungsbericht und das Vergütungssystem wurden gebilligt. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und der Bericht des Vorstands zur Hauptversammlung finden Sie unter:

https://www.gerresheimer.com/investoren/hauptversammlung



Den Geschäftsbericht finden Sie unter:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer