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EQS-News: Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

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SM Wirtschaftsberatungs AG
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EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

26.10.2026 / 15:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News
SM Wirtschaftsberatungs AG
ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 26. Oktober 2026

Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert),

  • Umsatzerlöse in Höhe von ca. + 0,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum ca. +0,5 Mio. €), Mieterträge in Höhe von ca. + 0,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio.€)
  • Ergebnis nach Steuern ca. – 0,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: ca. – 0,1 Mio. €)
  • Eigenkapitalquote ca. 61,8 % (31.12.2025: 63,5 %) bei einer Bilanzsumme von ca. 21,9 Mio. €
  • Wechsel zum 31. Dezember 2026 vom Handelssegment Freiverkehr Plus in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Stuttgart – Vereinheitlichung innerhalb der RCM-Gruppe; Handel unverändert
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Ergebnis

Die Umsatzerlöse in Höhe von ca. + 0,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum ca. +0,5 Mio.) enthalten Mieterträge in Höhe von ca. + 0,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio.€).

Die SM Wirtschaftsberatungs AG (nachfolgend „SMW") weist für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis nach Steuern von ca. – 0,5 Mio. € aus
(Vorjahreszeitraum: ca. – 0,1 Mio. €).

Das Ergebnis ist, wie berichtet, maßgeblich durch die Bewertungsanpassungen zum Halbjahr, geprägt.

Die Eigenkapitalquote der SMW liegt zum 30. September 2026 bei ca. 61,8 % (31.12.2025: 63,5 %) bei einer Bilanzsumme von ca. 21,9 Mio. €. Die Gesellschaft verfügt damit weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die ihr auch im aktuellen Marktumfeld unternehmerische Flexibilität sichert.

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Die Gesellschaft hat derzeit zwei laufende Bauvorhaben, deren Vertrieb vor kurzem startete.

Eigene Aktien

Von den zurückgekauften eigenen Aktien wurden zwischenzeitlich 30.000 Stück eingezogen, Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 3.900.000,00. Weitere 60.000 Stück sind wie berichtet zum Einzug und einer verbundenen Kapitalherabsetzung angemeldet. Der Eintrag ins Handelsregister ist noch nicht erfolgt.

Wechsel innerhalb des Freiverkehrs der Börse Stuttgart

Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat die Aufnahme ihrer Aktien in das Handelssegment Freiverkehr Plus der Börse Stuttgart fristgerecht zum 31. Dezember 2026 gekündigt. Der Schritt dient der Vereinheitlichung der Handelssegmente innerhalb der RCM-Gruppe, deren übrige börsengehandelte Gesellschaften ebenfalls im allgemeinen Freiverkehr notieren. Die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Stuttgart bleibt davon unberührt; der Handel wird unverändert fortgeführt. 

SM Wirtschaftsberatungs AG        
Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:
SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfinge
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.


26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60
E-Mail: info@smw-ag.de
Internet: www.smw-ag.de
ISIN: DE000A1RFMZ1
WKN: A1RFMZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BQREX03QDSFT72
EQS News ID: 2422378

 
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