EQS-News: Hauptversammlung 2026: Wolftank Group stärkt Aufsichtsrat um erfahrenen Investment- und Kapitalmarktexperten
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EQS-News: Wolftank Group AG
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Hauptversammlung 2026: Wolftank Group stärkt Aufsichtsrat um erfahrenen Investment- und Kapitalmarktexperten
Die ordentliche Hauptversammlung der auf Umwelttechnologien und emissionsfreie Infrastrukturlösungen spezialisierten Wolftank Group (ISIN: AT0000A25NJ6) hat am 12. Juni 2026 alle zur Abstimmung vorgelegten Tagesordnungspunkte angenommen. Nach der Präsentation des Jahresergebnisses 2025 und der neuen Wachstumsstrategie GreenLead 2030 – mit der das Unternehmen einen Umsatz von 250 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von zwölf Prozent anstrebt – ist die Hauptversammlung dem Vorschlag des Vorstands gefolgt, den im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen; Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr entlastet.
Weiters hat die Hauptversammlung die Satzung angepasst und die Höchstzahl der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sechs erhöht. Neben Dr. Andreas Aufschnaiter (Vorsitz), Dr. Peter Podesser (stv. Vorsitz), Dr. Peter Werth, David Hofmann und Raphaela Lindlbauer wurde Marcel Maschmeyer erstmals in den Aufsichtsrat gewählt.
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Maschmeyer, Vorstand der Paladin Langfrist KGaA und Geschäftsführer der Paladin Invest GmbH, zieht somit als sechstes Mitglied in den Aufsichtsrat ein. Paladin, ein auf börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen spezialisiertes Investmenthaus, hat sein Engagement im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut und zählt mittlerweile zu den größten Aktionären der Wolftank Group. Seine unternehmerische Erfahrung sowie seine Expertise in der Begleitung börsennotierter Gesellschaften bringt Marcel Maschmeyer künftig in die Wachstums- und Kapitalmarktstrategie der Wolftank Group ein. „Mit Blick auf die für die nächsten Jahre kommunizierten Ziele hat die Wolftank Group erhebliches Wertsteigerungspotenzial, unterfüttert durch technologische Substanz in einem klaren Wachstumsmarkt rund um Umwelttechnologie und Energiewende. Für dieses Potenzial möchte ich meine Erfahrung aus dem Kapitalmarkt einbringen, um die weitere Entwicklung des Unternehmens als Mitglied des Aufsichtsrats zu unterstützen“, so Maschmeyer.
Zum Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wurde die Crowe LHP GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung den Vorstand zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß Paragraph 65 Abs 1 Z 4 AktG bis zum 12. Dezember 2028 ermächtigt, wobei der Anteil der zurückerworbenen Aktien am Grundkapital gemeinsam mit bereits gehaltenen eigenen Aktien zehn Prozent nicht überschreiten darf.
Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind nach Einreichung beim Firmenbuchgericht auf der Website der Wolftank Group abrufbar: https://wolftankgroup.com/investor-relations/annual-general-meetings/
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Über die Wolftank Group
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12.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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