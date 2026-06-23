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EQS-News: Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE beschließt deutlich höhere Dividende 

24.06.26 15:44 Uhr
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EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE beschließt deutlich höhere Dividende 

24.06.2026 / 15:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 24.06.2026. Die ordentliche Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) hat heute den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen und eine Dividende von 0,22 € je Aktie (Vj. 0,17 €) für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Wie in den Vorjahren fand die Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung am Sitz der Eckert & Ziegler SE in Berlin statt. Insgesamt waren dabei 55,37 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Eckert & Ziegler SE für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus und stimmte sämtlichen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sowie die Präsentation des Vorstandsvorsitzenden sind auf der Webseite der Eckert & Ziegler SE veröffentlicht:
https://www.ezag.com/de/investoren/hauptversammlung/

Über Eckert & Ziegler
Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDax der Deutschen Börse gelistet.
Wir helfen zu heilen.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de


24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str.10
13125 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 941084-138
Fax: +49 30 941084-0
Internet: www.ezag.de
ISIN: DE0005659700
WKN: 565970
Indizes: SDAX, TecDax,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2353212

 
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2353212  24.06.2026 CET/CEST

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