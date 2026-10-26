EQS-News: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026



26.10.2026 / 14:45 CET/CEST

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Werbung Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 26. Oktober 2026 Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 Die Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) weist für das am 30.09.2026 beendete Geschäftsjahr 2025/2026 folgende Werte aus: Ergebnis nach Steuern: ca. – TEUR 206 (Vorjahresperiode ca. – TEUR 193) Bilanzsumme: ca. TEUR 3.472 (30.09.2025: ca. TEUR 4.412) Werbung Eigenkapitalquote: ca. 25,7 % (30.09.2025: ca. 24,9 %) Die Q-Soft Verwaltungs AG weist zum 30.09.2026 einen Jahresverlust von ca. TEUR 206 (Vorjahresperiode ca. - TEUR 193) aus. Zugeflossene Zins- und Dividendenerträge blieben wie im Vorjahr nahezu undotiert, da die beiden wesentlichen Beteiligungen , die RCM Beteiligungs AG sowie die KST Beteiligungs AG, keine Dividenden ausgezahlt haben. Infolge der teilweisen Rückführung der Anleihe sowie leicht rückläufiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben sich die zur Finanzierung des Assetportfolios aufzuwendenden Fremdkapitalzinsen von ca. TEUR 154 auf nun ca. TEUR 126 verringert. Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen, da der Ertrags- bzw. Substanzwert der Wertpapiere im Anlagevermögen oberhalb des Kurswertes liegt und nicht dauerhaft wertgemindert ist. Werbung Gechingen, 26. Oktober 2026 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand Kontakt:

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