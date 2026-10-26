DAX 25.487 +1,2%ESt50 6.127 +1,0%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 26.284 +1,3%Bitcoin 71.666 +0,6%Euro 1,1184 -0,2%Öl 115,2 -1,3%Gold 4.023 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

Werte in diesem Artikel
Aktien
RCM Beteiligungs AG
1.00 EUR -0.01 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

26.10.2026 / 15:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Corporate News
RCM Beteiligungs AG
ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

 

Sindelfingen, den 26. Oktober 2026

Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

  • Konzernumsatzerlöse weiter auf ca. 2,1 Mio. EUR gestiegen, Mieterträge auf ca. 1,1 Mio. EUR gestiegen
  • Konzernjahresergebnis nach Steuern ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR)
  • Einzelgesellschaft RCM AG mit Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR)
Werbung

 Ergebnis

Die Konzernumsatzerlöse stiegen auf ca. 2,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 1,9 Mio. EUR). Darin enthalten sind Mieterträge aus eigenen Beständen in Höhe ca. 1,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 0,9 Mio. EUR).

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "RCM") weist zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf Konzernebene ein Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR). Das Ergebnis der Einzelgesellschaft RCM nach Steuern beträgt ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR).

Die Konzernbilanzsumme beträgt zum 30. September 2026 ca. 37,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: ca. 38,1 Mio. EUR) bei einem Konzerneigenkapital von ca. 18,1 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote des Konzerns liegt demnach bei 48,6 % (31. Dezember 2025: 48,5 %), die der Einzelgesellschaft bei 69,9 % (31. Dezember 2025: 68,0 %). Die RCM verfügt damit weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die der Gesellschaft unternehmerische Flexibilität sichert.

Werbung

Eigene Aktien

Nachdem der Bestand eigener Aktien aus dem laufenden Aktienrückkaufprogramm mehr als 300.000 Stück erreicht hat, wurde von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.08.2024 zur Einziehung erworbener eigener Aktien Gebrauch gemacht und 300.000 eigene Aktien zum Einzug und einer verbundenen Kapitalherabsetzung angemeldet.
Das Grundkapital wird entsprechend auf 12.800.000,00 EUR vermindert. Die Eintragung im Handelsregister ist noch nicht erfolgt.

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft       
Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
E-Mail: info@rcm-ag.de

Impressum:
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.


26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@rcm-ag.de
Internet: www.rcm-ag.de
ISIN: DE000A1RFMY4
WKN: A1RFMY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CIUYJHJL6TU820
EQS News ID: 2422384

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422384  26.10.2026 CET/CEST

Aktuelle RCM Beteiligungs Aktie News

Werbung

RCM Beteiligungs Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RCM Beteiligungs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.09.23 RCM Beteiligungs Kaufen SMC Research
21.06.23 RCM Beteiligungs Kaufen SMC Research
08.11.22 RCM Beteiligungs Kaufen SMC Research
22.08.22 RCM Beteiligungs Kaufen SMC Research
14.06.22 RCM Beteiligungs Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.