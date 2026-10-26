EQS-News: Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

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Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)



26.10.2026 / 15:26 CET/CEST

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RCM Beteiligungs AG

ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY Sindelfingen, den 26. Oktober 2026 Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert) Konzernumsatzerlöse weiter auf ca. 2,1 Mio. EUR gestiegen, Mieterträge auf ca. 1,1 Mio. EUR gestiegen

Konzernjahresergebnis nach Steuern ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR)

Einzelgesellschaft RCM AG mit Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR) Werbung Ergebnis Die Konzernumsatzerlöse stiegen auf ca. 2,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 1,9 Mio. EUR). Darin enthalten sind Mieterträge aus eigenen Beständen in Höhe ca. 1,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 0,9 Mio. EUR). Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "RCM") weist zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf Konzernebene ein Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR). Das Ergebnis der Einzelgesellschaft RCM nach Steuern beträgt ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR). Die Konzernbilanzsumme beträgt zum 30. September 2026 ca. 37,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: ca. 38,1 Mio. EUR) bei einem Konzerneigenkapital von ca. 18,1 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote des Konzerns liegt demnach bei 48,6 % (31. Dezember 2025: 48,5 %), die der Einzelgesellschaft bei 69,9 % (31. Dezember 2025: 68,0 %). Die RCM verfügt damit weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die der Gesellschaft unternehmerische Flexibilität sichert. Werbung Eigene Aktien Nachdem der Bestand eigener Aktien aus dem laufenden Aktienrückkaufprogramm mehr als 300.000 Stück erreicht hat, wurde von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.08.2024 zur Einziehung erworbener eigener Aktien Gebrauch gemacht und 300.000 eigene Aktien zum Einzug und einer verbundenen Kapitalherabsetzung angemeldet.

Das Grundkapital wird entsprechend auf 12.800.000,00 EUR vermindert. Die Eintragung im Handelsregister ist noch nicht erfolgt. RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

E-Mail: info@rcm-ag.de Impressum:

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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