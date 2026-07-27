EQS-News: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

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Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds



29.07.2026 / 04:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

16 Produktionsstandorte mit rund 2.400 Mitarbeitenden in neun Ländern

Kombinierter Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. EUR

Signifikante Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur mit bedeutend geringerem Verschuldungsgrad durch erwartete Mittelzuflüsse

Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG ("Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 1,5 Mrd. EUR. Zu weiteren Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen und werden unabhängig voneinander vollzogen. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, der Abschluss des Verkaufs des globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts voraussichtlich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027. Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur signifikant zu optimieren und den Verschuldungsgrad erheblich zu reduzieren.

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„Mit dieser Transaktion gewinnen wir unternehmerische Handlungsspielräume zurück“, erläutert Uwe Röhrhoff, CEO der Gerresheimer AG. „Gleichzeitig fokussieren wir unser Geschäft als einer der weltweit führenden Partner der Pharma- und Biotechbranche noch stärker auf hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel.“

„Centor und Primary Packaging Plastics sind Marktführer im Bereich Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente und Primärverpackungen für Arzneimittel, basierend auf einer jahrzehntelangen Reputation für Qualität und Zuverlässigkeit. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Ausgliederungen und werden gemeinsam mit unserem Bereich „Operational Excellence“ eng mit dem Management zusammenarbeiten, um ein starkes, eigenständiges Unternehmen aufzubauen, das für langfristiges Wachstum aufgestellt ist“, sagt Anders Meyerhoff, Partner bei Apax.

„Health-Care-Verpackungen spielen eine entscheidende Rolle für die Patientensicherheit. Die Produkte von Centor und Primary Packaging Plastics werden eingesetzt, um jeden Tag Millionen von Patienten sicher mit Medikamenten zu versorgen. Als unabhängiges Unternehmen, das von den Apax-Fonds unterstützt wird, wird das Geschäft über das Kapital verfügen, um in Kapazitäten, Innovation und die Expansion in den USA zu investieren, aufbauend auf seiner globalen Führungsposition im Bereich Healthcare-Verpackungen,“ fügt Mehmet Tar, Principal bei Apax hinzu.

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16 Produktionsstandorte in neun Ländern

Die Apax Fonds erwerben das Geschäft mit Verpackungssystemen für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente in den USA und das globale Geschäft für Primärverpackungen aus Kunststoff — das entspricht einem kombinierten Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. EUR. Zusätzlich zu dem Centor-Werk in den USA umfasst die Transaktion insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern. Die beiden Business Units haben 2025 mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitenden einen kombinierten Umsatz von rund 570 Mio. EUR erwirtschaftet.

Signifikante Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein zur Optimierung unserer Kapital- und Finanzierungsstruktur mit einem signifikant geringerem Verschuldungsgrad“, so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Wir werden mit den erwarteten Mittelzuflüssen unsere Entschuldung vorantreiben. Zusammen mit der geplanten umfassenden Refinanzierung wird das unsere Zinskosten deutlich senken und zu einer nachhaltigen Kapitalstruktur führen. Die weitere Umsetzung unseres Transformationsprogramms wird sich darüber hinaus positiv auf unseren operativen und Free Cashflow auswirken.“

Abschluss des Centor-Verkaufs noch in diesem Geschäftsjahr

Die Transaktionen steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Gerresheimer geht davon aus, den Centor-Verkauf bis Ende des Geschäftsjahres 2026 abzuschließen. Der Abschluss des Verkaufs des globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts wird voraussichtlich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 erfolgen.



Morgan Stanley & Co. International plc ist der Lead Financial Advisor von Gerresheimer. Commerzbank unterstützt ebenso als Financial Advisor und hat die Fairness Opinions erstellt. Latham & Watkins ist der Legal Counsel von Gerresheimer.

Über Apax

Apax ist eine weltweit tätige Private-Equity-Beratungsgesellschaft, die in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Dienstleistungen sowie Internet und Konsumgüter investiert. Apax verbindet die Reichweite eines globalen Unternehmens mit der Fokussierung eines Branchenspezialisten und arbeitet mit Managementteams zusammen, um durch operative Wertschöpfung langfristigen Wert zu generieren. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity und in der operativen Wertschöpfung hat Apax Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 80 Milliarden US-Dollar aufgelegt und beraten.

www.apax.com



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Apax

Katarina Sallerfors

Head of Communications

T +44 207 666 6526

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