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EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen

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H&R GmbH & Co. KGaA
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EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen

13.11.2026 / 09:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen

  • Neunmonatsumsatz und Ergebnis übertreffen Vorjahresvergleichswerte
  • Gesamtjahreserwartung auf bis zu EUR 160,0 Mio. EBITDA angehoben

Salzbergen, 13. November 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihre Zwischenmitteilung für das Q3/2026 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für den Neunmonatszeitraum des laufenden Geschäftsjahres. Zugleich wurde die Guidance für das zu erwartende operative Ergebnis (EBITDA) noch einmal nach oben präzisiert. Das vollständige Dokument inklusive Beschreibung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Tabellen zum Zwischenabschluss steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit.

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Kontakt:
H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser
Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen
Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390
Mail: ties.kaiser@hur.com
www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Die im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA
Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 43 218 321
Fax: +49 (0)40 43 218 390
E-Mail: investor.relations@hur.com
Internet: www.hur.com
ISIN: DE000A2E4T77
WKN: A2E4T7
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NCRGGS5E0MGL93
EQS News ID: 2434446

 
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