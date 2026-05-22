EQS-News: H2APEX veröffentlicht Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 und bestätigt Prognose

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H2APEX veröffentlicht Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 und bestätigt Prognose



26.05.2026 / 18:30 CET/CEST

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Pressemitteilung

H2APEX veröffentlicht Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 und bestätigt Prognose

Umsatz im ersten Quartal 2026 auf EUR 3,5 Mio. gesteigert (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.)

Neuer PMC-Servicevertrag und Erlöse aus dem Wasserstoffverkauf treiben Umsatzwachstum

17 Tonnen grüner Wasserstoff aus eigener Produktion in den ersten drei Monaten 2026 ausgeliefert

Auftragsbestand zum 31. März 2026 infolge planmäßiger Projektrealisierung bei EUR 23,7 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 22,6 Mio.)

Umsatzprognose 2026 von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. bestätigt

Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 26. Mai 2026 – Die H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155), ein führender Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur und Mobilität, hat heute ihre Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Die aktuelle Geschäftsentwicklung bestätigt den im Geschäftsjahr 2025 eingeschlagenen Strategiewechsel hin zur Fokussierung auf eigene Projektentwicklung und den Ausbau von eigenen Wasserstoffproduktionskapazitäten.

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Der Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 3,5 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den im Februar 2026 abgeschlossenen PMC-Vertrag (Project Management Consultancy) für das 100-MW-IPCEI-Projekt „WAL – Wasserstoff aus Lubmin" sowie auf den Verkauf von grünem Wasserstoff aus eigener Produktion zurückzuführen. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 lieferte H2APEX 17 Tonnen grünen Wasserstoff aus eigener Erzeugung aus. Mit der Beauftragung des PMC-Pakets durch die Projektgesellschaft GHS2 führt H2APEX die Projektentwicklung des strategisch bedeutsamen WAL-Projekts fort und sichert sich damit planbare Serviceerlöse für das laufende Geschäftsjahr.

Das EBITDA (eine alternative Leistungskennzahl, APM*) lag im Berichtszeitraum mit EUR -7,1 Mio. auf Vorjahresniveau (Q1 2025: EUR -7,1 Mio.). Auf Basis der planmäßig realisierten Projektumsätzen und zusätzlicher Serviceverträge lag der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations, APM*) zum 31. März 2026 bei EUR 23,7 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 22,6 Mio.). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. März 2026 155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2025: 153).

Bert Althaus, CFO von H2APEX: „Das erste Quartal 2026 spiegelt erste Erfolge unseres Strategiewechsels wider: Wir haben unseren Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert und gleichzeitig die Qualität unserer Erlösbasis weiter verbessert. Mit dem PMC-Vertrag für das WAL-Projekt sichern wir uns kontinuierliche Erlösbeiträge über das gesamte Geschäftsjahr hinweg, parallel wächst der Beitrag aus dem Eigenbetrieb unserer Wasserstoffanlage. Auf Basis der vertraglich gesicherten Umsätze sowie der Beiträge aus dem Eigenbetrieb und auslaufenden EPC-Projekten bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio."

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Ein wichtiger Schritt für den Markthochlauf von grünem Wasserstoff im Verkehrssektor in Deutschland ist die im Mai 2026 beschlossene Anhebung der Treibhausgasminderungs-Quote. H2APEX will durch die konsequente Umsetzung seiner Strategie einen Beitrag zur sicheren und unabhängigen Energieversorgung in Deutschland leisten. Mit neuen Projekten, insbesondere im Bereich grüner Flugkraftstoffe, möchte das Unternehmen zudem die zivile und militärische Kraftstoffversorgung resilienter gegen geopolitische Einflüsse machen.

Die Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 steht auf der Unternehmenswebsite https://h2apex.com/de/ im Bereich „Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

*Alternative Leistungskennzahlen (APMs)

Diese Pressemitteilung enthält alternative Leistungskennzahlen („APMs“), insbesondere EBITDA sowie den Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations), die nicht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. EBITDA wird definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations) entspricht dem Gesamtwert noch nicht erfüllter Kundenaufträge zum Abschlussstichtag. Diese Kennzahlen werden verwendet, um zusätzliche Einblicke in die operative Ertragskraft sowie die erwartete Umsatzentwicklung des Unternehmens zu geben. Die Definitionen der verwendeten APMs sowie Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Kennzahlen sind in der Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2026 enthalten, die auf der Website der Gesellschaft unter https://h2apex.com/de im Bereich „Investor Relations“ verfügbar ist.

Über H2APEX

H2APEX geht auf ein im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründetes Vorgängerunternehmen zurück und fokussiert sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution. Damit zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff für die Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie weiteren energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

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E-Mail: investor.relations@h2apex.com

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