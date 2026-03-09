DAX24.036 -1,1%Est505.767 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 +2,3%Nas25.034 -0,3%Bitcoin68.139 +1,7%Euro1,1699 -0,4%Öl114,3 +4,7%Gold4.535 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

04.05.26 17:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RCM Beteiligungs AG
1,05 EUR 0,03 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

04.05.2026 / 17:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

 

Sindelfingen, den 4. Mai 2026

Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

  • Einzelgesellschaft RCM AG mit Gewinn nach Steuern von + 0,15 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,19 Mio. €)
  • Konzern-Ergebnis nach Steuern + 0,12 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,20 Mio. €)
  • Konzern-Bilanzsumme konstant bei 38 Mio. €
  • Weiterhin solide Eigenkapitalquote (Konzern: 48,5 %, Einzel: 68,0 %)
  • Vermietungsquote konzernweit ca. 95 %; im ersten Quartal 2026 keine wesentlichen Mietausfälle
  • Projektrealisierung für das Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Ergebnis

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) weist im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Konzernergebnis nach Steuern von ca. + 0,12 Mio. € aus (Vorjahresperiode: + 0,20 Mio. €). Auf Ebene der Einzelgesellschaft beträgt das Ergebnis nach Steuern ca. + 0,15 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,19 Mio. €). Die RCM verfügt im Konzern weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung (Konzern-Eigenkapitalquote 49,0 %, Einzelgesellschaft 68,4 %), die der Gesellschaft auch im aktuellen Marktumfeld erhebliche unternehmerische Flexibilität sichert.

RCM-Konzern

RCM-Konzern I. Quartal 2026 (untestiert) Vergleichszeitraum
Ergebnis nach Steuern + 0,12 Mio. € + 0,20 Mio. € (Q1 2025)
davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,06 Mio. € (Q1 2025)
Umsatzerlöse 0,66 Mio. € 0,72 Mio. € (Q1 2025)
Eigenkapitalquote 49,0 % 48,5 % (per 31.12.2025)
Bilanzsumme 38 Mio. € 38 Mio. € (per 31.12.2025)

Einzelgesellschaft RCM Beteiligungs AG

RCM (Einzel) I. Quartal 2026 (untestiert) Vergleichszeitraum
Ergebnis nach Steuern + 0,15 Mio. € + 0,19 Mio. € (Q1 2025)
davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,02 Mio. € (Q1 2025)
Eigenkapitalquote 68,4 % 68,0 % (per 31.12.2025)

Operative Entwicklung und Ausblick

Der RCM-Konzern generiert annualisierte Kaltmieten von ca. 1,5 Mio. € bei einer konzernweiten Vermietungsquote von ca. 95 %. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds blieb die Mietzahlungsdisziplin im ersten Quartal 2026 unverändert gut; wesentliche Mietausfälle waren nicht zu verzeichnen.

Auf den für die RCM und ihre Tochtergesellschaften relevanten Immobilien- und Kapitalmärkten haben sich die Rahmenbedingungen seit Ende Februar 2026 spürbar eingetrübt. Das ifo-Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe ist im April 2026 spürbar gefallen, das Zinsniveau bleibt erhöht. Diese Entwicklungen können sich sowohl auf das Bewertungsniveau im Immobilien- und Beteiligungsbestand als auch auf die Transaktionsmöglichkeiten im Konzern auswirken.

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 fokussiert der Vorstand die wertorientierte Steuerung des Konzerns. Im Vordergrund stehen die verstärkte Akquise neuer Projekte und die Realisierung weiterer Investitionen über die Tochtergesellschaften. Bei der Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft ist im Sommer 2026 der Vertriebsstart der beiden Bauträgerprojekte in Stuttgart und Bietigheim-Bissingen vorgesehen. Auf Konzernebene plant der Vorstand zudem eine Teilgewinnrealisierung durch Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen, auf Ebene der Einzelgesellschaft RCM eine Teilgewinnrealisierung durch eine geplante Veräußerung aus dem eigenen Immobilienbestand. Diese Maßnahmen dienen der weiteren Stärkung der unternehmerischen Flexibilität des Konzerns.

Sämtliche Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass das Bewertungsniveau von Immobilien und Beteiligungen nicht durch negative Marktentwicklungen oder regulatorische Maßnahmen zusätzlich belastet wird. Veränderungen, beispielsweise des Zinsniveaus oder zentraler Bewertungsparameter der Tochtergesellschaften, können sich wesentlich auf das Bilanzbild der RCM, die Beteiligungserträge sowie auf die Transaktionsmöglichkeiten auswirken.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
E-Mail: info@rcm-ag.de

Impressum:

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Newsletter:

Informationen über die RCM Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.


04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@rcm-ag.de
Internet: www.rcm-ag.de
ISIN: DE000A1RFMY4
WKN: A1RFMY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2320910

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320910  04.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu RCM Beteiligungs AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu RCM Beteiligungs AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2023RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
21.06.2023RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
08.11.2022RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
22.08.2022RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
14.06.2022RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2023RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
21.06.2023RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
08.11.2022RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
22.08.2022RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
14.06.2022RCM Beteiligungs KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
10.10.2008RCM Beteiligungs AG abwartenPrior Börse
02.11.2007RCM technisches Kaufsignal abwartenDer Aktionärsbrief
03.04.2007RCM Beteiligungs AG im FokusExtraChancen
21.11.2006RCM Beteiligungs AG investiert bleibenExtraChancen
28.02.2006RCM Beteiligungs AG haltenHot Stocks Europe
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RCM Beteiligungs AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen