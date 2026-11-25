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Global Health Care AG: Aktionäre können Fragen zur außerordentlichen Generalversammlung am 14. Dezember 2026 vorab stellen – Veröffentlichung der Fragen und Antworten am 7. Dezember 2026



25.11.2026 / 09:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vaduz, 25. November 2026 – Der Verwaltungsrat der Global Health Care AG (ISIN Aktie: LI1147158318, WKN: A3C7M8; ISIN Anleihe 2024/2029: DE000A3L3V28) bietet den Aktionären an, Fragen zu den Tagesordnungspunkten der außerordentlichen Generalversammlung am 14. Dezember 2026 bereits vorab zu stellen. Die Fragen und Antworten werden gesammelt vor der Generalversammlung veröffentlicht. Damit erhalten alle Aktionäre zum selben Zeitpunkt dieselben Informationen und können ihre Entscheidung, insbesondere über die Ausübung des Bezugsrechts nach Tagesordnungspunkt 3A der Hauptvariante A, auf gleicher Grundlage treffen.

Fragen können bis einschließlich Donnerstag, 3. Dezember 2026, ausschließlich per E-Mail an su@ghc.ag mit dem Betreff „Fragen GV 14.12.2026“ eingereicht werden. Ein Nachweis des Aktienbesitzes ist nicht erforderlich. Die Fragen werden mit den Antworten am Montag, 7. Dezember 2026, auf www.ems.ag veröffentlicht und bleiben dort bis zur Generalversammlung abrufbar. Namen und sonstige Angaben der Fragesteller werden nicht veröffentlicht; die übermittelten Daten werden ausschließlich für dieses Verfahren verwendet.

Es handelt sich um ein freiwilliges Informationsangebot der Gesellschaft; ein Anspruch auf Veröffentlichung oder Beantwortung einer Frage besteht nicht. Der Verwaltungsrat behält sich vor, gleichartige Fragen zusammenzufassen oder nur einmal anzuführen, Fragen sprachlich zu straffen und eine Frage mit dem Hinweis auf die Auskunftserteilung in der Generalversammlung zu beantworten. Fragen ohne Bezug zur Tagesordnung, mutwillig erscheinende Fragen sowie Fragen zu Geschäftsgeheimnissen oder zu Rechtsbeziehungen Dritter werden nicht beantwortet. Fragen zur Stellungnahme des Aufsichtsrates beantwortet der Aufsichtsrat.

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Die Antworten erläutern die veröffentlichten Unterlagen, nämlich die Einladung vom 20. November 2026 in der Fassung der Berichtigung vom 23. November 2026, die Erläuterungen und Beschlussvorlagen des Verwaltungsrates zur Hauptvariante A und zur Hilfsvariante B sowie die Ad-hoc-Mitteilungen vom 20. und 23. November 2026. Diese Unterlagen sind unter www.ems.ag abrufbar. Nach dem 3. Dezember 2026 eingehende Fragen können in der Generalversammlung gestellt werden; das Auskunftsrecht der Aktionäre in der Generalversammlung bleibt unberührt.

Die außerordentliche Generalversammlung findet am 14. Dezember 2026, 10:30 Uhr, in der Kanzlei RA Mag. Wolfgang Fürnschuss, Landstrasse 81, 9494 Schaan, statt.

Kontakt: Global Health Care AG, Schliessa 6, 9495 Triesen, Liechtenstein, su@ghc.ag

Handelsplatz: Freiverkehr der Börse München