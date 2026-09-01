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EQS-News: Haier Smart Home startet freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 81.044.512 D-Aktien zu einem Preis von EUR 1,87

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Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
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EQS-News: Haier Smart Home Co., Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Aktienrückkauf
Haier Smart Home startet freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 81.044.512 D-Aktien zu einem Preis von EUR 1,87

02.09.2026 / 18:15 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

Haier Smart Home startet freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 81.044.512 D-Aktien zu einem Preis von EUR 1,87

Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 2. September 2026 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, Börsenkürzel: 690D.DE, 600690.SH, 6690.HK) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beschlossen hat, ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten D-Aktien des Unternehmens (ISIN: CNE1000031C1) abzugeben. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf bis zu maximal 81.044.512 D-Aktien, was etwa 30 % der derzeit insgesamt ausgegebenen 271.013.973 D-Aktien entspricht.

Das Angebot setzt die in der Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 27. April 2026 angekündigte Absicht um und wird ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland gemäß dem maßgeblichen Angebotsdokument durchgeführt.

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„Das Rückkaufangebot für die D-Aktien unterstreicht unser anhaltendes Engagement für die Steigerung der Renditen unserer Aktionäre und bietet berechtigten Aktionären die Möglichkeit, ihre Aktien zu den im Angebotsdokument dargelegten Bedingungen anzudienen“, sagt Li Huagang, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Haier Smart Home Co., Ltd.

„Die D-Aktien werden mit einem Abschlag gegenüber den aktuellen Marktwerten unserer anderen Aktiengattungen gehandelt, und die Liquidität der D-Aktien ist geringer als die der A-Aktien und H-Aktien. Der Rückkauf der D-Aktien im Rahmen dieses Angebots bietet den D-Aktionären eine wertvolle Möglichkeit, ihre Investition effizient zu realisieren. Gleichzeitig kommt der Rückkauf den Aktionären zugute, die ihre Aktien am Unternehmen halten, da sich ihr anteiliger Besitz am Unternehmen im Verhältnis zu den vom Unternehmen zurückgekauften Aktien erhöhen würde.“


Angebotspreis und Annahmefrist

Der Angebotspreis von EUR 1,87 je im Rahmen des Rückkaufangebots angedienter D-Aktie liegt am oberen Ende der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 27. April 2026 bekannt gegebenen Preisspanne, d. h. 5 % über dem Schlusskurs der D-Aktien im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten Handelstag vor der öffentlichen Bekanntgabe des Angebots.

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Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt voraussichtlich am 4. September 2026 um 00:00 Uhr (MESZ) und endet voraussichtlich am 29. September 2026 um 24:00 Uhr (MESZ).
Bedingungen des Angebots

Sollten mehr als 81.044.512 D-Aktien angedient werden, werden die Annahmeerklärungen anteilig berücksichtigt.

Das Unternehmen wird alle im Rahmen des Rückkaufangebots zurückgekauften D-Aktien einziehen.

Die vollständigen Bedingungen des Angebots sind im Angebotsdokument dargelegt, das vor Beginn der Annahmefrist auf der Website des Unternehmens (https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement) sowie im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de, nur in deutscher Sprache) veröffentlicht wird. Inhabern von D-Aktien wird dringend empfohlen, das Angebotsdokument sorgfältig zu lesen und gegebenenfalls unabhängigen Rat zu den darin enthaltenen Fragen einzuholen.


IR-Kontakt:
Haier Smart Home Hongkong
T: +852 2169 0000
E-Mail: ir@haier.hk

Pressekontakt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Irmi Aigner
T: +49 (0) 89 1250903 33
E-Mail: ia@crossalliance.de

 

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:
Haier Smart Home ist das weltweit größte Haushaltsgeräteunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen. Das operative Geschäft umfasst drei berichtspflichtige Segmente: Smart Home Appliances mit den Bereichen Kühlgeräte, Küchengeräte und Wäschepflege; Smart HVAC Solutions mit den Bereichen Klimatisierung, Smart Building Solutions und Wasserlösungen; sowie Smart Home Ecosystem and Others mit den Bereichen Robotik, kleine Haushaltsgeräte, ganzheitliche Smart-Home-Lösungen, Logistik, Gesundheits- und Altenpflege, Recycling und gewerbliche Kältetechnik.

Das Unternehmen verfügt über ein globales Portfolio von sieben Marken – Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher & Paykel und AQUA –, das durch lokalisierte Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsressourcen weltweit unterstützt wird. Seine Produkte und Dienstleistungen erreichen Verbraucher in mehr als 200 Ländern und Regionen.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Das Aktienrückkaufangebot wird ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe der Angebotsunterlage und des dort dargelegten Verfahrens durchgeführt. Das Rückkaufangebot richtet sich auch nicht an D-Aktionäre in einer anderen Jurisdiktion, in der eine Freigabe, Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung eines Rückkaufangebots oder damit zusammenhängender Informationen rechtswidrig wäre oder die Erstellung zusätzlicher Angebotsunterlagen, die Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde, die über die nach deutschem Recht erforderlichen Maßnahmen hinausgehen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an oder durch irgendeine Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Hintergrundzwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig oder umfassend zu sein. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit oder Vollständigkeit dürfen zu keinem Zweck als Grundlage herangezogen werden. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Handel mit Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können geändert werden.


02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co., Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Telefon: +49 6172 9454 143
Fax: +49 6172 9454 42143
E-Mail: ir@haier.hk
Internet: smart-home.haier.com
ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
WKN: A2JM2W, A2QHT7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3003002BYTNGNJTWSH07
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