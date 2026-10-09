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EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht

Werte in diesem Artikel
Aktien
CHAPTERS Group AG
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Charts | News | Analysen

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht

09.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Halbjahresbericht 2026

 


09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID: 2412796

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412796  09.10.2026 CET/CEST

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