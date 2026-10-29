EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2026
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EQS-News: Haier Smart Home Co., Ltd.
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2026
Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 29. Oktober 2026 – Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690.HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.
Kommentar der Geschäftsführung
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Wachstum entsteht durch bessere Produkte und ein besseres Kundenerlebnis. Neue Produkte sind bereits am Markt, weitere werden aus unserer starken Pipeline an Technologien der nächsten Generation folgen. Künftig priorisieren wir unser HVAC-Geschäft und unser Geschäft in den Schwellenländern. Wir sind überzeugt, dass unsere lokale Expertise und unsere regionalen Lieferketten dazu beitragen können, den Umsatz- und Gewinnanteil dieser Bereiche zu erhöhen.“
Bei Kühlgeräten und in der Wäschepflege wertet das Unternehmen seine Produkte mit eigenen Innovationen auf. Dazu zählen eine KI-Technologie für das verbesserte Auftauen von Tiefkühlkost[2] und ein KI-gestütztes Wäschepflegesystem mit vier Trommeln, mit dem Verbraucher unterschiedliche Kleidungsarten getrennt waschen können.
International
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In Indien wuchs der Umsatz dreimal so schnell wie die Gesamtbranche. Zudem erweiterte das Unternehmen dort sein Sortiment an Premium-Waschmaschinen. In Pakistan verdoppelte sich der Absatz solarbetriebener Klimaanlagen, während in Vietnam Premium-Waschmaschinen eingeführt wurden. Im Nahen Osten und in Afrika legte der Umsatz im dritten Quartal in US-Dollar stetig zu.
Smart HVAC Solutions
In China hat sich der Produktmix bei Wohnklimaanlagen in Richtung höherwertiger Segmente verschoben. In Nordamerika verzeichnete GE Appliances ein starkes Wachstum mit Air & Water Solutions und führte ein neues VRF-System (Variable Refrigerant Flow) für gewerbliche Kunden ein. In Europa beschleunigt das Unternehmen die Forschung und Entwicklung sowie die Markterschließung für Klimaanlagen und Wärmepumpen. Dazu gehören Modelle mit dem Kältemittel R290, die der lokalen Nachfrage nach einer besseren Umweltverträglichkeit Rechnung tragen.
Das Unternehmen verfügt über ein globales Portfolio von sieben Marken – Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher & Paykel und AQUA –, unterstützt durch lokale Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten weltweit. Seine Produkte und Dienstleistungen erreichen Verbraucher in mehr als 200 Ländern und Regionen.
Haftungsausschluss
Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.
IR-Kontakt:
Pressekontakt:
[1] Quelle: All View Cloud (AVC).
[2] KI-gestützte Auftautechnologie auf Zellebene.
[3] Daten zu Marktanteilen in Europa: GfK. Die Kernmärkte umfassen Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und Frankreich.
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co., Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Telefon:
|+49 6172 9454 143
|Fax:
|+49 6172 9454 42143
|E-Mail:
|ir@haier.hk
|Internet:
|smart-home.haier.com
|ISIN:
|CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
|WKN:
|A2JM2W, A2QHT7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3003002BYTNGNJTWSH07
|EQS News ID:
|2424548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424548 29.10.2026 CET/CEST
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