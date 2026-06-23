EQS-News: Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE beschließt deutlich höhere Dividende
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EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
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Berlin, 24.06.2026. Die ordentliche Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) hat heute den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen und eine Dividende von 0,22 € je Aktie (Vj. 0,17 €) für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Wie in den Vorjahren fand die Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung am Sitz der Eckert & Ziegler SE in Berlin statt. Insgesamt waren dabei 55,37 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Eckert & Ziegler SE für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus und stimmte sämtlichen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu.
24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2353212
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2353212 24.06.2026 CET/CEST
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