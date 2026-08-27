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EQS-News: Hauptversammlung der MPC Capital AG beschließt Umfirmierung in MPC Oceanic Group AG

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EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der MPC Capital AG beschließt Umfirmierung in MPC Oceanic Group AG

28.08.2026 / 12:43 CET/CEST
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Pressemitteilung

Hauptversammlung der MPC Capital AG beschließt Umfirmierung in MPC Oceanic Group AG

    • Hauptversammlung beschließt Umfirmierung, neue Firmierung wird nach Eintragung der HV-Beschlüsse ins Handelsregister wirksam.
    • Aktionärinnen und Aktionäre stimmen außerdem für die Ausschüttung einer Dividende von 0,27 Euro je Aktie.

    Hamburg, 28. August 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der MPC Capital AG hat heute sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Zu den Beschlüssen zählen die Umfirmierung der Gesellschaft in MPC Oceanic Group AG sowie die Ausschüttung einer Dividende von 0,27 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.

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    Mit der neuen Firmierung unterstreicht die Gesellschaft ihre strategischen Weiterentwicklung zu einer integrierten Service- und Investmentgruppe für maritime und Energieinfrastruktur. Die etablierte Marke „MPC“ bleibt erhalten, während „Oceanic“ die internationale Ausrichtung und den Schwerpunkt des Geschäftsmodells stärker zum Ausdruck bringt.

    Der Prozess der Umfirmierung wird mit der Eintragung der entsprechenden Hauptversammlungsbeschlüsse in das Handelsregister abgeschlossen sein, die im September 2026 erwartet wird. Ab diesem Zeitpunkt firmiert die Gesellschaft als MPC Oceanic Group AG.

    Darüber hinaus beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie. Das entspricht einem Ausschüttungsvolumen von rund 9,5 Mio. Euro und einer Rendite von 5,4 Prozent. Die Dividende wird zudem steuerfrei aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 Körperschaftsteuergesetz geleistet.

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    Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung.

    Über die MPC Oceanic Group

    Die MPC Oceanic Group („MPC Oceanic“), noch firmierend unter MPC Capital, ist eine börsennotierte Investment- und Betreibergesellschaft mit Sitz in Hamburg und Aktivitäten in den Bereichen Maritime Wirtschaft und Energie. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen Geschäftsmodelle und Plattformen, die für den globalen Handel und die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Gemeinsam mit institutionellen Investoren, Industrieunternehmen und strategischen Partnern entwickelt, strukturiert, finanziert, managt und betreibt MPC Oceanic maritime und Energie-Infrastrukturanlagen.

    MPC Oceanic beschäftigt rund 280 Mitarbeitende in zehn Ländern und managt bzw. betreibt mehr als 400 Schiffe und Energieanlagen mit einem Gesamtwert von rund EUR 5,6 Mrd. („Assets under Management“). Die Aktien der MPC Oceanic Group AG sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse) unter der ISIN DE000A1TNWJ4 notiert.

    Kontakt

    MPC Oceanic Group AG
    Stefan Zenker
    Head of Investor Relations & Corporate Communications
    Tel.: +49 (40) 38022-4347
    E-Mail: s.zenker@mpc-oceanic.com


    28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen: EQS News

    Sprache: Deutsch
    Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
    Palmaille 67
    22767 Hamburg
    Deutschland
    Telefon: +49 (0)40 380 22-0
    Fax: +49 (0)40 380 22-4878
    E-Mail: ir@mpc-capital.com
    Internet: www.mpc-capital.com
    ISIN: DE000A1TNWJ4
    WKN: A1TNWJ
    Indizes: Scale 30
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
    LEI Code: 391200D201CARYBPU604
    EQS News ID: 2390442

     
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    2390442  28.08.2026 CET/CEST

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    DatumRatingAnalyst
    29.07.10 MPC Münchmeyer Petersen Capital kaufen Der Aktionär
    10.06.10 MPC Capital für mutige Anleger Der Aktionär
    09.04.10 MPC Capital Coverage eingestellt Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    18.11.09 MPC Capital verkaufen Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    17.11.09 MPC Capital verkaufen Bankhaus Lampe KG

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