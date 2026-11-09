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EQS-News: Hannover Rück steigert Konzerngewinn und bekräftigt Gesamtjahresziele

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EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Hannover Rück steigert Konzerngewinn und bekräftigt Gesamtjahresziele

09.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hannover Rück steigert Konzerngewinn und bekräftigt Gesamtjahresziele

  • Nettokonzerngewinn steigt um 6,9 % auf 2,1 Mrd. EUR
  • Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst auf Konzernebene währungskursbereinigt um 1,1 %
  • Eigenkapitalrendite erreicht 21,1 %
  • Großschäden in der Schaden-Rückversicherung komfortabel unter Erwartungswert
  • Schaden-Kostenquote verbessert sich auf 83,7 %
  • Personen-Rückversicherung mit gutem Ergebnis
  • Kapitalanlagerendite mit 3,7 % über Ziel von rund 3,5 %
  • Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Hannover, 9. November 2026: Die Hannover Rück wächst in einem anspruchsvollen Marktumfeld profitabel und baut gleichzeitig ihre Resilienz gezielt weiter aus. Auf dieser Basis bestätigt sie ihre Prognose eines Konzerngewinns von mindestens 2,7 Mrd. EUR.

„Mit der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten sind wir sehr zufrieden. Unser konsequenter Fokus auf diszipliniertes Underwriting und unser schlankes Geschäftsmodell ermöglichen es uns, insbesondere in der Schaden-Rückversicherung in allen Phasen des Marktes profitabel zu wachsen”, sagte Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Daher sind wir sehr zuversichtlich, unser Gesamtjahresziel zu erreichen.”

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Nettokonzerngewinn steigt um 6,9 % auf 2,1 Mrd. EUR

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) lag bei 19,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 19,7 Mrd. EUR). Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein Wachstum von 1,1 % ergeben.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) stieg auf 2,6 Mrd. EUR (2,4 Mrd. EUR). Das währungskursbereinigte Rückversicherungs-Finanzergebnis (netto) lag bei -1,1 Mrd. EUR (-1,0 Mrd. EUR). Der strukturell negative Betrag reflektiert die Auflösung der in den Vorjahren vorgenommenen Diskontierung.

Das Währungsergebnis belief sich auf -91,3 Mio. EUR (216,5 Mio. EUR). Während das Vorjahresergebnis von der US-Dollar-Abwertung im ersten Halbjahr 2025 profitierte, ergaben sich aus der US-Dollar-Aufwertung im Jahresverlauf 2026 gegenläufige Effekte. Das Übrige Ergebnis lag bei -333,8 Mio. EUR (-442,2 Mio. EUR).

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Das operative Ergebnis (EBIT) wuchs um 16,5 % auf 2,9 Mrd. EUR (2,5 Mrd. EUR). Der Nettokonzerngewinn stieg um 6,9 % auf 2,1 Mrd. EUR (2,0 Mrd. EUR). Das Ergebnis je Aktie erreichte 17,42 EUR (16,29 EUR).

Eigenkapitalrendite erreicht 21,1 %

Das Eigenkapital belief sich zum 30. September 2026 auf 13,7 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 12,9 Mrd. EUR). Der Buchwert je Aktie erreichte 113,34 EUR (31. Dezember 2025: 107,21 EUR). Die annualisierte Eigenkapitalrendite betrug 21,1 % (22,0 %).

Der Bestand der vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM), der die noch unverdienten Gewinne des gezeichneten Geschäfts quantifiziert, wuchs um 8,3 % auf 8,6 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 7,9 Mrd. EUR). Der Bestand der Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken belief sich auf 3,9 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 3,7 Mrd. EUR).

Die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II, welche die Risikotragfähigkeit der Hannover Rück-Gruppe misst, lag zu Ende September bei 242 % (31. Dezember 2025: 256 %). Sie berücksichtigt die vorhersehbare Dividende anteilig für das Jahr 2026 sowie das geplante Geschäftswachstum im Jahr 2027 und liegt weiterhin deutlich über dem Schwellenwert von mehr als 200 %.

Schaden-Kostenquote in der Schaden-Rückversicherung verbessert sich auf 83,7 %

In den unterjährigen Erneuerungen konnte die Hannover Rück ein höheres profitables Volumen zeichnen und damit Preisrückgänge und Währungskurseffekte teilweise kompensieren. Die vertragliche Netto-Servicemarge (CSM) aus dem Neugeschäft reduzierte sich um 11,9 % auf 2,3 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,6 Mrd. EUR).

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) der Schaden-Rückversicherung ging um 4,9 % auf 13,2 Mrd. EUR (13,9 Mrd. EUR) zurück. Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein Rückgang von 2,4 % ergeben.

Die Leistungen für Großschäden beliefen sich für die ersten neun Monate des Jahres auf 1.316 Mio. EUR (1.177 Mio. EUR) und lagen damit komfortabel unter dem budgetierten Erwartungswert von 1.786,5 Mio. EUR für diesen Zeitraum. Wie üblich hat die Hannover Rück das vollständige Großschadenbudget für die ersten neun Monate gebucht und für die Berechnung des Neunmonatsergebnisses zugrunde gelegt. Das Großschadenbudget für das gesamte Jahr 2026 beträgt 2,3 Mrd. EUR.

Die größten Netto-Einzelschäden aus Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten waren das Erdbeben in Kolumbien im August mit 215,7 Mio. EUR, die schweren Atlantikstürme Anfang des Jahres auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko mit 135,5 Mio. EUR sowie Wintersturm „Fern“ in den USA und Kanada zu Beginn des Jahres mit 107,6 Mio. EUR.

Für die möglichen Auswirkungen des Irankriegs hat die Hannover Rück im zweiten Quartal ca. 200 Mio. EUR zurückgestellt. Zusätzlich wurde im Berichtszeitraum für weitere Risiken vorgesorgt und die Resilienz der Schadenreserven weiter gestärkt.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) stieg auf 1,9 Mrd. EUR (1,7 Mrd. EUR). Die kombinierte Schaden-Kostenquote verbesserte sich auf 83,7 % (86,0 %) und war damit besser als die Erwartung von unter 87 % für das Gesamtjahr.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Schaden-Rückversicherung stieg um 20,2 % auf 2,2 Mrd. EUR (1,9 Mrd. EUR).

Personen-Rückversicherung mit gutem Ergebnis

Das Geschäftsfeld Personen-Rückversicherung entwickelte sich in den ersten neun Monaten  erwartungsgemäß gut.

Der Neubeitrag zur vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM), bestehend aus Neugeschäft (netto) und aus Vertragsverlängerungen (netto), ging auf 502,8 Mio. EUR (Vorjahr: 584,8 Mio. EUR) zurück. Der Bestand der vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM) stieg um 3,9 % auf 6,5 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 6,3 Mrd. EUR).

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) stieg auf 6,3 Mrd. EUR (5,8 Mrd. EUR). Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein Anstieg von 9,5 % ergeben.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) erhöhte sich auf 717,2 Mio. EUR (671,3 Mio. EUR) und lag damit auf einem sehr guten Niveau, um das Jahresziel von rund 925 Mio. EUR zu erreichen. Die darin enthaltene Netto-Verlustkomponente (LC) aus dem Neugeschäft und Vertragsverlängerungen lag bei 13,9 Mio. EUR (10,1 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) der Personen-Rückversicherung stieg um 3,5 % auf 668,2 Mio. EUR (645,3 Mio. EUR).

Kapitalanlagerendite mit 3,7 % über Ziel von rund 3,5 %

Das Kapitalanlageergebnis stieg um 40,4 % auf 1,9 Mrd. EUR (1,3 Mrd. EUR). Dieser Anstieg war insbesondere beeinflusst durch die aktive Verlustrealisierung im Vorjahr sowie höhere ordentliche Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren. Die annualisierte Kapitalanlagerendite erreichte 3,7 % und lag damit über dem Jahresziel von rund 3,5 %.

„Auch in den ersten neun Monaten dieses Jahres haben wir unsere Ertragskraft erneut unter Beweis gestellt“, sagte Christian Hermelingmeier, Finanzvorstand der Hannover Rück. „Das profitable Wachstum unseres Rückversicherungsgeschäfts erhöht kontinuierlich unser Kapitalanlagevolumen, während wir bei Wiederanlagen von dem höheren Zinsumfeld profitieren. Beides stärkt unsere laufenden Kapitalanlageerträge und den verlässlichen Beitrag der Kapitalanlagen zum Konzernergebnis.“

Der Bestand der Kapitalanlagen lag mit 70,1 Mrd. EUR deutlich über dem Niveau zum Ende des Vorjahres (31. Dezember 2025: 66,3 Mrd. EUR).

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Für das Gesamtjahr bestätigt die Hannover Rück ihre Erwartung eines Nettokonzerngewinns von mindestens 2,7 Mrd. EUR. Die Erreichung des Gewinnziels für 2026 basiert auf der Voraussetzung, dass die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 2,3 Mrd. EUR nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt. Sollte die Großschadenbelastung im Jahr 2026 erheblich unter dem Erwartungswert bleiben, beabsichtigt die Hannover Rück die Bilanz weiter zu stärken.

Aufgrund positiver Volumenentwicklungen aus den unterjährigen Erneuerungen in der Schaden-Rückversicherung soll das Wachstum des Rückversicherungsumsatzes (brutto) im traditionellen Geschäft (ohne strukturierte Rückversicherung) weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Zudem erwartet die Hannover Rück eine kombinierte Schaden-Kostenquote von unter 87 %.

Im Geschäftsfeld Personen-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück ein Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) von rund 925 Mio. EUR.

Die Kapitalanlagerendite soll rund 3,5 % erreichen.

Gemäß der Dividendenpolitik der Hannover Rück soll die Ausschüttungsquote für die Dividende rund 55 % des IFRS-Nettokonzerngewinns betragen. Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und sie langfristig zu steigern.

 

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 4.000 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Schaden-Rückversicherungsgeschäft in Deutschland wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-re.com/de/rechtliches

Unter folgendem Link können Sie weitere Informationen inklusive der Kennzahlentabellen (Financial Supplement) abrufen: https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/#2026 


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