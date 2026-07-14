EQS-News: Halbjahresabschluss der Allerthal-Werke AG zum 30. Juni 2026

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Halbjahresabschluss der Allerthal-Werke AG zum 30. Juni 2026



29.07.2026 / 12:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Allerthal-Werke AG

Köln

Halbjahresabschluss der Allerthal-Werke AG zum 30. Juni 2026

- Halbjahresüberschuss 3.426 TEUR (3.896 TEUR im 1. Halbjahr 2025)

Die Allerthal-Werke AG hat das erste Halbjahr 2026 mit einem erfreulichen Halbjahresüberschuss von 3.426 TEUR abgeschlossen (ungeprüft; 3.896 TEUR im 1. Halbjahr 2025.

Im Berichtszeitraum wurden Erträge aus Wertpapierverkäufen in Höhe von 3.699 TEUR realisiert (2.770 TEUR im 1.Hj. 2025). Die Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen lagen bei 57 TEUR (120 TEUR im 1. Hj. 2025).

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Auf den Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens waren zum 30. Juni 2026 zudem Zuschreibungen entsprechend § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von insgesamt 1.054 TEUR vorzunehmen (1.641 TEUR im 1. Hj. 2025). Gegenläufig stehen dem Abschreibungen auf den Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens in Höhe von 1.543 TEUR gegenüber (643 TEUR im 1. Hj. 2025). Dividendenerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens und aus der Beteiligung an der Esterer AG konnten im Berichtszeitraum in Höhe von insgesamt 701 TEUR verbucht werden (568 TEUR im 1. Hj. 2025). Darüber hinaus waren im Berichtszeitraum Zinserträge in Höhe von 196 TEUR ertragswirksam (583 TEUR im 1. Hj. 2025).

Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) hat sich zum 30. Juni 2026 im Vergleich zum Jahresende 2025 um 10,2 % auf 30,47 EUR/Aktie (ungeprüft) erhöht.

Das Andienungsvolumen, d.h., das gesamte Volumen von bereits erhaltenen Abfindungen, deren Höhe derzeit gerichtlich auf Angemessenheit überprüft wird, ist hierbei lediglich mit einem anteiligen Buchwert von 0,04 Euro je Allerthal-Aktie berücksichtigt. Im Berichtszeitraum konnten aufgrund der rechtskräftigen Beendigung eines Spruchverfahrens Nachbesserungen einschließlich Zinsen in Höhe von 480 TEUR verbucht werden. Das gesamte Andienungs-volumen stellt sich zum 30. Juni 2026 auf rd. 27 Mio. EUR (28,1 Mio. EUR am 31.12.2025).

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Im ersten Halbjahr 2026 konnten bei mehreren Beteiligungen sehr erfreuliche Gewinne realisiert werden. Hierzu zählten insbesondere der Verkauf der Beteiligung an Centiel AG (ehemals HT5 AG), sowie der teilweise Abbau der Positionen bei PVA TePla AG, SÜSS MicroTec SE und LPKF SE. Bei PVA TePla wurden rund zwei Drittel der Position veräußert, bei SÜSS MicroTec und LPKF jeweils etwa 80 %. Die genannten Unternehmen und ihre weitere Entwicklung werden von der Allerthal-Werke AG unverändert aufmerksam verfolgt und Investmentgelegenheiten in diesen Titeln jederzeit erneut geprüft.

Zu einzelnen Veränderungen im Vergleich zum Jahresende 2025 kam es bei den größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen (ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG). Zum 30.Juni 2026 waren die fünf größten Wertpapier-positionen nach Kurswert Aktien von Covestro AG, Aumann AG, Wacker Neuson SE, Masterflex SE und Smartbroker Holding AG.

Ausblick auf das 2. Halbjahr 2026

Die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG hat am 15. Juli 2026 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,50 EUR je Allerthal-Aktie (insgesamt 1,8 Mio. EUR) auszuschütten. Die Auszahlung erfolgte ab dem 20. Juli 2026. Auch nach der Dividendenausschüttung verfügt die Allerthal-Werke AG über eine komfortable Liquiditätsposition, die der Gesellschaft für Neuengagements zur Verfügung steht. Für das 2. Halbjahr wird zudem die Wirksamkeit des Squeeze-out Beschlusses bei der Covestro AG und der Zufluss der festgelegten Barabfindung erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 ist ungeachtet des positiven ersten Halbjahres eine konkrete Prognose zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Der vollständige Halbjahresabschluss kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und dort heruntergeladen werden.

Köln, 29. Juli 2026

Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen

Eric Hönscheid

Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 - 18

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de