EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht

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Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht



09.10.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





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Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar: Halbjahresbericht 2026

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